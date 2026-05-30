ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 94-102: Στους τελικούς οι «πράσινοι» με σούπερ Οσμάν (vid)
Ο Παναθηναϊκός είχε 13/19 τρίποντα, τον Οσμάν με 29π. κι έτσι επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 102-94, έκανε το 2-0 στη σειρά και πέρασε στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του Ολυμπιακός - ΑΕΚ.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 102-94 στη Θεσσαλονίκη, έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών και πλέον, οι Πράσινοι «περιμένουν» τον Ολυμπιακό για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.
Απίθανη εμφάνιση από τον Τσέντι Όσμαν, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 29 πόντους. Οι Πράσινοι αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος (47-44), ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη νίκη. Πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ ο Μέλβιν με 22 πόντους.
Τα ηνία στο προβάδισμα ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Μπέβερλι, Ταϊρί, Περσίδη, Μέλβιν και Μουρ στην πεντάδα, ενώ ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ.
Ο ΠΑΟΚ βρισκόταν σταθερά μπροστά στο σκορ, η διαφορά εκτοξεύτηκε ακόμη και στο +12 με τρίποντο του Μέλβιν και το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τον ΠΑΟΚ να προηγείται (27-17).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Αταμάν έβγαλε αντίδραση. Ο Μήτογλου πρόσφερε λύσεις επιθετικά και οι Πράσινοι μείωσαν στους 4 (32-28) στο 14′. Ο Ναν ευστόχησε στη συνέχεια σε δίποντο για το 45-42, σημειώνοντας το πρώτο του καλάθι στο ματς (είχε 1/7, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ενημερώνει σε εκείνο το σημείο ότι ο Αμερικανός αγωνίζεται με ενοχλήσεις στο δεξιό καρπό.
Στην εκπνοή του δεύτερου δεκαλέπτου ο Ταϊρί διαμόρφωσε το 47-44, υπέρ του ΠΑΟΚ, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.
Πάτησε γκάζι ο Παναθηναϊκός
Στο τρίτο δεκάλεπτο βρέθηκε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ ο Παναθηναϊκός με καλάθι και φάουλ του Λεσόρ για το 53-51. Οι Πράσινοι προηγήθηκαν με +5 με τρίποντο του Οσμάν (56-51). Ακολούθησαν διαδοχικές εναλλαγές στο προβάδισμα, με τον ΠΑΟΚ να ανακτά προσωρινά τον έλεγχο με δίποντο του Μπέβερλι (61-58). Ο Όσμαν ισοφάρισε στη συνέχεια για το 64-64 και το τρίτο δεκάλεπτο έληξε με τον Τούρκο φόργουορντ να έχει φτάσει τους 21 πόντους και το Τριφύλλι να προηγείται με 72-67.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο το σύνολο του Αταμάν ξέφυγε στο σκορ, δεν… ξανά κοίταξε πίσω και «κλείδωσε» την πρόκριση.
Τα δεκάλεπτα: 27-17, 47-44, 67-72, 94-102
ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Μέλβιν 20 (6/11 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 2 λάθη), Ταϊρί 17 (3/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ,1 λάθος, 1 κλέψιμο), Περσίδης 7 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπέβερλι 14 (5 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μουρ 10 (3 ριμπάουντ), Κόνιαρης 2 (0/3 τρίποντα), Ομορούγι 19 (8/11 δίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ), Ιατρίδης, Φίλλιος, Ντιμσά 3 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ)
Παναθηναϊκός (Αταμάν): Όσμαν 29 (4/4 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 6/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ), Χέιζ-Ντέιβις 14 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 15 (2/3 τρίποντα, 6 ασίστ, 4 λάθη, 1 μπλοκ), Ναν 8 (1/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Λεσόρ 15 (7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ), Σορτς 14 (1/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος, Μήτογλου 7 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ)
