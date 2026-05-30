Τζέσικα Άλμπα: Συγκινημένη στην αποφοίτηση της κόρης της – Οι φωτογραφίες από την τελετή
Η Τζέσικα Άλμπα μιλά με λόγια θαυμασμού και περηφάνιας για την κόρη της.
Η Τζέσικα Άλμπα, περήφανη μητέρα ανήρτησε στο Instagram ένα καρουζέλ φωτογραφιών από την τελετή και μοιράστηκε τα συναισθήματά της για την κόρη της Όνορ.
Η συγκινητική ανάρτηση
«Το κοριτσάκι μου αποφοίτησε χθες και η καρδιά μου πλημμυρίζει από περηφάνια. Στη δική μου Honorcita – Μοιάζει σαν να ήταν χθες που σε κρατούσα στην αγκαλιά μου και, μέσα σε μια στιγμή, στέκεσαι εδώ, έτοιμη για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου.
Όταν κλείνω τα μάτια μου, μπορώ ακόμη να δω το μικρό κορίτσι που ζητούσε ένα ακόμη τραγούδι πριν κοιμηθεί, μία ακόμη ιστορία και ατελείωτες αγκαλιές. Και τώρα αποφοιτάς».
Τζέσικα Άλμπα: Όσα θαυμάζει στο παιδί της
«Honor, αυτό που πάντα θαύμαζα περισσότερο σε εσένα είναι ότι δεν φοβήθηκες ποτέ να είσαι ακριβώς αυτό που είσαι. Δεν ακολούθησες ποτέ το πλήθος, δεν συμβιβάστηκες ποτέ με αυτό που οι άλλοι περίμεναν από εσένα και δεν σταμάτησες ποτέ να κυνηγάς αυτό που ένιωθες αληθινό για σένα.
Κινείσαι στον κόσμο με πεποίθηση, περιέργεια, καλοσύνη και ένα θάρρος που εμπνέει όλους γύρω σου».
«Το να σε βλέπω να μεγαλώνεις και να γίνεσαι η νέα γυναίκα που είσαι σήμερα υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια της ζωής μου.
Τζέσικα Άλμπα: «Το να πω ότι είμαι περήφανη για εσένα είναι λίγο»
Ο χρόνος περνά γρήγορα. Ο χρόνος είναι ιερός. Και κάθε στιγμή που είμαι η μητέρα σου υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα δώρα της ζωής μου.Συγχαρητήρια, κοριτσάκι μου. Σε αγαπώ για πάντα και παντοτινά».
