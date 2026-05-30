Συναγερμός στην Ευρώπη: Εκρηκτική αύξηση του AI υλικού κακοποίησης παιδιών

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει στην Ευρώπη η διαδικτυακή εκμετάλλευση παιδιών, με το υλικό κακοποίησης που παράγεται μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης να καταγράφει εκρηκτική αύξηση και να ενισχύει τους κινδύνους για τους ανηλίκους στο διαδίκτυο.

Ποιες χώρες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του παράνομου περιεχομένου;

Καθώς τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν σε ένα ιδιαίτερα ψηφιοποιημένο περιβάλλον, εντείνονται οι ανησυχίες σχετικά με την έκθεσή τους σε επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Γραμμών Καταγγελιών Better Internet for Kids, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το 2025 οι σχετικές γραμμές καταγγελιών έλαβαν περισσότερες από 4,5 εκατομμύρια αναφορές για πιθανώς παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο, σύμφωνα με το Euronews.

Περισσότερες από τις μισές από αυτές τις αναφορές αφορούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Επιπλέον, το 63% των διαδικτυακών διευθύνσεων (URLs) παγκοσμίως που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και εντοπίστηκαν από το φιλανθρωπικό ίδρυμα τεχνολογίας προστασίας παιδιών Internet Watch Foundation (IWF) κατά το περασμένο έτος, συνδέθηκαν με υπηρεσίες φιλοξενίας σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Βουλγαρία βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση στην ΕΕ ως προς τον αριθμό ιστοσελίδων με παράνομο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καταγράφοντας αύξηση 19 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2024, όταν βρισκόταν στη δεύτερη θέση.

Ακολουθούν η Ολλανδία και η Ρουμανία, όπου εντοπίστηκαν αντίστοιχα 33.788 και 21.188 ιστοσελίδες με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στη Γαλλία και τη Γερμανία το 2025.

«Τα παιδιά, τα θύματα και οι επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης στην ΕΕ εγκαταλείπονται από εκείνους που έχουν εκλεγεί για να τους εκπροσωπούν», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Internet Watch Foundation, Κέρι Σμιθ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τρεις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά φιλοξενίας ιστοσελίδων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών είναι η Βουλγαρία με 28% του συνόλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες με 16% και η Ολλανδία με 11%.

Νέες απειλές

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι αναλυτές της IWF κατέγραψαν αύξηση κατά 400% στο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργείται με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, με τέτοιο περιεχόμενο να εντοπίζεται σε 210 ιστοσελίδες.

Οι αναφορές για υλικό αυτού του είδους συνδέονται όλο και συχνότερα με περιστατικά διαδικτυακής αποπλάνησης ανηλίκων (grooming), σεξουαλικού εκβιασμού και εκβίασης.

Η σύνδεση μεταξύ διαδικτυακής αποπλάνησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφάνισης παιδιών συχνά παραβλέπεται, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για τα εξαφανισμένα και σεξουαλικά εκμεταλλευόμενα παιδιά, Missing Children Europe.

Στη Δυτική Ευρώπη, ένα στα πέντε παιδιά αναφέρει ότι έχει δεχθεί διαδικτυακή σεξουαλική προσέγγιση ή έχει πέσει θύμα δια δικτυακής αποπλάνησης πριν από την ηλικία των 18 ετών.

Επιπλέον, το 2025 οι ευρωπαϊκές γραμμές υποστήριξης για εξαφανισμένα παιδιά εντόπισαν 92 περιπτώσεις στις οποίες η διαδικτυακή αποπλάνηση συνδεόταν με την εξαφάνιση ενός παιδιού.

Το grooming μπορεί να στοχεύσει οποιοδήποτε παιδί, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας, θρησκείας ή κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου.

Ωστόσο, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η αρνητική εικόνα εαυτού και οι δυσκολίες ψυχικής υγείας στα παιδιά έχουν αναγνωριστεί ως παράγοντες κινδύνου που οι δράστες ενδέχεται να εκμεταλλευτούν κατά τη διαδικασία της αποπλάνησης.

Τα κορίτσια είναι πιθανότερο να γίνουν στόχος διαδικτυακής αποπλάνησης, αν και και τα αγόρια διατρέχουν κίνδυνο. Παράλληλα, οι περιπτώσεις που αφορούν αγόρια είναι πιο πιθανό να μην καταγγελθούν.

Τα θύματα συχνά δεν προχωρούν σε αναφορά των περιστατικών λόγω φόβου, κοινωνικού στίγματος ή επειδή δεν αναγνωρίζουν τις συμπεριφορές grooming, γεγονός που περιορίζει την πραγματική αποτύπωση του φαινομένου.