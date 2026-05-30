Συναγερμός στην Ευρώπη: Εκρηκτική αύξηση του AI υλικού κακοποίησης παιδιών

30.05.2026 | 15:36
AI 30 Μαΐου 2026, 18:01

Vita.gr
Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει στην Ευρώπη η διαδικτυακή εκμετάλλευση παιδιών, με το υλικό κακοποίησης που παράγεται μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης να καταγράφει εκρηκτική αύξηση και να ενισχύει τους κινδύνους για τους ανηλίκους στο διαδίκτυο.

Ποιες χώρες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του παράνομου περιεχομένου;

Καθώς τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν σε ένα ιδιαίτερα ψηφιοποιημένο περιβάλλον, εντείνονται οι ανησυχίες σχετικά με την έκθεσή τους σε επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Γραμμών Καταγγελιών Better Internet for Kids, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, το 2025 οι σχετικές γραμμές καταγγελιών έλαβαν περισσότερες από 4,5 εκατομμύρια αναφορές για πιθανώς παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο, σύμφωνα με το Euronews.

Περισσότερες από τις μισές από αυτές τις αναφορές αφορούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Επιπλέον, το 63% των διαδικτυακών διευθύνσεων (URLs) παγκοσμίως που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και εντοπίστηκαν από το φιλανθρωπικό ίδρυμα τεχνολογίας προστασίας παιδιών Internet Watch Foundation (IWF) κατά το περασμένο έτος, συνδέθηκαν με υπηρεσίες φιλοξενίας σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Βουλγαρία βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση στην ΕΕ ως προς τον αριθμό ιστοσελίδων με παράνομο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καταγράφοντας αύξηση 19 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2024, όταν βρισκόταν στη δεύτερη θέση.

Ακολουθούν η Ολλανδία και η Ρουμανία, όπου εντοπίστηκαν αντίστοιχα 33.788 και 21.188 ιστοσελίδες με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στη Γαλλία και τη Γερμανία το 2025.

«Τα παιδιά, τα θύματα και οι επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης στην ΕΕ εγκαταλείπονται από εκείνους που έχουν εκλεγεί για να τους εκπροσωπούν», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Internet Watch Foundation, Κέρι Σμιθ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τρεις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά φιλοξενίας ιστοσελίδων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών είναι η Βουλγαρία με 28% του συνόλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες με 16% και η Ολλανδία με 11%.

Νέες απειλές

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι αναλυτές της IWF κατέγραψαν αύξηση κατά 400% στο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργείται με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, με τέτοιο περιεχόμενο να εντοπίζεται σε 210 ιστοσελίδες.

Οι αναφορές για υλικό αυτού του είδους συνδέονται όλο και συχνότερα με περιστατικά διαδικτυακής αποπλάνησης ανηλίκων (grooming), σεξουαλικού εκβιασμού και εκβίασης.

Η σύνδεση μεταξύ διαδικτυακής αποπλάνησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφάνισης παιδιών συχνά παραβλέπεται, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για τα εξαφανισμένα και σεξουαλικά εκμεταλλευόμενα παιδιά, Missing Children Europe.

Στη Δυτική Ευρώπη, 1 στα 5 παιδιά έχει πέσει θύμα διαδικτυακής αποπλάνησης πριν από τα 18

Στη Δυτική Ευρώπη, ένα στα πέντε παιδιά αναφέρει ότι έχει δεχθεί διαδικτυακή σεξουαλική προσέγγιση ή έχει πέσει θύμα διαδικτυακής αποπλάνησης πριν από την ηλικία των 18 ετών.

Επιπλέον, το 2025 οι ευρωπαϊκές γραμμές υποστήριξης για εξαφανισμένα παιδιά εντόπισαν 92 περιπτώσεις στις οποίες η διαδικτυακή αποπλάνηση συνδεόταν με την εξαφάνιση ενός παιδιού.

Το grooming μπορεί να στοχεύσει οποιοδήποτε παιδί, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας, θρησκείας ή κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου.

Ωστόσο, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η αρνητική εικόνα εαυτού και οι δυσκολίες ψυχικής υγείας στα παιδιά έχουν αναγνωριστεί ως παράγοντες κινδύνου που οι δράστες ενδέχεται να εκμεταλλευτούν κατά τη διαδικασία της αποπλάνησης.

Τα κορίτσια είναι πιθανότερο να γίνουν στόχος διαδικτυακής αποπλάνησης, αν και και τα αγόρια διατρέχουν κίνδυνο. Παράλληλα, οι περιπτώσεις που αφορούν αγόρια είναι πιο πιθανό να μην καταγγελθούν.

Τα θύματα συχνά δεν προχωρούν σε αναφορά των περιστατικών λόγω φόβου, κοινωνικού στίγματος ή επειδή δεν αναγνωρίζουν τις συμπεριφορές grooming, γεγονός που περιορίζει την πραγματική αποτύπωση του φαινομένου.

Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

inTown
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Η συλλογή τροπαίων συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό: Έφτασε τους 345 τίτλους
Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Water Polo League και κατέκτησε το πρωτάθλημα – Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος έφτασε τους 345 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 17-12: Κυρίαρχοι οι Πειραιώτες, ξανά πρωταθλητές
Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο πόλο καθώς κατέκτησε το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, νικώντας με 17-12 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό. Στην κορυφή για 14η σερί φορά.

Ο Vanilla Ice επιμένει ότι θα εμφανιστεί στην «γιορτή» του Τραμπ
Ο Vanilla Ice είναι ένας (απολιτίκ σύμφωνα με τον ίδιο) καλλιτέχνης με μία μόνο επιτυχία, το «Ice Ice Baby», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts πριν από σχεδόν 36 χρόνια.

Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι στάθηκε στην κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024 (vid)
Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA μίλησε στο Mega πριν από τον τελικό του Champions League και στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάκτηση του Conference League από την ομάδα του Πειραιά, πριν από δύο χρόνια

Champions League: Η Παρί θέλει το repeat και η Άρσεναλ το πρώτο – Ζωντανά το pregame του μεγάλου τελικού στο MEGA
Οι Γάλλοι έχουν στόχο την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ενώ οι «κανονιέρηδες» θέλουν να σηκώσουν για πρώτη φορά το τρόπαιο - Το MEGA σας βάζει στον τελικό της Βουδαπέστης

Αμερικανικές απειλές, ξανά – Ο Χέγκσεθ λέει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βομβαρδίσουν το Ιράν
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επανέλαβε τις απειλές εναντίον του Ιράν, την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για να γεφυρωθούν οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον.

«Σε άριστη κατάσταση»: Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε αναφορά με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τραμπ
Ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε «άριστη» κατάσταση υγείας, παρά το «πρήξιμο στα κάτω άκρα» και τους μώλωπες στα χέρια μετά την τέταρτη επίσκεψή του στο νοσοκομείο κατά τη δεύτερη θητεία του

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Παρακολουθήστε live στις 17:15 το Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL, ΑΕΚ – Ολυμπιακός.

«Μπλε Φεγγάρι»: Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό φαινόμενο
Το εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία του, το Φεγγάρι δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά... πορτοκαλί

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 94-102: Στους τελικούς οι «πράσινοι» με σούπερ Οσμάν (vid)
Ο Παναθηναϊκός είχε 13/19 τρίποντα, τον Οσμάν με 29π. κι έτσι επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 102-94, έκανε το 2-0 στη σειρά και πέρασε στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Τις μη οργανωμένες παραλίες προτιμούν οι Αθηναίοι – «Αλμυρές» οι τιμές στις ομπρέλες
Το καλοκαίρι έφτασε, η θερμοκρασία αρχίζει να χτυπάει «κόκκινο» και οι Αθηναίοι, ξεχύνονται στις παραλίες της Αττικής για μια ανάσα δροσιάς, μόνο που η ακρίβεια τους οδηγεί στις μη οργανωμένες

Βιγιαρεάλ και Έβερτον στο κυνήγι του Βαγιαννίδη
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο δύο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με το μέλλον του να παραμένει ανοιχτό παρά το μακροχρόνιο συμβόλαιό του στην Πορτογαλία

Όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και δεν τον αναγνώρισε κανείς
Στις αρχές της δεκαετίας του '60, όλος ο κόσμος γνώριζε τους Beatles. Ωστόσο, οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ κατάφεραν να επισκεφτούν τη χώρα, χωρίς να τους αναγνωρίσει κανείς.

Ντόρτμουντ και Σάλκε «σφίγγουν τον κλοιό» στα διαρκείας
Δύο ιστορικοί σύλλογοι της Γερμανίας ετοιμάζονται να ανακαλέσουν τα εισιτήρια διαρκείας φιλάθλων που δεν παρακολουθούν συστηματικά τους αγώνες, επιχειρώντας να ανοίξουν τον δρόμο σε χιλιάδες οπαδούς που περιμένουν χρόνια για μία θέση στις εξέδρες.

Καύσωνας: «Ανάσα» από αύριο σε Γαλλία και Βρετανία – Ο «θερμικός θόλος» έφερε ρεκόρ θερμοκρασιών και νεκρούς
Ο ασυνήθιστος για την εποχή καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη είχε σαν αποτέλεσμα επτά νεκρούς στη Γαλλία - Οι θερμοκρασίες έφτασαν 10-15 βαθμούς κελσίου πάνω από το κανονικό για την εποχή επίπεδο

Έδεσσα: Σύλληψη για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών – Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα
Η σύλληψη του δράστη στην Έδεσσα, ο οποίος έχει και συνεργό, ήταν επεισοδιακή, καθώς σε σήμα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα και κατά τη διαφυγή του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα, ένα μοτοποδήλατο και ένα ακόμη Ι.Χ.

Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ
Το κεντρικό θέμα της 'Εκθεσης των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

