Υπάρχει ένας άνδρας που η Τζένιφερ Λόπεζ, η βασίλισσα τον ρομαντικών κωμωδιών, θα ήθελε να έχει στο πλευρό της στην οθόνη. Ποιος είναι αυτός; Ο Μπρετ Γκόλντσταϊν.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός έχει στο ενεργητικό της ένα πλούσιο ρεπερτόριο romcom, μεταξύ των οποίων κλασικές ταινίες όπως το «Maid in Manhattan» με τον Ρέιφ Φάινς, το «Monster-in-Law» με τον Μάικλ Βάρταν και το «The Wedding Planner» με τον Μάθιου ΜακΚόναχι.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη, το «Office Romance», κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της, όπως δήλωσε στο The Hollywood Reporter. Και αυτό επειδή ο Γκόλντσταϊν, έχει γίνει ο «Νο 1» συμπρωταγωνιστής της στο είδος.

«Ας μην μασάμε τα λόγια μας»

Όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν την Τζένιφερ Λόπεζ αν ο Μπρετ Γκόλντσταϊν μπορεί να συγκριθεί με τους πολλούς άλλους ηθοποιούς με τους οποίους έχει συμπρωταγωνιστήσει σε ρομαντικές κωμωδίες, ο Γκόλντσταϊν παρενέβη για να πει ότι και αυτός «θα ήθελε να ακούσει» την απάντηση της ηθοποιού.

«Είναι ο Νο 1. Ας μην μασάμε τα λόγια μας», δήλωσε η Λόπεζ στην πρεμιέρα του «Office Romance» στο Λος Άντζελες την Τρίτη, 26 Μαΐου.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Λόπεζ είχε μιλήσει για την «τρομερή χημεία» της με τον Γκόλντσταϊν, η οποία ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο καθώς προχωρούσαν τα γυρίσματα. Όπως υποστήριξε δε, ήταν «μεγάλη θαυμάστρια» του χαρακτήρα του, του Ρόι Κεντ, στη σειρά «Ted Lasso».

«Νόμιζα ότι θα ήταν πιο κοντά στον χαρακτήρα, αλλά ήταν τόσο ήρεμος και γλυκός και εντελώς διαφορετικός», είπε η ηθοποιός στο People στις 13 Μαΐου. «Περίμενα έναν πιο σκληρό τύπο, αλλά συναντάς αυτόν τον ευγενικό, γλυκό αλλά και πολύ έξυπνο άνθρωπο που είναι τόσο γοητευτικός. Αυτό ήταν μια έκπληξη, νομίζω».

Το «Office Romance» ακολουθεί την Τζάκι Κρουζ (Λόπεζ), μια διευθύντρια μιας μεγάλης εταιρείας που ερωτεύεται τον υπάλληλό της, Ντάνιελ Μπλάντσφλαουερ (Γκόλντσταϊν).

Η μυστική ερωτική τους σχέση ανθίζει όταν αποφασίζουν να «σταματήσουν να παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες και να αρχίσουν να ακολουθούν τις καρδιές τους», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας.

*Με πληροφορίες από: People