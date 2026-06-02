newspaper
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 02 Ιουνίου 2026, 17:01

Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα

Σάλο έχουν προκαλέσει οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, που «κάρφωσε» ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει ανοιχτά και να δώσει απαντήσεις, ενώ καλούν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει το αφεντικό της Intellexa για κατάθεση

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Νέες «βόμβες» με κατεύθυνση το Μαξίμου επαπέλυσε ο Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτής της Intellexa που εμπορεύεται το Predator, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για τις υποκλοπές, ώς ένας εκ ων τεσσάρων ιδιωτών, όπως συχνά επαναλαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να αποποιηθεί τις δικές της ευθύνες για το τεράστιο αυτό σκάνδαλο.

Ο… βασικός «ιδιώτης», λοιπόν, δήλωσε στην ΕφΣυν, ότι η εταιρεία του δεν λειτούργησε το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα, παρά μόνο το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες, αφήνοντας να εννοηθεί πως ήταν το Μέγαρο Μαξίμου και οι μυστικές υπηρεσίες που παρακολουθούσαν υπουργούς, ανώτατους αξιωματικούς, δημοσιογράφους και την αντιπολίτευση.

«Ας είμαι σαφής: είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι», ανέφερε ο Ταλ Ντίλιαν, διευκρινίζοντας: «Πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους». Παράλληλα, καταφέρθηκε και κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, τονίζοντας πως «δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους ‘τέσσερις ιδιώτες’, πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου», σημείωσε μάλιστα.

Αντιδρά έντονα η αντιπολίτευση – «Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα νέα «καρφιά» Ντίλιαν – ο οποίος παλαιότερα είχε αποκαλέσει «Νίξον» τον πρωθυπουργό της χώρας, ασχέτως αν ο κ. Μητσοτάκης έκανε πως δεν τον ξέρει αποκαλώντας τον… Ντίλαν μέσα στη Βουλή – ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στην αντιπολίτευση, η οποία ζητάει για μία ακόμη φορά να λάβει απαντήσεις στα καυτά ερωτήματα που αφορούν στις υποκλοπές.

Για την ακρίβεια, τα κόμματα απαιτούν από τον πρωθυπουργό να απαντήσει ευθέως στα λεγόμενα του Ντίλιαν, αλλά και να εξετάσει τις καταγγελίες του αφεντικού της Intellexa ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

ΠΑΣΟΚ: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε ο Ντίλιαν «φωτογράφισε» ουσιαστικά την κυβέρνηση και υπογράμμισε πως «αφήνει να εννοηθεί ότι στο εφετείο θα προσκομίσει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία δεν παρουσίασε σε πρώτο βαθμό».

«Απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές αναφορές, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας πως «εφόσον ο ίδιος ο κ. Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία και προβαίνει σε δημόσιους υπαινιγμούς για πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με το σκάνδαλο, οφείλει να κληθεί άμεσα να καταθέσει όσα γνωρίζει. Η Δικαιοσύνη έχει χρέος να διερευνήσει κάθε ισχυρισμό και κάθε νέα πληροφορία που αφορά μια υπόθεση μείζονος θεσμικής σημασίας για τη χώρα».

Παράλληλα, τόνισε πως αυτή η εικόνα «εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Όταν ένας καταδικασμένος πρωταγωνιστής μιας τόσο σκοτεινής υπόθεσης απευθύνει συστάσεις προς τους θεσμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας και απειλεί τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σε δημόσια θέα, τότε το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά πρωτίστως εκείνους που έστησαν το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων και επέτρεψαν να διαμορφωθεί ένα κλίμα θεσμικής απαξίωσης, αδιαφάνειας και σκιών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για να υπογραμμίσει πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη εμποδίζοντας τη διερεύνηση του σκανδάλου, τόσο επιβαρύνει την θέση του. Η χώρα, στη σημερινή συγκυρία των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, δεν αντέχει να έχει έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό».

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών

Ο ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι οι δηλώσεις Ντίλιαν «συνιστούν πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα», σημειώνοντας πως «ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου του Predator και των παράνομων παρακολουθήσεων δείχνει για ακόμη μία φορά προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ, αμφισβητεί ευθέως τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης και εγκαλεί τον υπουργό Δικαιοσύνης».

Επεσήμανε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, «αφού επί χρόνια επιχείρησε να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, αφού μπλόκαρε κάθε ουσιαστική κοινοβουλευτική διερεύνηση και αφού μετέτρεψε την επίκληση της ‘εθνικής ασφάλειας’ σε εργαλείο αποφυγής λογοδοσίας, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με ένα νέο αδιέξοδο: εκβιάζεται δημόσια από έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της υπόθεσης».

Παράλληλα, σημείωσε πως είναι «αποκαλυπτική» η δήλωση του κ. Ντίλιαν «για τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα και τις πληροφορίες που κατέχει, τις οποίες οφείλει να διερευνήσει η δικαιοσύνη, εφόσον επαναφέρει στο προσκήνιο τον κομβικό ρόλο της ΕΥΠ», ενώ υπογράμμισε πως «ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οφείλει άμεσα να καλέσει τον κ. Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει».

«Αν διαθέτει στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα, κρατικούς λειτουργούς ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την υπόθεση οι αρμόδιες αρχές», τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ, «αυτά πρέπει να διερευνηθούν χωρίς καθυστέρηση», ενώ διεμήνυσε πως «η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να παρακολουθεί αδρανής δημόσιους υπαινιγμούς για μια υπόθεση που τραυμάτισε το κράτος δικαίου και εξέθεσε διεθνώς τη χώρα».

ΚΚΕ: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της ΝΔ κρυφό καμάρι

«Για μια ακόμη φορά, αναδεικνύεται αυτό που ‘ο κόσμος έχει τούμπανο’ και η κυβέρνηση της ΝΔ ‘κρυφό καμάρι’, ότι ιδιωτικές εταιρείες προμηθεύουν, συστηματικά και με βάση το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο, τις κρατικές αρχές με κατασκοπευτικά λογισμικά, οι οποίες τα αξιοποιούν για τους δικούς τους αντιλαϊκούς σκοπούς, βάζοντας στο στόχαστρο, πάνω απ’ όλα, τον “εχθρό λαό’», τόνισε το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ντίλιαν

Ο Περισσός σημείωσε πως «αυτές οι πρακτικές αποτελούν τρόπο λειτουργίας όλων των κυβερνήσεων, με τη βούλα του ‘κράτους δικαίου’ της ΕΕ, γι’ αυτό και οι εν λόγω ‘ιδιώτες’ μπορούν να επικαλούνται αυτό το ‘κράτος δικαίου’, μαζί με πρώην πρωθυπουργούς, παλιά και ‘νέα’ κόμματα, που έχουν στηρίξει το θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων».

Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε, «οι εξελίξεις και στο σκάνδαλο των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμιά εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου και της ΕΕ».

ΕΛΑΣ: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρύβεται

«Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πωλητή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων πρέταντορ, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται», τόνισε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), με αφορμή τις νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν.

Υπογράμμισε, δε, πως «όσο και αν επιχειρεί να χειραγωγεί τη δικαιοσύνη και να ευτελίζει τη Βουλή προκειμένου να συγκαλύψει τον βιασμό του κράτους δικαίου από την κυβέρνησή του, έρχεται η ώρα της αλήθειας».

«Αναρωτιόμαστε ωστόσο αν σε αυτή τη χώρα υπάρχουν ακόμη θεσμοί, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει Βουλή;», σημείωσε χαρακτηριστικά η ΕΛΑΣ, επισημαίνοντας πως «το ελάχιστο που αναμένουμε τις επόμενες μέρες, είναι η άμεση κλήση του Τ. Ντίλιαν είτε από την ελληνική δικαιοσύνη είτε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να δώσει απαντήσεις και στοιχεία για το ποιος αγόρασε το παράνομο λογισμικό».

Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού

Από την Νέα Αριστερά, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «βρισκόμαστε στην πρωτοφανή συνθήκη, να παρακολουθούμε σε live μετάδοση των εκβιασμό του πρωθυπουργού της χώρας, Κ. Μητσοτάκη και της ελληνικής κυβέρνησης από τον Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της Intellexa και καταδικασμένο πρωτόδικα σε 126 χρόνια φυλάκισης για το σκάνδαλο των υποκλοπών».

