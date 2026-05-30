Φωτιά στον Λυκαβηττό – Διακοπή της κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στον Λόφο του Λυκαβηττού από φωτιά που ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σαρανταπήχου, από το ύψος της οδού Δοξαπατρή.

Στο σημείο ήδη επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους μέχρι να τεθεί η κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο.