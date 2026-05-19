Τσουκαλάς: Σε ομηρία όσοι λαμβάνουν συντάξεις χηρείας – Θα κάνει κάτι η κυβέρνηση;
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απευθύνει ερωτήματα προς την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως σχετικά τα εργασιακά ζητήματα
Ερωτήματα για τις συντάξεις χηρείας και τον νόμο Κατρούγκαλου απευθύνει προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
«Η υπουργός Εργασίας δεσμεύτηκε ότι δεν θα εφαρμόσει την εγκύκλιο Τσακλόγλου, την οποία η κυβέρνηση υιοθέτησε εφαρμόζοντας τον νόμου Κατρούγκαλου. Σε ένα μεγάλο μέρος των παλιών -πριν το 2016- συντάξεων σε περίπτωση σώρευσης, εφαρμόζεται ήδη και απεικονίζεται στα εκκαθαριστικά των συνταξιούχων κατά τη μηνιαία εκκαθάριση. Όσοι λαμβάνουν συντάξεις χηρείας ζουν με το άγχος της μείωσης της παροχής. Θα συνεχίσει η κυβέρνηση να τους κρατά σε ομηρία μέχρι τις εκλογές;», ρωτά ο κ. Τσουκαλάς.
Ακολούθως τονίζει πως «ο πυρήνας του νόμου Κατρούγκαλου ήταν τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης, που δεν θεραπεύτηκαν με τον νόμο 4670/2020, οι αυξημένες εισφορές ασθένειας σε επικουρικές και συντάξεις χηρείας, η έλλειψη ανταποδοτικότητας, οι περικοπές της εθνικής σύνταξης στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας, η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ και πολλά ακόμα που συνεχίζουν να επιβαρύνουν συνταξιούχους και ασφαλισμένους».
«Εγκλωβισμένοι χιλιάδες ασφαλισμένοι με παράλληλη ασφάλιση»
«Επίσης», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «χιλιάδες ασφαλισμένοι με παράλληλη ασφάλιση που έλαβαν σύνταξη πριν τον Μάιο του 2016, είναι εγκλωβισμένοι καθώς σε αυτούς δεν εκδίδονται αποφάσεις προσαύξησης και ο χρόνος τους σε άλλα ταμεία δεν συνυπολογίζεται στη σύνταξη. Θα κάνει κάτι για αυτό η υπουργός;».
Τέλος, επισημαίνει πως «καλοδεχούμενη η διάταξη για τα βαρέα και ανθυγιεινά που έχει ζητήσει με διαδοχικές τροπολογίες το ΠΑΣΟΚ. Ελπίζουμε η κυρία Κεραμέως να μην αποδειχθεί αναξιόπιστη όπως ο κ. Γεωργιάδης που την προαναγγέλλει κάθε τρεις μήνες και δεν την υλοποιεί ποτέ».
