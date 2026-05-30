Οι ΗΠΑ χτύπησαν ταχύπλοο φερόμενων διακινητών ναρκωτικών

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

On May 29, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/ynibuPqDd3 — U.S. Southern Command (@Southcom) May 30, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM που κοινοποίησε βίντεο το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο, το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» και «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν», σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό σχεδόν 200 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Η ανακοίνωση της SOUTHCOM

Στις 29 Μαΐου, κατόπιν εντολής του διοικητή του #SOUTHCOM, στρατηγού Francis L. Donovan, η Ενωμένη Δύναμη «Southern Spear» πραγματοποίησε χτύπημα με χρήση πυρομαχικών εναντίον σκάφους που χειριζόταν ομάδα που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση (σ.σ. Δεν κατονομάστηκε).

Πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος διέσχιζε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό και συμμετείχε σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών. Τρεις άνδρες ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης.

Κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν υπέστη τραυματισμό. Το SOUTHCOM παραμένει αμετάκλητο στη δέσμευσή του να ασκήσει συνολική συστημική πίεση στα καρτέλ.