Η ΕΕ επανεξετάζει το μέλλον των Ουκρανών προσφύγων, ενώ ορισμένα κράτη μέλη σκληραίνουν τη στάση τους

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Οι αρμόδιοι υπουργοί μετανάστευσης της ΕΕ θα συναντηθούν στις 4 Ιουνίου για να συζητήσουν την ανανέωση της προστασίας των Ουκρανών προσφύγων για έκτη φορά, αλλά η ανανέωση αυτή συνοδεύεται από δύσκολα ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τον τρόπο λειτουργίας της προστασίας μακροπρόθεσμα.

Επίσης, θέτει το ζήτημα του εάν και πότε θα πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους οι περισσότεροι από 4 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες που διαμένουν στην ΕΕ.

Τα ισχύοντα μέτρα προσωρινής προστασίας, τα οποία πρέπει να ανανεώνονται ετησίως, αφήνουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες χωρίς μακροπρόθεσμη νομική ασφάλεια. Ωστόσο, πολλοί Ουκρανοί πολίτες έχουν ριζώσει στις νέες τους πατρίδες, αυξάνοντας τον κίνδυνο η απώλεια του 10% του πληθυσμού της Ουκρανίας να καταστεί μόνιμη.

«Χωρίς την ανάκτηση του ανθρώπινου κεφαλαίου μας, θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτός ο στόχος της Ουκρανίας στην ΕΕ», δήλωσε η Οξάνα Ντιακούν, αναπληρώτρια επικεφαλής της αποστολής της Ουκρανίας στην ΕΕ, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στις Βρυξέλλες, στην οποία παρέστη το Kyiv Independent.

Γι’ αυτό το λόγο, στόχος της ΕΕ «είναι να δημιουργήσει συνθήκες στην Ουκρανία ώστε οι πληθυσμοί να επιστρέψουν και να συμβάλουν στην ανάκαμψη, τη σταθερότητα και τη μελλοντική ευρωπαϊκή Ουκρανία, κάτι που ελπίζω να συμβεί πολύ σύντομα», δήλωσε η Μάρτα Βιτρικόβσκα από το διπλωματικό όργανο της ΕΕ, την υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην ίδια εκδήλωση.

Λιγότεροι από τους μισούς Ουκρανούς προτίθενται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν οι Ουκρανοί πρόσφυγες επιθυμούν απαραίτητα να επιστρέψουν. Λιγότερο από το ήμισυ (43%) σκοπεύει να το πράξει, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη τον Ιανουάριο για λογαριασμό του think tank «Κέντρο Οικονομικής Στρατηγικής».

Ωστόσο, σύντομα ενδέχεται να μην έχουν δικαίωμα επιλογής. Αρκετές χώρες σκοπεύουν να καταστήσουν αυστηρότερους τους κανόνες προσωρινής προστασίας, οι οποίοι αποτελούν επίσης αντικείμενο συζήτησης σε επίπεδο ΕΕ.

Οι πιθανές περιοριστικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τη διάκριση ορισμένων περιοχών της Ουκρανίας ως πιο επικίνδυνων και, ως εκ τούτου, επιλέξιμων για προστασία σε σχέση με άλλες, καθώς και την ενδεχόμενη εξαίρεση ανδρών σε στρατιωτική ηλικία (σ.σ. 18 – 60 ετών) μια ιδέα που, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζεται από την Πολωνία, τη χώρα που φιλοξενεί τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό Ουκρανών προσφύγων.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ, πριν από τη συνάντηση των υπουργών στις 4 Ιουνίου, δήλωσε ότι, ενώ το μελλοντικό νομικό καθεστώς των Ουκρανών εκτοπισμένων θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια του γεύματος, «δεν αναμένουμε να ληφθούν αποφάσεις».

Η απόφαση θα παρθεί τον Ιούλιο

Για αυτό, οι Ουκρανοί πρόσφυγες θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο. Το γεγονός ότι οι πρόσφυγες αναγκάζονται να περιμένουν κάθε χρόνο οδήγησε τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μίκαελ Ο’ Φλάχερτι, να επικρίνει την τρέχουσα κατάσταση.

«Χρειάζονται μακροπρόθεσμες λύσεις για να μπορέσουν οι Ουκρανοί να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην αβεβαιότητα, κάτι που επιδεινώνει το τραύμα», δήλωσε ο Ο’ Φλάχερτι.

Μια μακροπρόθεσμη προοπτική υποστηρίχθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Ο Μαρτσίν Βαλέκι από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία δήλωσε ότι ο αριθμός των υποτροφιών που προσφέρονται σε Ουκρανούς πολίτες για να σπουδάσουν σε κορυφαία πανεπιστήμια, καθώς και οι νέες δεξιότητες που αποκτούν μέσω της εργασίας τους στην ευρωπαϊκή αγορά, θα πρέπει επίσης να οδηγήσουν τους ανθρώπους να σκεφτούν ένα «κέρδος εγκεφάλων» για την Ουκρανία μακροπρόθεσμα.

«Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι Ουκρανοί έχουν ήδη καταφέρει να φτάσουν στην ΕΕ. Απλώς περιμένουν την Ουκρανία να τους ακολουθήσει τελικά εκεί», πρόσθεσε.