Κέρκυρα: Νεκρός 53χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο
Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό στα Καρουμπάτικα στην Κέρκυρα
Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 53χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή των Καρουμπάτικων στην Κέρκυρα.
Όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr, το ατύχημα συνέβη κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όταν συγκρούστηκαν μία μοτοσικλέτα και ένα μικρό φορτηγό όχημα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο οδηγοί.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 53χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