«Ο πρώην αξιωματικός του ισραηλινού στρατού, επιβεβαιώνει ότι η Intellexa πουλάει το Predator μόνο σε κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες κρατών και ότι δεν είναι αυτοί που λειτουργούν το spyware. Το λειτουργούν αυτοί που το αγοράζουν. Δηλαδή οι κυβερνήσεις και οι μυστικές υπηρεσίες», επισήμανε ο κ. Σακελλαρίδης, σημειώνοντας μάλιστα πως, «την ίδια στιγμή, δηλώνει ότι αν είχε εγκριθεί η σύσταση εξεταστικής επιτροπής από τη Βουλή θα ερχόταν να καταθέσει».

«Προφανώς αυτό ήταν που φοβόταν ο Κ. Μητσοτάκης και για αυτό με χρήση αστείων προφάσεων η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την σύσταση εξεταστικής επιτροπής», όπως ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, θα αποκαλυπτόταν ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την μεταπολίτευση έχει ως ηθικό αυτουργό τον ίδιο τον πρωθυπουργό».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ποντοπόρος
Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ

Αίτημα για κλήση σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Μπιάγκης Δημήτριος και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη
Πολιτική 02.06.26

Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον έλεγχο της ΕΥΠ που άρχισε το 2019 ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Οι εκκαθαρίσεις στελεχών της ΕΥΠ και η αντικατάστασή τους από δικά της παιδιά. Την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει η ΝΔ και το 1990.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών
Επικαιρότητα 02.06.26

ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών

«Όταν ο κ. Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα, γεγονότα και διαδρομές της υπόθεσης και ταυτόχρονα εξαπολύει προειδοποιητικές βολές προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών
Πολιτική 02.06.26

ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών

«Δέκα μέρες μετά την κυβερνητική φιέστα, σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να πάνε έγκαιρα στις δουλειές τους», αναφέρει το ΚΚΕ σχετικά με τη βλάβη που σημειώθηκε στον ΗΣΑΠ

Σύνταξη
Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του ως προς την «γαλάζια» πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, μιλάει πάλι για τις «προσφιλείς» του «παθογένειες δεκαετιών», αλλά και για «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», τονίζοντας την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών ενώ ο ίδιος και η κυβέρνησή του «μπάζωσαν» κάθε προσπάθεια απόδοσης ευθυνών για Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε
Επικαιρότητα 02.06.26

Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζει αναμενόμενη την αποχώρηση στελεχών και βουλευτών - «Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης», προσθέτει

Σύνταξη
Τέλος και επίσημα η Νέα Αριστερά από τη Βουλή: Διαλύεται η ΚΟ – Παραιτήθηκε από βουλευτής η Αχτσιόγλου – Δραγασάκης στη θέση της
Πολιτική 02.06.26

Τέλος και επίσημα η Νέα Αριστερά από τη Βουλή: Διαλύεται η ΚΟ – Παραιτήθηκε από βουλευτής η Αχτσιόγλου – Δραγασάκης στη θέση της

Με επιστολές που έστειλαν στο πρόεδρο της Βουλής οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, αλλά και Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτιου ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίηση τους και μοιραία οδηγούν τη ΝΕΑΡ σε κοινοβουλευτική διάλυση. Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης ή ο κ. Βίτσας αν αρνηθεί την έδρα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σακελλαρίδης: Λανθασμένη κίνηση η αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά
Πολιτική 02.06.26

Σακελλαρίδης: Λανθασμένη κίνηση η αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά

Στη συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, ο κ. Σακελλαρίδης, ανέφερε πως η διάλυση της ΚΟ του κόμματος, «αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, πλήγμα για την αντιπολίτευση και για την κοινοβουλευτική διαδικασία»

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν
Νέα Αριστερά 02.06.26

Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν

Ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση Ντίλιαν, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa»

Σύνταξη
Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα
Πολιτική 02.06.26

Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του» αναφέρουν στη δήλωσή τους η οποία επί τους ουσίας απευθύνεται και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όσοι υπογράφουν το κείμενο τονίζουν με νόημα ότι «ακούμε την κοινωνική απαίτηση το σημερινό καθεστώς να μην έχει τρίτη θητεία»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη
Υποκλοπές 02.06.26

Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη

Σκληρή κριτική στο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό ασκεί ο Κ. Τσουκαλάς με αφορμή τη δήλωση Ντίλιαν στην ΕΦΣΥΝ για τις υποκλοπές - «Πρόκειται για μια εικόνα, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση», αναφέρει

