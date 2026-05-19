Τρίτη 19 Μαϊου 2026
19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Για να γλιτώσουν από τους τουρίστες, οι φώκιες του Ιονίου κρύβονται σε υποβρύχιες φυσαλίδες αέρα
Περιβάλλον 19 Μαΐου 2026, 12:14

Με το ακατοίκητο νησάκι της Φορμίκουλα να δέχεται πλέον ορδές τουριστών, οι φώκιες Monachus monachus βρίσκουν καταφύγιο στα πιο απίθανα μέρη.

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Ένας παράδεισος με τιρκουάζ νερά και υποβρύχια λιβάδια, η ακατοίκητη νησίδα της Φορμίκουλα είναι ένα από τα σημαντικότερα καταφύγια για τις φώκιες Monachus monachus στο Ιόνιο και όλη τη Μεσόγειο. Μέχρι που ανακαλύφθηκε κι αυτή από τους τουρίστες, οι οποίοι καταφθάνουν κατά δεκάδες με ημερόπλοια και γιοτ για να παρατηρήσουν το απειλούμενο θηλαστικό.

Οι φώκιες και τα μικρά τους δεν βρίσκουν πια την ησυχία τους ούτε στις σπηλιές, όπου τις ακολουθούν οι επισκέπτες. Φαίνεται όμως ότι βρήκαν τη λύση σε έναν απρόσιτο, υποβρύχιο θάλαμο μιας σπηλιά στον οποίο παγιδεύεται αέρας.

Προσβάσιμη μόνο μέσω ενός υποβρύχιου περάσματος, αυτός ο θόλος είναι το καταφύγιο όπου οι φώκιες ξεκουράζονται και κοιμούνται, αναφέρουν ιταλοί ερευνητές στην επιθεώρηση Oryx των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κέμπριτζ.

Στην παραλία της Φορμίκουλα κάποτε άραζαν οι φώκιες. Έφυγαν όταν ήρθαν οι τουρίστες

Οι φώκιες πρέπει ανά διαστήματα να βγαίνουν στην ξηρά για να ξεκουραστούν, να αλλάξουν τρίχωμα, να γεννήσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους, είπε στο περιοδικό Science ο Ζοάν Γκονθάλβο του ιταλικού Ερευνητικού Κέντρου Tethys, αρμόδιος για το πρόγραμμα παρακολούθησης των δελφινιών στο Ιόνιο.

Κάποτε, οι φώκιες που ξεκουράζονταν στην άμμο ήταν κοινό θέαμα στη Μεσόγειο. Με την ανάπτυξη της αλιείας και του τουρισμού, κρύβονται πλέον σε σπηλιές, κατά προτίμηση σε αυτές που  περιλαμβάνουν μια μικρή αμμουδιά.

Φώκια κοιμάται αμέριμνη στον πάτο του υποβρύχιου θαλάμου (Octopus Foundation)

Αρκετές δεκάδες φώκιες Monachus monachus επισκέπτονται τη Φορμίκουλα, νοτιοανατολικά της Λευκάδας, την οποία παρακολουθεί το Κέντρο Tethys και το ιταλικό Ίδρυμα Octopus. Στο πλαίσιο κοινού προγράμματος το 2019, δύτες του ιδρύματος ανακάλυψαν τον υποβρύχιο θύλακα αέρα και τοποθέτησαν κάμερα που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια.

Φώκιες καταγράφηκαν στον θάλαμο τις 119 από τις 141 ημέρες που διήρκεσαν οι παρατηρήσεις, συγκριτικά με 30 ημέρες στον κύριο, προσβάσιμο χώρο της σπηλιάς. Τα ζώα φωτογραφήθηκαν να χαλαρώνουν στην επιφάνεια ή να κοιμούνται ακίνητες στον βυθό.

Έπειτα από πιέσεις του Tethys και πολλών ακόμα περιβαλλοντικών οργανώσεων, η ελληνική κυβέρνηση οριοθέτησε στα τέλη του 2024 ζώνη περιορισμένης πρόσβασης 200 μέτρων γύρω από τη Φορμίκουλα.

Η νησίδα θα περιλαμβάνεται στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιουνίου, το οποίο προανήγγειλε το 2025 η κυβέρνηση μαζί με ένα αντίστοιχο πάρκο στις Νότιες Κυκλάδες.

Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα
Περιβάλλον 17.05.26

Ανεξάρτητη επιτροπή απευθύνει κάλεσμα στον ΠΟΥ και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία - «Αφορά το παρόν, όχι το μέλλον»

Τεχνητή Νοημοσύνη 17.05.26

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 15.05.26

Ίσως νομίζετε ότι καταλαβαίνετε πότε κάποιος προσπαθεί να σας εξαπατήσει, αλλά υπάρχει ένα έξυπνο τέχνασμα που λίγοι γνωρίζουν – ένα τέχνασμα που έχει ξεφύγει τόσο από την AI όσο και από τους ανθρώπους

Ώρα για αναβάθμιση 15.05.26

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

GLP-1 14.05.26

Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους οδηγεί εκατομμύρια Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο, προκαλώντας νέες πιέσεις και μεγάλες προσαρμογές στον κλάδο της εστίασης

Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Ποιος εκ των δύο; 19.05.26

Η γυναίκα που φέρεται να είδε τελευταία ζωντανό τον Τζέφρι Έπσταϊν κατέθεσε ξανά, ενώ το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του ξυπνά αμφιβολίες

Υποκλοπές 19.05.26

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Ποδόσφαιρο 19.05.26

Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Ελλάδα 19.05.26

Ο Ζαχαρίας Κεσσές τονίζει πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας», σχολιάζοντας την άρνησή του να εμφανιστεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Πολιτική 19.05.26

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Δήλωση Κόρμαν 19.05.26

Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

Αναζητούν επιζώντες 19.05.26

Σωστικά συνεργεία αναζητούν σημάδια ζωής από τους τρεις ανθρώπους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας του 19ου αιώνα στην Ανατολική Γερμανία

Euroleague 19.05.26

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague και στην Ιταλία ανάβουν… φωτιές για συμφωνία με τον Ολυμπιακό – Τι αναφέρουν στη γειτονική χώρα για τον κορυφαίο παίκτη της Βαλένθια.

Ελλάδα 19.05.26 Upd: 15:02

Η Πυροσβεστική, έχει δεχτεί πολλές κλήσεις από πολίτες, οι οποίοι από τις πρώτες πρωινές ώρες αντιλήφθηκαν τη δυσάρεστη μυρωδιά, χωρίς ωστόσο να μπορούν να προσδιορίσουν την προέλευσή της.

Τραγική κατάσταση 19.05.26

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον νότιο Λίβανο - Η ανάρτηση του αραβόφωνου εκπροσώπου των IDF για τη νέα εντολή εκκένωσης λιβανικών πόλεων και χωριών

Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Αυτοδιοίκηση 19.05.26

Να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034), θέλουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

Υπηρεσίας ασφαλείας 19.05.26

Η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) σε έκθεσή της λέει ότι η Λετονία συμφώνησε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για επιθέσεις - Απειλεί τη Ρίγα με αντίποινα

