Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Ρούτε φτάνει στο Κίεβο σε αιφνιδιαστική επίσκεψη

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Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έφτασε στο Κίεβο την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στο πλαίσιο μιας απροειδοποίητης επίσκεψης.

Η υπηρεσία Τύπου των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων (Ukrzaliznytsia) επιβεβαίωσε αρχικά την άφιξή του στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου σε μια ανάρτηση στο Telegram, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη «εξαιρετικά σημαντική» ως ένδειξη αλληλεγγύης και υποστήριξης της Συμμαχίας προς την Ουκρανία.

«Είχαμε την χαρά να υποδεχθούμε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στον Κεντρικό Σταθμό του Κιέβου», ανακοίνωσε αναρτώντας φωτογραφίες από την άφιξη.

NATO Secretary General Mark Rutte has arrived in Kyiv on an unannounced visit, according to Ukrainian Railways “Ukrzaliznytsia.“ Photo: Ukrzaliznytsia pic.twitter.com/isnjI3HFOI — KyivPost (@KyivPost) June 3, 2026

Η ανάρτηση, μαζί με τις συνοδευτικές φωτογραφίες, διαγράφηκε αργότερα, αν και οι εικόνες είχαν ήδη κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, αναφέρθηκαν κυκλοφοριακές συμφορήσεις στο κέντρο του Κιέβου, ιδίως γύρω από την πλατεία Μαϊντάν Νεζαλέζνοστι, σύμφωνα με τον ανταποκριτή της Kyiv Post.

Η επίσκεψη δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων και οι πλήρεις λεπτομέρειές της παραμένουν άγνωστες.

Ο Ρούτε επισκέφθηκε τελευταία φορά το Κίεβο στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν μίλησε επίσης στη Βερχόβνα Ράντα.