Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι αν το Κίεβο παραδώσει τα όπλα στην περιοχή, ο πόλεμος θα τελειώσει σήμερα.
Μετά το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων που προκάλεσαν τον θάνατο 18 ανθρώπων τη νύχτα, οι αρχές στην Ουκρανία έδωσαν εντολή σε πάνω από 7.000 κατοίκους από διάφορες πόλεις στην επαρχία του Χαρκόβου να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Το Κρεμλίνο θέτει ξανά το εδαφικό ως όρο για το τέλος του πολέμου.
Το Χάρκοβο και το Ντονέτσκ είναι επαρχίες στην Ουκρανία που συνορεύουν με τη Ρωσία. Στη διάρκεια του πολέμου, μεγάλο μέρος των εδαφών τους έχει περάσει στον έλεγχο του ρωσικού στρατού. Οι σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στον ρωσικό και τον ουκρανικό στρατό είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Επικίνδυνη κατάσταση ασφαλείας
Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Χαρκόβου, Όλεχ Συνεγκούμποφ, σε ανάρτησή του στο Telegram, κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. «Δεδομένης της κατάστασης ασφαλείας και των συστηματικών επιθέσεων του εχθρού, επεκτείνουμε την υποχρεωτική ζώνη εκκένωσης» περιοχών, δήλωσε.
Το μέτρο αφορά επτά πόλεις και επηρεάζει περισσότερους από 7.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 1.700 παιδιών, διευκρίνισε.
Οι αρχές στην Ουκρανία διατάσσουν τακτικά απομακρύνσεις πολιτών από τα σπίτια τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Εκεί είναι το επίκεντρο των χερσαίων μαχών μεταξύ των στρατών της Ουκρανίας και της Ρωσίας.
Η μεγαλύτερη επίθεση τους τελευταίους μήνες
Η εντολή για εκκένωση ήρθε λίγες ώρες μετά τη ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία, που σκότωσε τουλάχιστον 18 ανθρώπους σε διάφορες περιοχές. Μεταξύ των νεκρών είναι και δύο παιδιά.
Αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της Μόσχας τους τελευταίους μήνες.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι πολιτικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις είχαν στοχοποιηθεί σε όλη τη χώρα, με περισσότερους από 100 ανθρώπους να τραυματίζονται.
Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε ότι οι πυραυλικές επιθέσεις ήταν αντίποινα σε προηγούμενες ουκρανικές. Και υποστήριξε ότι οι «στόχοι της επιδρομής» είχαν επιτευχθεί.
Επίσης, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι εκτελεί τις «συστηματικές επιθέσεις» που είχε δεσμευτεί, έπειτα από φονική επίθεση σε φοιτητική εστία σε κατεχόμενο τμήμα της ανατολικής Ουκρανίας στα τέλη Μαΐου. «Αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις στόχευαν ουκρανικές στρατιωτικές υποδομές.
Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, κάλεσε την Ουκρανία να παραδώσει τα όπλα στις «ρωσικές περιοχές», εννοώντας το Χάρκοβο και το Ντονέτσκ. Είπε ότι αν το κάνει αυτό και καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει και σήμερα. Ωστόσο, το εδαφικό είναι μια από τις κόκκινες γραμμές που θέτει το Κίεβο, λέγοντας ότι δεν θα παραδώσει ποτέ εδάφη.
«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, «θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της ημέρας, γι’ αυτό ο Ζελένσκι πρέπει να διατάξει τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας να εγκαταλείψουν τις ρωσικές περιοχές».
Και πρόσθεσε ότι ο πόλεμος «θα συνεχιστεί εάν το Κίεβο εξακολουθεί να αρνείται να συμμετάσχει σε πραγματικές διαπραγματεύσεις και σοβαρές αποφάσεις για μια ειρηνική διευθέτηση. Το καθεστώς του Κιέβου κατέστρεψε σκόπιμα ένα κολέγιο στο Σταρομπίλσκ, αυτό έχει ήδη διαπιστωθεί».
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ότι «εάν το Κίεβο διαπράττει σκόπιμα απάνθρωπες τρομοκρατικές πράξεις εναντίον παιδιών, αυτό σηματοδοτεί ένα εντελώς διαφορετικό παράδειγμα της σύγκρουσης».
