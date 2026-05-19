Δήμος Χαλκηδόνος: Διαθέσιμο ηλεκτρονικά το αρχείο οικοδομικών αδειών

Η Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) Δήμου Χαλκηδόνος ενημερώνει πολίτες και μηχανικούς ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφιοποίησης των οικοδομικών αδειών του Δήμου Χαλκηδόνος, στο πλαίσιο του έργου ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των οικοδομικών αδειών των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) όλης της χώρας, μέσω προγράμματος «Δοξιάδη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού αρχείου οικοδομικών αδειών, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης, εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης σε πολίτες, μηχανικούς και δημόσιες υπηρεσίες» προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Χαλκηδόνος.

Η αναζήτηση και η λήψη των ψηφιοποιημένων σχεδίων και στοιχείων των οικοδομικών αδειών πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΤΕΕ.

Κλείνοντας η ανακοίνωση του Δήμου Χακηδόνος τονίζει: «Επισημαίνεται ότι το ψηφιακό αρχείο εμπλουτίζεται καθημερινά με νέους φακέλους, με στόχο την πλήρη ανάρτηση του συνόλου των οικοδομικών αδειών του Δήμου Χαλκηδόνος στο αμέσως προσεχές διάστημα».