Σύνταξη
Σφαγή χαρακωμάτων στην Αριστερά – Οι μετακινήσεις που αλλάζουν το πολιτικό παιχνίδι
in Confidential 02.06.26

Σφαγή χαρακωμάτων στην Αριστερά – Οι μετακινήσεις που αλλάζουν το πολιτικό παιχνίδι

Οι αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά που αλλάζουν το παιχνίδι στο χώρο της Κεντροαριστεράς. Η παγίωση στη δεύτερη θέση της ΕΛΑΣ και οι τριγμοί εντός του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Σε ανασχηματισμό προχωρά ο Ανδρουλάκης – Η ενόχληση για Δούκα και οι αιχμές κατά Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

ΠΑΣΟΚ: Σε ανασχηματισμό προχωρά ο Ανδρουλάκης – Η ενόχληση για Δούκα και οι αιχμές κατά Τσίπρα

Αλλαγές αρμοδιοτήτων και κοινοβουλευτική αντεπίθεση ελλείψει Τσίπρα στη Βουλή σχεδιάζει ο Ανδρουλάκης, ενώ στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται οι εσωκομματικοί τριγμοί με φόντο τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΛΑΣ: Άρχισε η ανασύνθεση – Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει διέξοδο – Χωρίς ΚΟ η Νέα Αριστερά – Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

ΕΛΑΣ: Άρχισε η ανασύνθεση – Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει διέξοδο – Χωρίς ΚΟ η Νέα Αριστερά – Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται

Καθαρά ρυθμιστής εξελίξεων το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπαρξιακά ζητήματα για ΣΥΡΙΖΑ, τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος και τέσσερις ακόμη βουλευτές.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι τρίτο, μυστικό;
Μούσα και καλλιτέχνης 02.06.26

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι τρίτο, μυστικό;

Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 02.06.26

Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν στον Παναθηναϊκό την Τρίτη και η συμμετοχή τους στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) είναι αμφίβολη.

Σύνταξη
Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ

Αίτημα για κλήση σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Μπιάγκης Δημήτριος και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Κλιμάκωση 02.06.26

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα

Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι αν το Κίεβο παραδώσει τα όπλα στην περιοχή, ο πόλεμος θα τελειώσει σήμερα.

Σύνταξη
Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι
Ιστορία 02.06.26

Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι

Η εμβληματική μπλε φανέλα με το Νο 10, την οποία φορούσε ο 17χρονος Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958, αναμένεται να γράψει ιστορία ως ένα από τα πιο ακριβά ποδοσφαιρικά κειμήλια που έχουν πουληθεί ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μίτσελ στον Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο Μίτσελ στον Άγιαξ

Ο πρώην τεχνικός της Τζιρόνα αναλαμβάνει την ανασυγκρότηση του «Αίαντα» και τη φιλοδοξία να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή της Ολλανδίας και της Ευρώπης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη
Πολιτική 02.06.26

Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον έλεγχο της ΕΥΠ που άρχισε το 2019 ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Οι εκκαθαρίσεις στελεχών της ΕΥΠ και η αντικατάστασή τους από δικά της παιδιά. Την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει η ΝΔ και το 1990.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 
Ελλάδα 02.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 

Μόλις τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους έδωσαν το παρών στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη - Η πρόταση της εισαγγελέως στο επίκεντρο της δικασίμου, «νηφάλια και ισορροπημένη» τη χαρακτήρισε ο Θεόδωρος Μαντάς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα

Ο διεθνής Ουκρανός ακραίος Ολεξάντρ Ζούμπκοφ έρχεται στην ΑΕΚ, στην καλύτερη ηλικία και με πολλές ικανότητες στον δημιουργικό και τον εκτελεστικό τομέα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ
Culture Live 02.06.26

ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ

H πρώτη ατομική έκθεση του Θοδωρή Θεοδωρίδη στην γκαλερί αγκάθι/Κartαλος

Σύνταξη
Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις
Αγία ΑΙ 02.06.26

Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις

Την ώρα που εκκλησίες και θρησκείες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να προσεγγίσουν τους πιστούς, εκείνη φαίνεται ότι τις προδίδει. Ελάχιστες από τις συμβουλές που δίνει περιλαμβάνουν την πίστη στα θεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies