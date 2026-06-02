Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του έλαβε έγκριση από τις ΗΠΑ να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού, σε περίπτωση που η Χεζμπολάχ επιτεθεί σε ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Ο πρωθυπουργός και εγώ, μαζί με τον ισραηλινό στρατό, εργαζόμαστε για να συνδέσουμε την τύχη της Νταχίγια (σ.σ. τα νότια προάστια της Βηρυτού) με αυτήν των βόρειων ισραηλινών οικισμών. Αν οι ισραηλινοί οικισμοί συνεχίσουν να δέχονται επιθέσεις, θα εκκενώσουμε και θα βομβαρδίσουμε τη σιιτική συνοικία Νταχίγια στη Βηρυτό, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ», είπε ο Κατζ.

«Οι ΗΠΑ ενέκριναν αυτήν την αρχή και τη μετέφεραν στην λιβανέζικη κυβέρνηση και σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (…) Είτε σταματά ο βομβαρδισμός των πόλεων, είτε, αν αυτός συνεχιστεί, θα πλήττουμε τη Νταχίγια στη Βηρυτό», συνέχισε ο υπουργός.

Το Ισραήλ σφυροκοπά τον νότιο Λίβανο

Εν μέσω διαπραγματεύσεων Ιράν με ΗΠΑ, το Ισραήλ έχει επεκτείνει τις πολεμικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο, ενώ τα στρατεύματά του που έχουν καταλάβει τα νότια εδάφη της χώρας προσπαθούσαν να προωθηθούν όλο και πιο βαθιά στο ισραηλινό έδαφος το τελευταίο διάστημα.

Τις προηγούμενες ημέρες το Ισραήλ απείλησε να χτυπήσει τη Βηρυτό, με αποτέλεσμα το Ιράν να διακόψει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ και να απαιτήσει η κατάπαυση πυρός να εφαρμοστεί σε όλα τα μέτωπα. Ακόμα απείλησε ότι θα εξαπολύσει επιθέσεις στο Ισραήλ εάν ο στρατός του επιτεθεί στη Βηρυτό.

Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Νετανιάχου, και σύμφωνα με διαρροές απαίτησε να σταματήσει τα σχέδιά του για επίθεση στη Βηρυτό. Σύμφωνα μάλιστα με το Axios, ο Τραμπ «στόλισε» τον ισραηλινό πρόεδρο με «κοσμητικά επίθετα» σε ένα τηλεφώνημα μεγάλης έντασης.

Ο Κατζ δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν υπό «οποιεσδήποτε συνθήκες»

Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση του στη Βηρυτό αλλά συνεχίζει να σφυροκοπά τον νότιο Λίβανο από χθες το βράδυ. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση στην πόλη Marwaniyeh στην περιοχή της Σιδώνας. Ανάμεσά τους μία γυναίκα και δύο παιδιά. Φονικές επιθέσεις έγιναν και σε άλλα σημεία του νοτίου Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ εξαπολύει επιθέσεις σε ισραηλινά στρατεύματα στον νότιο Λίβανο ενώ από χθες δεν έχει εξαπολύσει κάποιο χτύπημα σε ισραηλινό έδαφος.

Τις τελευταίες ημέρες έξι ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και δεκάδες ακόμα έχουν τραυματιστεί σε ξεχωριστές επιθέσεις με drones που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ.

«Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν»

Ο Κατζ δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν υπό «οποιεσδήποτε συνθήκες». Ανέφερε ακόμα ότι ο ισραηλινός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής επιπλέον επιχειρήσεων στο Λίβανο και άφησε να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να επεκταθούν ανάλογα με τις εξελίξεις κατά μήκος των συνόρων.

Είπε ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος του Ισραήλ είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, ενώ η άμεση προτεραιότητά του είναι η απομάκρυνση των όπλων της οργάνωσης από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο.