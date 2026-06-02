Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Τι είναι τα PC τεχνητής νοημοσύνης που προωθούν η Nvidia και η Microsoft
Τεχνολογία 02 Ιουνίου 2026, 16:12

Τι είναι τα PC τεχνητής νοημοσύνης που προωθούν η Nvidia και η Microsoft

Οι δύο εταιρείες ανέπτυξαν από κοινού έναν επεξεργαστή για υπολογιστές Windows που μπορεί να τρέχει τοπικά λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

O νέος επεξεργαστής για PC που προέκυψε από πολυετή συνεργασία της Nvidia με τη Microsoft «επανεφευρίσκει» τους προσωπικούς υπολογιστές για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, λένε οι δύο εταιρείες, καθώς αρκετοί χρήστες προτιμούν να τρέχουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και AI agents τοπικά, αντί στο cloud.

Το τσιπ RTX Spark που παρουσίασε τη Δευτέρα η Nvidia, σχεδιασμένο για υπολογιστές Windows, συνδυάζει στην ίδια επιφάνεια την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU, τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) και την ενοποιημένη μνήμη RAM, μια προσέγγιση που ακολουθεί και η Apple με τα τσιπ της σειράς M.

Διαθέτει επίσης «μονάδα νευρικής επεξεργασίας» (NPU), η οποία μπορεί να τρέχει λειτουργίες ΑΙ που βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα.

Εφόσον διαθέτει αρκετή μνήμη, ένας υπολογιστής ΑΙ μπορεί να τρέχει ακόμα και chatbot, αντί να βασίζεται σε υπηρεσίες νέφους όπως το ChatGPT και το Claude. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ, μια διαδικασία που απαιτεί μεγάλους υπολογιστικούς πόρους και συνήθως εκτελείται σε data center.

Τα AI PC μπορούν επίσης να τρέχουν «πράκτορες ΑΙ», ή AΙ agents, προγράμματα που εκτελούν αυτόνομα σύνθετες εργασίες πολλαπλών βημάτων.

Το RTX Spark είναι ο πρώτος επεξεργαστής της Nvidia για υπολογιστές Windows (Nvidia)

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το OpenClaw, ένας πράκτορας ανοιχτού κώδικα που γνωρίζει μεγάλη απήχηση στην Κίνα, παρά τις προειδοποιήσεις για κίνδυνο απώλειας αρχείων και διαρροής προσωπικών δεδομένων.

Το OpenClaw, το οποίο συνήθως τρέχει σε ξεχωριστό, δικό του υπολογιστή, τόνωσε τη ζήτηση για υπολογιστές MacMini.

Το ίδιο συνέβη και στην HP, η οποία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα μοντέλα της που σχεδιάστηκαν για λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης προσέφεραν τόνωση των εσόδων. Οι υπολογιστές AI αντιστοιχούσαν στο 44% στις πωλήσεις PC το δεύτερο τρίμηνο του έτους, έναντι 35% το προηγούμενο.

Η Dell, αντίθετα, ανέφερε τον Ιανουάριο ότι η έκρηξη της ΑΙ δεν έφερε την αναμενόμενη ζήτηση.

Η Nvidia ανέφερε ότι το RTX Spark θα κάνει φέτος ντεμπούτο σε υπολογιστές των Microsoft, HP, Dell, Lenovo και MSI, ενώ αργότερα θα ακολουθήσουν οι Acer και Gigabyte.

Τα AI PC έχουν ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε μνήμη –όσο περισσότερη RAM, τόσο μεγαλύτερα τα μοντέλα ΑΙ που μπορούν να εκτελεστούν τοπικά. Για τον λόγο αυτό η υιοθέτηση των ΑΙ PC είναι πάντως πιθανό να επιβραδυνθεί από την έλλειψη σε τσιπ μνήμης που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα.

Υπάρχουν εξάλλου και ανησυχίες για θέματα ιδιωτικότητας. Το 2024, η Microsoft παρουσίασε το «Recall», μια λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφει όλες τις κινήσεις του χρήστη και δημιουργεί ένα λεπτομερές ιστορικό ενεργειών.

Έπειτα από καταιγίδα αντιδράσεων σχετικά με την ασφάλεια των αποθηκευμένων δεδομένων, η Microsoft πάγωσε τη διάθεσή του και το προσέφερε ως προαιρετική λειτουργία σε υπολογιστές Copilot+, σχεδιασμένους για εφαρμογές ΑΙ.

Από την άλλη πλευρά, η Apple και ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η τοπική εκτέλεση λειτουργιών ΑΙ επιτρέπει στους χρήστες να κρατούν τα δεδομένα στον υπολογιστή τους, αντί να τα μοιράζονται με τις εταιρείες ΑΙ.

Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Πυρ ομαδόν για την άρνηση των ΗΠΑ να επαναπατρίσουν Αμερικανούς με Έμπολα – Διαδηλώσεις με νεκρούς στην Κένυα
Επιστήμες 02.06.26

Πυρ ομαδόν για την άρνηση των ΗΠΑ να επαναπατρίσουν Αμερικανούς με Έμπολα – Διαδηλώσεις με νεκρούς στην Κένυα

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν «κλινικές, ηθικές, επιχειρησιακές και νομικές ανησυχίες», ενώ στην Κένυα, όπου οι ΗΠΑ σχεδιάζουν κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα, ξέσπασαν διαδηλώσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Η Oura παρουσιάζει το μικρότερο «έξυπνο δαχτυλίδι» στον κόσμο με νέες λειτουργίες υγείας
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 01.06.26

H φινλανδο-αμερικανική startup έχει πουλήσει 5,5 εκατ. δαχτυλίδια παγκοσμίως από το 2013 και η αξία της ανέρχεται στα 11 δισ. δολάρια – Τι προσδοκά από το νέο μοντέλο «Ring 5»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο
Νέα έρευνα 31.05.26

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη διάρκεια της ημέρας - Τα «μυστικά» που αποκαλύπτει η γεωλογική ιστορία της Γης - Κάτι περισσότερο από ένα περίεργο επιστημονικό δεδομένο

Νεκτάριος Δαργάκης
Όταν μπορούν να διαβάσουν το σώμα σου: Πόσο πρέπει να φοβόμαστε την βιομετρική τεχνολογία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 31.05.26

Από την ανάλυση του τρόπου βάδισης μέχρι την κλοπή δακτυλικών αποτυπωμάτων, πόσο πρέπει να ανησυχούμε για τις τελευταίες εξελίξεις στη βιομετρική τεχνολογία;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μπλε Φεγγάρι»: Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 30.05.26

Το εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία του, το Φεγγάρι δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά... πορτοκαλί

Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια
Μεταξύ ζωής και θανάτου 29.05.26

Βιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία ένα θαλάσσιο αγγούρι με «αθάνατους» ιστούς. Τα ευρήματα ίσως αποδειχθούν πολύτιμα στην αγανεννητική ιατρική.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι τρίτο, μυστικό;
Μούσα και καλλιτέχνης 02.06.26

Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 02.06.26

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν στον Παναθηναϊκό την Τρίτη και η συμμετοχή τους στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) είναι αμφίβολη.

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Αίτημα για κλήση σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Μπιάγκης Δημήτριος και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Κλιμάκωση 02.06.26

Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι αν το Κίεβο παραδώσει τα όπλα στην περιοχή, ο πόλεμος θα τελειώσει σήμερα.

Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Σάλο έχουν προκαλέσει οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, που «κάρφωσε» ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει ανοιχτά και να δώσει απαντήσεις, ενώ καλούν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει το αφεντικό της Intellexa για κατάθεση

Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι
Ιστορία 02.06.26

Η εμβληματική μπλε φανέλα με το Νο 10, την οποία φορούσε ο 17χρονος Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958, αναμένεται να γράψει ιστορία ως ένα από τα πιο ακριβά ποδοσφαιρικά κειμήλια που έχουν πουληθεί ποτέ

Λουκάς Καρνής
Ο Μίτσελ στον Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο πρώην τεχνικός της Τζιρόνα αναλαμβάνει την ανασυγκρότηση του «Αίαντα» και τη φιλοδοξία να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή της Ολλανδίας και της Ευρώπης

Γιώργος Μαζιάς
Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη
Πολιτική 02.06.26

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον έλεγχο της ΕΥΠ που άρχισε το 2019 ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Οι εκκαθαρίσεις στελεχών της ΕΥΠ και η αντικατάστασή τους από δικά της παιδιά. Την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει η ΝΔ και το 1990.

Δημήτρης Τερζής
Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 
Ελλάδα 02.06.26

Μόλις τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους έδωσαν το παρών στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη - Η πρόταση της εισαγγελέως στο επίκεντρο της δικασίμου, «νηφάλια και ισορροπημένη» τη χαρακτήρισε ο Θεόδωρος Μαντάς

Πάνος Τσίκαλας
Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο διεθνής Ουκρανός ακραίος Ολεξάντρ Ζούμπκοφ έρχεται στην ΑΕΚ, στην καλύτερη ηλικία και με πολλές ικανότητες στον δημιουργικό και τον εκτελεστικό τομέα.

Δήμος Μπουλούκος
ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ
Culture Live 02.06.26

H πρώτη ατομική έκθεση του Θοδωρή Θεοδωρίδη στην γκαλερί αγκάθι/Κartαλος

Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις
Αγία ΑΙ 02.06.26

Την ώρα που εκκλησίες και θρησκείες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να προσεγγίσουν τους πιστούς, εκείνη φαίνεται ότι τις προδίδει. Ελάχιστες από τις συμβουλές που δίνει περιλαμβάνουν την πίστη στα θεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

