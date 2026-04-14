Ειρηνικός Ωκεανός: 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
Δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό από δυνάμεις των ΗΠΑ, που βομβάρδισαν για μια ακόμη φορά ταχύπλοο, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 170 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων.
- Τι είναι πιο οικονομικό στο αυτοκίνητο: τα ανοιχτά παράθυρα ή ο κλιματισμός;
- Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους σε νησί των Κυκλάδων – Βίντεο ντοκουμέντο
- Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»
- Ο Τραμπ διέγραψε την ανάρτηση με την AI εικόνα του ως «Χριστού»
Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι σκότωσε άλλους δυο ανθρώπους σε βομβαρδισμό ταχύπλοου υποτιθέμενων διακινητών ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 170 τον απολογισμό των νεκρών στην εκστρατεία που διεξάγει από τον Σεπτέμβριο (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Τουλάχιστον σε 170 ανέρχονται οι νεκροί από τον Σεμπτέβριο, οπότε ξεκίνησαν οι δολοφονικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ
Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») διαβεβαίωσε μέσω X ότι το μικρό σκάφος που χτυπήθηκε «επιδιδόταν σε διακίνηση ναρκωτικών», παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο που απαθανατίζει την καταστροφή του.
Applying total systemic friction on the cartels. On April 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the… pic.twitter.com/zZQKEPiSoI
— U.S. Southern Command (@Southcom) April 13, 2026
Η Ουάσιγκτον συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική που παρουσιάζει ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά — είχε χαρακτηρίσει πολλές συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις από νωρίτερα πέρυσι.
Εξωδικαστικές δολοφονίες
Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει κάποια αδιάσειστη απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
Η νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα αμφισβητείται εντός και εκτός χώρας. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλούν για εξωδικαστικές δολοφονίες.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ειρηνικός Ωκεανός: 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
- Ο Βανς υποδεικνύει στον πάπα Λέοντα να ασχολείται με πνευματικά και «ηθικά ζητήματα»
- Ουγγαρία: «Λυπάται» ο Βανς για την ήττα Ορμπαν – Θα «συνεργαστούν πολύ καλά» με τον Μαγιάρ
- Ιράν: Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, τονίζει ο Λαβρόφ στον Αραγτσί
- Ρωσία: Πλήγμα drones της Ουκρανίας σε χημικό εργοστάσιο
- Σουδάν: Για μια «εγκαταλελειμμένη κρίση» κάνει λόγο ο ΟΗΕ – «Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;»
- Λίβανος: Ο Μερτς προτρέπει τον Νετανιάχου να σταματήσει τον πόλεμο και να αρχίσει συνομιλίες
- Ιράν: Ο Απρίλιος αναμένεται να είναι «χειρότερος από τον Μάρτιο» στον ενεργειακό τομέα
