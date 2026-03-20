Σύστημα υδροφώνων θα προειδοποιεί τα πλοία για φυσητήρες στην Ελληνική Τάφρο
Περιβάλλον 20 Μαρτίου 2026, 15:03

Σύστημα υδροφώνων θα προειδοποιεί τα πλοία για φυσητήρες στην Ελληνική Τάφρο

Το δίκτυο υδροφώνων «SAvE Whales» θα ανιχνεύει τους φυσητήρες και θα ενημερώνει τα διερχόμενα πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιβραδύνουν.

Επιπλέον χρηματοδότηση 2,38 εκατ. ευρώ θα διατεθεί μέσω του Πράσινου Ταμείου για το σύστημα SAvE Whales, ένα δίκτυο υδροφώνων που θα ανιχνεύει τους απειλούμενους φυσητήρες στην Ελληνική Τάφρο και θα ειδοποιεί τα πλοία να αλλάξουν πορεία.

Το σύστημα «SAvE Whales» (System for the Avoidance of ship-strikes with Endangered Whales), το οποίο δοκιμάστηκε πιλοτικά το 2020 και το 2021 στη Νοτιοδυτική Κρήτη, θα αξιοποιηθεί στην περιοχή μεταξύ Κυθήρων, ακρωτηρίου Ταινάρου και ακρωτηρίου Μαλέα.

Το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το 2028, οπότε θα παραδοθεί στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) για τη διαχείρισή του.

Η συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου εξασφαλίζει εθνική χρηματοδότηση ύψους 2,38 εκατ. ευρώ, η οποία συμπληρώνει τη χρηματοδότηση των 700.000 ευρώ από την περιβαλλοντική οργάνωση OceanCare.

Οι έρευνες πεδίου στα στενά των Κυθήρων ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2024.

Ελληνική Τάφρος

Με μήκος που μπορεί να φτάσει τα 20 μέτρα και βάρος έως 50 τόνους, οι φυσητήρες, ξάδελφοι των δελφινιών, είναι το μεγαλύτερο κήτος με δόντια σε όλο τον κόσμο –σε αντίθεση με τις φάλαινες, οι οποίες αντί για δόντια φέρουν μπαλένες, κεράτινα χτένια με τα οποία φιλτράρουν το νερό.

Οι φυσητήρες της Ανατολικής Μεσογείου κατατάσσονται στα «κινδυνεύοντα» είδη της διεθνούς Κόκκινης Λίστας και προστατεύεται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Η σύγκρουση με πλοία αποτελεί σήμερα την κυριότερη απειλή για τους περίπου 200 φυσητήρες που ζουν στα ελληνικά νερά, μαζί με την ηχορύπανση από τις επιχειρήσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Για τον λόγο αυτό, περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η Greenpeace και το WWF αντιδρούν στα σχέδια εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελληνική Τάφρο.

Η περιοχή όπου θα αναπτυχθεί το σύστημα προειδοποίησης εντάσσεται στο Εθνικό Πάρκο Ιονίου Πελάγους που θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2024. Είναι τμήμα της Ελληνικής Τάφρου, ένα δίκτυο υποθαλάσσιων οροσειρών και χαράδρων που ξεκινά στο Ιόνιο και περνά νότια της Κρήτης και της Ρόδου.

Το σύστημα αναπτύχθηκε ερευνητές του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, της επίσης ελληνικής Marine Traffic, της εταιρείας Green2Sustain και του ερευνητικού κέντρου CINTAL στο Πανεπιστήμιο του Αλγκάρβε στην Πορτογαλία. Στην προσπάθεια συμμετέχει επίσης το The Green Tank.

Πώς λειτουργεί

Το SAvE Whales αποτελείται από πλωτούς ακουστικούς σταθμούς, οι οποίοι λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια και φέρουν υδρόφωνα που καταγράφουν τους ήχους (κλικς) των φυσητήρων, τους επεξεργάζονται και στέλνουν τα αποτελέσματα στο κέντρο ανάλυσης μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Στο κέντρο ανάλυσης λειτουργεί σε 24ωρη βάση αυτοματοποιημένο υπολογιστικό σύστημα (περιλαμβάνει μοντέλα ακουστικής διάδοσης και εντοπισμού), στο οποίο συνδυάζονται τα δεδομένα από τους διαφορετικούς σταθμούς. Από την ανάλυση προκύπτει σε κλάσματα του δευτερολέπτου η ακριβής θέση των θηλαστικών.

Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα προωθούνται σε πραγματικό χρόνο σε πλοία που διαπλέουν την περιοχή ώστε να επιβραδύνουν ή να αλλάξουν πορεία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, η τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου και του Ατλαντικού, για παράδειγμα στα. Κανάρια Νησιά.

Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek
Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Fake τα πειστήρια του Άδωνι, έδειχνε ραντεβού του Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά
Fake τα πειστήρια του Άδωνι, έδειχνε ραντεβού του Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά

Χωρίς δισταγμό ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδειχνε στο κινητό του, on air, διαθέσιμα ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία για τις αρχές Ιουνίου, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τη σημερινή μέρα, για να απαντήσει σε καταγγελίες ασθενών.

Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.
Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομική έρευνα έγινε με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης πουλώντας ένα Ευαγγέλιο του 1745 - Έγινε έφοδος σε αποθήκη στο Ελληνικό όπου εντοπίστηκαν χρήματα και πάνω από 500 πίνακες

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά

Στο νέο επεισόδιο, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου συναντά τους αθλητές του Περιστερίου Betsson, Βλάντο Γιάνκοβιτς και Σι Τζει Χάρις, σε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση

CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών - Τα περισσότερα προσφέρουν εξαψήφιες αμοιβές

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου
«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου

«Μακριά από τις αγωνίες» του λαού, λένε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες ότι δεν... είναι έτοιμος, ακόμα, να μας πει κάτι

Μαθητές από την Ελλάδα και την ομογένεια και ναυτικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους στο «Πείραμα της Γεώσφαιρας»
Μαθητές από την Ελλάδα και την ομογένεια και ναυτικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους στο «Πείραμα της Γεώσφαιρας»

Το Πείραμα της Γεώσφαιρας είναι εμπνευσμένο από τη μεθοδολογική προσέγγιση του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και αστρονόμου Ερατοσθένη, ο οποίος, τον 3ο αιώνα π.Χ., κατάφερε να υπολογίσει την ακτίνα της Γης

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Dpa: Για πρώτη φορά 24ωρη απεργία στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι
Dpa: Για πρώτη φορά 24ωρη απεργία στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Πρόκειται για την πρώτη 24ωρη απεργία στην ιστορία του dpa. Εξακολουθεί να παρέχει περιεχόμενο στους πελάτες του, οι οποίοι ωστόσο έχουν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων αλλά και περιορισμένης ύλης.

Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου
Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου

«Ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν δεν θα αποτρέψει την Γαλλία από την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, όπου ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται αμείωτος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν

Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο
Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο

«Ποιος πλήρωσε για το Predator; Η οικογένεια Μητσοτάκη; Ποιος πλήρωσε για το Predator; Εμείς πληρώσαμε για να κατασκοπεύουν εμάς, Έλληνες πολίτες, και δεν κουνιέται φύλλο», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

