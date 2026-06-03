Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Ρούτε φτάνει στο Κίεβο σε αιφνιδιαστική επίσκεψη
Ο Ρούτε επισκέφθηκε τελευταία φορά το Κίεβο στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν μίλησε επίσης στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο
- Συγκλονισμένη η Ιταλία για «τα φαντάσματα που μαζεύουν φράουλες» - Έκαψαν τέσσερις εργάτες ζωντανούς
- Επεκτείνεται σε νέους κλάδους η ψηφιακή κάρτα εργασίας - Πότε ξεκινάει η εφαρμογή της β' φάσης
- Πυροσβέστες έβγαλαν φίδι 1,5 μέτρου από μηχανή αυτοκινήτου - Δείτε βίντεο
- Έως τους 34 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη - Πού θα βρέξει
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έφτασε στο Κίεβο την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στο πλαίσιο μιας απροειδοποίητης επίσκεψης.
Η υπηρεσία Τύπου των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων (Ukrzaliznytsia) επιβεβαίωσε αρχικά την άφιξή του στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου σε μια ανάρτηση στο Telegram, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη «εξαιρετικά σημαντική» ως ένδειξη αλληλεγγύης και υποστήριξης της Συμμαχίας προς την Ουκρανία.
«Είχαμε την χαρά να υποδεχθούμε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στον Κεντρικό Σταθμό του Κιέβου», ανακοίνωσε αναρτώντας φωτογραφίες από την άφιξη.
NATO Secretary General Mark Rutte has arrived in Kyiv on an unannounced visit, according to Ukrainian Railways “Ukrzaliznytsia.“
Photo: Ukrzaliznytsia pic.twitter.com/isnjI3HFOI
— KyivPost (@KyivPost) June 3, 2026
Η ανάρτηση, μαζί με τις συνοδευτικές φωτογραφίες, διαγράφηκε αργότερα, αν και οι εικόνες είχαν ήδη κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, αναφέρθηκαν κυκλοφοριακές συμφορήσεις στο κέντρο του Κιέβου, ιδίως γύρω από την πλατεία Μαϊντάν Νεζαλέζνοστι, σύμφωνα με τον ανταποκριτή της Kyiv Post.
Η επίσκεψη δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων και οι πλήρεις λεπτομέρειές της παραμένουν άγνωστες.
Ο Ρούτε επισκέφθηκε τελευταία φορά το Κίεβο στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν μίλησε επίσης στη Βερχόβνα Ράντα.
- Το Ινστιτούτο Τσίπρα ανοίγει τη συζήτηση για την Ψηφιακή Κυριαρχία – «Ποιος κρατάει τα κλειδιά του Ψηφιακού Κράτους;»
- Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Ρούτε φτάνει στο Κίεβο σε αιφνιδιαστική επίσκεψη
- Markos by Night: Επιστρέφει το Σάββατο με νέες δόσεις γέλιου
- Το οικόπεδο του Βρεφοκομείου Αθηνών στο επίκεντρο συνάντησης των Δημάρχων Αθηναίων και Παλαιού Φαλήρου
- Η Οδύσσεια, ο Spider-Man και η άβολη συζήτηση του Τομ Χόλαντ
- Η Μαρσέιγ βάζει χορηγό για το νέο όνομα του Βελοντρόμ
- Δίκη για τα Τέμπη: Το «κατηγορώ» του Ψαρόπουλου, αυτοί έχουν ευθύνη για τη σύγκρουση – Απαράδεκτη η δήλωση του δημοσίου
- Πανελλαδικές 2026: Οι πρώτες απαντήσεις σε Αρχαία και Μαθηματικά – Όλες οι απαντήσεις στη Βιολογία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις