Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Κόσμος 02 Ιουνίου 2026, 17:12

Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι αν το Κίεβο παραδώσει τα όπλα στην περιοχή, ο πόλεμος θα τελειώσει σήμερα.

Μετά το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων που προκάλεσαν τον θάνατο 18 ανθρώπων τη νύχτα, οι αρχές στην Ουκρανία έδωσαν εντολή σε πάνω από 7.000 κατοίκους από διάφορες πόλεις στην επαρχία του Χαρκόβου να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Το Κρεμλίνο θέτει ξανά το εδαφικό ως όρο για το τέλος του πολέμου.

Το Χάρκοβο και το Ντονέτσκ είναι επαρχίες στην Ουκρανία που συνορεύουν με τη Ρωσία. Στη διάρκεια του πολέμου, μεγάλο μέρος των εδαφών τους έχει περάσει στον έλεγχο του ρωσικού στρατού. Οι σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στον ρωσικό και τον ουκρανικό στρατό είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Επικίνδυνη κατάσταση ασφαλείας

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Χαρκόβου, Όλεχ Συνεγκούμποφ, σε ανάρτησή του στο Telegram, κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. «Δεδομένης της κατάστασης ασφαλείας και των συστηματικών επιθέσεων του εχθρού, επεκτείνουμε την υποχρεωτική ζώνη εκκένωσης» περιοχών, δήλωσε.

Το μέτρο αφορά επτά πόλεις και επηρεάζει περισσότερους από 7.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 1.700 παιδιών, διευκρίνισε.

Οι αρχές στην Ουκρανία διατάσσουν τακτικά απομακρύνσεις πολιτών από τα σπίτια τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Εκεί είναι το επίκεντρο των χερσαίων μαχών μεταξύ των στρατών της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Η μεγαλύτερη επίθεση τους τελευταίους μήνες

Η εντολή για εκκένωση ήρθε λίγες ώρες μετά τη ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία, που σκότωσε τουλάχιστον 18 ανθρώπους σε διάφορες περιοχές. Μεταξύ των νεκρών είναι και δύο παιδιά.

Αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της Μόσχας τους τελευταίους μήνες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι πολιτικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις είχαν στοχοποιηθεί σε όλη τη χώρα, με περισσότερους από 100 ανθρώπους να τραυματίζονται.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε ότι οι πυραυλικές επιθέσεις ήταν αντίποινα σε προηγούμενες ουκρανικές. Και υποστήριξε ότι οι «στόχοι της επιδρομής» είχαν επιτευχθεί.

Επίσης, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι εκτελεί τις «συστηματικές επιθέσεις» που είχε δεσμευτεί, έπειτα από φονική επίθεση σε φοιτητική εστία σε κατεχόμενο τμήμα της ανατολικής Ουκρανίας στα τέλη Μαΐου. «Αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις στόχευαν ουκρανικές στρατιωτικές υποδομές.

Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, κάλεσε την Ουκρανία να παραδώσει τα όπλα στις «ρωσικές περιοχές», εννοώντας το Χάρκοβο και το Ντονέτσκ. Είπε ότι αν το κάνει αυτό και καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει και σήμερα. Ωστόσο, το εδαφικό είναι μια από τις κόκκινες γραμμές που θέτει το Κίεβο, λέγοντας ότι δεν θα παραδώσει ποτέ εδάφη.

«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, «θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της ημέρας, γι’ αυτό ο Ζελένσκι πρέπει να διατάξει τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας να εγκαταλείψουν τις ρωσικές περιοχές».

Και πρόσθεσε ότι ο πόλεμος «θα συνεχιστεί εάν το Κίεβο εξακολουθεί να αρνείται να συμμετάσχει σε πραγματικές διαπραγματεύσεις και σοβαρές αποφάσεις για μια ειρηνική διευθέτηση. Το καθεστώς του Κιέβου κατέστρεψε σκόπιμα ένα κολέγιο στο Σταρομπίλσκ, αυτό έχει ήδη διαπιστωθεί».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ότι «εάν το Κίεβο διαπράττει σκόπιμα απάνθρωπες τρομοκρατικές πράξεις εναντίον παιδιών, αυτό σηματοδοτεί ένα εντελώς διαφορετικό παράδειγμα της σύγκρουσης».

Vita.gr
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI
Κόσμος 02.06.26

Οι απαγορεύσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία εξελίσσονται σε ευρύτερες προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης οθονών και τη θέσπιση μέτρων ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση της AI στην εκπαίδευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας
«Υπερβαίνει τα σύνορα» 02.06.26

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, υποστηρίζει ότι η κρίση στην Τουρκία υπερβαίνει τα εθνικά όρια και αφορά την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Financial Times 02.06.26

Την ώρα που η συμβατική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ σε χώρες της Ευρώπης μειώνεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται να συζητά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες

Σύνταξη
«Γ@μ… τρελέ!»:Το οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου – Ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Αβεβαιότητα 02.06.26

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι υπήρξε «παραγωγική» επικοινωνία με τον Νετανιάχου και συνεννόηση μέσω εκπροσώπων με τη Χεζμπολάχ για αμοιβαία παύση των επιθέσεων στον Λίβανο -

Σύνταξη
Αντριους Κουμπίλιους: Ετοιμη για υπογραφή η σύμβαση SAFE με την Ελλάδα
Κόσμος 02.06.26

Ο επίτροπος Αμυνας μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα προβλήματα και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας - Η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και οι προοπτικές ενεργοποίησης του άρθρου 42.7 για αμοιβαία συνδρομή

Μαρία Βασιλείου
New York Times: Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ
New York Times 02.06.26

«Οδεύουμε σε ένα μέλλον όπου θα υπάρχουν ολοένα και λιγότεροι δημοσιογράφοι», τονίζει ο επικεφαλής των NYT, καθώς οι εταιρείες της ΤΝ «κλέβουν ξεδιάντροπα την πνευματική ιδιοκτησία» των ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ιράν: Για συμφωνία μιλά πάλι ο Τραμπ «την επόμενη εβδομάδα»
Ερχεται... 02.06.26

Συμφωνία με το Ιράν βλέπει πάλι ο Τραμπ, «την επόμενη εβδομάδα», καθώς θέλει να εξασφαλίσει «μερικά σημεία ακόμη», και γι’ αυτό, όπως ισχυρίζεται, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής το πράσινο φως.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι τρίτο, μυστικό;
Μούσα και καλλιτέχνης 02.06.26

Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 02.06.26

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν στον Παναθηναϊκό την Τρίτη και η συμμετοχή τους στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) είναι αμφίβολη.

Σύνταξη
Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Αίτημα για κλήση σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Μπιάγκης Δημήτριος και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Σάλο έχουν προκαλέσει οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, που «κάρφωσε» ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει ανοιχτά και να δώσει απαντήσεις, ενώ καλούν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει το αφεντικό της Intellexa για κατάθεση

Σύνταξη
Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι
Ιστορία 02.06.26

Η εμβληματική μπλε φανέλα με το Νο 10, την οποία φορούσε ο 17χρονος Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958, αναμένεται να γράψει ιστορία ως ένα από τα πιο ακριβά ποδοσφαιρικά κειμήλια που έχουν πουληθεί ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μίτσελ στον Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο πρώην τεχνικός της Τζιρόνα αναλαμβάνει την ανασυγκρότηση του «Αίαντα» και τη φιλοδοξία να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή της Ολλανδίας και της Ευρώπης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη
Πολιτική 02.06.26

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον έλεγχο της ΕΥΠ που άρχισε το 2019 ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Οι εκκαθαρίσεις στελεχών της ΕΥΠ και η αντικατάστασή τους από δικά της παιδιά. Την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει η ΝΔ και το 1990.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 
Ελλάδα 02.06.26

Μόλις τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους έδωσαν το παρών στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη - Η πρόταση της εισαγγελέως στο επίκεντρο της δικασίμου, «νηφάλια και ισορροπημένη» τη χαρακτήρισε ο Θεόδωρος Μαντάς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο διεθνής Ουκρανός ακραίος Ολεξάντρ Ζούμπκοφ έρχεται στην ΑΕΚ, στην καλύτερη ηλικία και με πολλές ικανότητες στον δημιουργικό και τον εκτελεστικό τομέα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ
Culture Live 02.06.26

H πρώτη ατομική έκθεση του Θοδωρή Θεοδωρίδη στην γκαλερί αγκάθι/Κartαλος

Σύνταξη
Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις
Αγία ΑΙ 02.06.26

Την ώρα που εκκλησίες και θρησκείες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να προσεγγίσουν τους πιστούς, εκείνη φαίνεται ότι τις προδίδει. Ελάχιστες από τις συμβουλές που δίνει περιλαμβάνουν την πίστη στα θεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

