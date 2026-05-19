Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα
Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων εμπεριέχει νέες βολές κατά της κυβέρνησης - «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»
Νέα επίθεση του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης στο μήνυμά του για την επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων.
«Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της ΕΕ για τις απίστευτες τουρκικές απειλές», τονίζει ο Αντώνης Σαμαράς
Ο πρώην πρωθυπουργός στο μήνυμά του αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της αποστολής των συστοιχιών Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο και την επιστροφή στη βάση τους, απόφαση που ο ίδιος προφανώς θεωρεί λανθασμένη.
Ο Αντώνης Σαμαράς, στο μήνυμά του, τόνισε ότι: «Η 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος. Και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού».
Ο πρώην πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι: «Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι’ αυτό και προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μάς απειλεί θρασύτατα με ένα ακόμα παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα! Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους!»
Δείτε τη σχετική ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά στο Facebook:
