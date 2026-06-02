Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα

Νέες «βόμβες» με κατεύθυνση το Μαξίμου επαπέλυσε ο Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτής της Intellexa που εμπορεύεται το Predator, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για τις υποκλοπές, ώς ένας εκ ων τεσσάρων ιδιωτών, όπως συχνά επαναλαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να αποποιηθεί τις δικές της ευθύνες για το τεράστιο αυτό σκάνδαλο.

Ο… βασικός «ιδιώτης», λοιπόν, δήλωσε στην ΕφΣυν, ότι η εταιρεία του δεν λειτούργησε το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα, παρά μόνο το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες, αφήνοντας να εννοηθεί πως ήταν το Μέγαρο Μαξίμου και οι μυστικές υπηρεσίες που παρακολουθούσαν υπουργούς, ανώτατους αξιωματικούς, δημοσιογράφους και την αντιπολίτευση.

«Ας είμαι σαφής: είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι», ανέφερε ο Ταλ Ντίλιαν, διευκρινίζοντας: «Πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους». Παράλληλα, καταφέρθηκε και κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, τονίζοντας πως «δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους ‘τέσσερις ιδιώτες’, πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου», σημείωσε μάλιστα.

Αντιδρά έντονα η αντιπολίτευση – «Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα νέα «καρφιά» Ντίλιαν – ο οποίος παλαιότερα είχε αποκαλέσει «Νίξον» τον πρωθυπουργό της χώρας, ασχέτως αν ο κ. Μητσοτάκης έκανε πως δεν τον ξέρει αποκαλώντας τον… Ντίλαν μέσα στη Βουλή – ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στην αντιπολίτευση, η οποία ζητάει για μία ακόμη φορά να λάβει απαντήσεις στα καυτά ερωτήματα που αφορούν στις υποκλοπές.

Για την ακρίβεια, τα κόμματα απαιτούν από τον πρωθυπουργό να απαντήσει ευθέως στα λεγόμενα του Ντίλιαν, αλλά και να εξετάσει τις καταγγελίες του αφεντικού της Intellexa ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

ΠΑΣΟΚ: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε ο Ντίλιαν «φωτογράφισε» ουσιαστικά την κυβέρνηση και υπογράμμισε πως «αφήνει να εννοηθεί ότι στο εφετείο θα προσκομίσει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία δεν παρουσίασε σε πρώτο βαθμό».

«Απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές αναφορές, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας πως «εφόσον ο ίδιος ο κ. Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία και προβαίνει σε δημόσιους υπαινιγμούς για πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με το σκάνδαλο, οφείλει να κληθεί άμεσα να καταθέσει όσα γνωρίζει. Η Δικαιοσύνη έχει χρέος να διερευνήσει κάθε ισχυρισμό και κάθε νέα πληροφορία που αφορά μια υπόθεση μείζονος θεσμικής σημασίας για τη χώρα».

Παράλληλα, τόνισε πως αυτή η εικόνα «εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Όταν ένας καταδικασμένος πρωταγωνιστής μιας τόσο σκοτεινής υπόθεσης απευθύνει συστάσεις προς τους θεσμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας και απειλεί τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σε δημόσια θέα, τότε το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά πρωτίστως εκείνους που έστησαν το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων και επέτρεψαν να διαμορφωθεί ένα κλίμα θεσμικής απαξίωσης, αδιαφάνειας και σκιών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για να υπογραμμίσει πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη εμποδίζοντας τη διερεύνηση του σκανδάλου, τόσο επιβαρύνει την θέση του. Η χώρα, στη σημερινή συγκυρία των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, δεν αντέχει να έχει έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό».

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών

Ο ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι οι δηλώσεις Ντίλιαν «συνιστούν πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα», σημειώνοντας πως «ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου του Predator και των παράνομων παρακολουθήσεων δείχνει για ακόμη μία φορά προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ, αμφισβητεί ευθέως τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης και εγκαλεί τον υπουργό Δικαιοσύνης».

Επεσήμανε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, «αφού επί χρόνια επιχείρησε να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, αφού μπλόκαρε κάθε ουσιαστική κοινοβουλευτική διερεύνηση και αφού μετέτρεψε την επίκληση της ‘εθνικής ασφάλειας’ σε εργαλείο αποφυγής λογοδοσίας, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με ένα νέο αδιέξοδο: εκβιάζεται δημόσια από έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της υπόθεσης».

Παράλληλα, σημείωσε πως είναι «αποκαλυπτική» η δήλωση του κ. Ντίλιαν «για τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα και τις πληροφορίες που κατέχει, τις οποίες οφείλει να διερευνήσει η δικαιοσύνη, εφόσον επαναφέρει στο προσκήνιο τον κομβικό ρόλο της ΕΥΠ», ενώ υπογράμμισε πως «ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οφείλει άμεσα να καλέσει τον κ. Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει».

«Αν διαθέτει στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα, κρατικούς λειτουργούς ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την υπόθεση οι αρμόδιες αρχές», τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ, «αυτά πρέπει να διερευνηθούν χωρίς καθυστέρηση», ενώ διεμήνυσε πως «η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να παρακολουθεί αδρανής δημόσιους υπαινιγμούς για μια υπόθεση που τραυμάτισε το κράτος δικαίου και εξέθεσε διεθνώς τη χώρα».

ΚΚΕ: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της ΝΔ κρυφό καμάρι

«Για μια ακόμη φορά, αναδεικνύεται αυτό που ‘ο κόσμος έχει τούμπανο’ και η κυβέρνηση της ΝΔ ‘κρυφό καμάρι’, ότι ιδιωτικές εταιρείες προμηθεύουν, συστηματικά και με βάση το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο, τις κρατικές αρχές με κατασκοπευτικά λογισμικά, οι οποίες τα αξιοποιούν για τους δικούς τους αντιλαϊκούς σκοπούς, βάζοντας στο στόχαστρο, πάνω απ’ όλα, τον “εχθρό λαό’», τόνισε το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ντίλιαν

Ο Περισσός σημείωσε πως «αυτές οι πρακτικές αποτελούν τρόπο λειτουργίας όλων των κυβερνήσεων, με τη βούλα του ‘κράτους δικαίου’ της ΕΕ, γι’ αυτό και οι εν λόγω ‘ιδιώτες’ μπορούν να επικαλούνται αυτό το ‘κράτος δικαίου’, μαζί με πρώην πρωθυπουργούς, παλιά και ‘νέα’ κόμματα, που έχουν στηρίξει το θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων».

Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε, «οι εξελίξεις και στο σκάνδαλο των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμιά εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου και της ΕΕ».

ΕΛΑΣ: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρύβεται

«Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πωλητή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων πρέταντορ, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται», τόνισε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), με αφορμή τις νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν.

Υπογράμμισε, δε, πως «όσο και αν επιχειρεί να χειραγωγεί τη δικαιοσύνη και να ευτελίζει τη Βουλή προκειμένου να συγκαλύψει τον βιασμό του κράτους δικαίου από την κυβέρνησή του, έρχεται η ώρα της αλήθειας».

«Αναρωτιόμαστε ωστόσο αν σε αυτή τη χώρα υπάρχουν ακόμη θεσμοί, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει Βουλή;», σημείωσε χαρακτηριστικά η ΕΛΑΣ, επισημαίνοντας πως «το ελάχιστο που αναμένουμε τις επόμενες μέρες, είναι η άμεση κλήση του Τ. Ντίλιαν είτε από την ελληνική δικαιοσύνη είτε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να δώσει απαντήσεις και στοιχεία για το ποιος αγόρασε το παράνομο λογισμικό».

Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού

Από την Νέα Αριστερά, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «βρισκόμαστε στην πρωτοφανή συνθήκη, να παρακολουθούμε σε live μετάδοση των εκβιασμό του πρωθυπουργού της χώρας, Κ. Μητσοτάκη και της ελληνικής κυβέρνησης από τον Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της Intellexa και καταδικασμένο πρωτόδικα σε 126 χρόνια φυλάκισης για το σκάνδαλο των υποκλοπών».

«Ο πρώην αξιωματικός του ισραηλινού στρατού, επιβεβαιώνει ότι η Intellexa πουλάει το Predator μόνο σε κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες κρατών και ότι δεν είναι αυτοί που λειτουργούν το spyware. Το λειτουργούν αυτοί που το αγοράζουν. Δηλαδή οι κυβερνήσεις και οι μυστικές υπηρεσίες», επισήμανε ο κ. Σακελλαρίδης, σημειώνοντας μάλιστα πως, «την ίδια στιγμή, δηλώνει ότι αν είχε εγκριθεί η σύσταση εξεταστικής επιτροπής από τη Βουλή θα ερχόταν να καταθέσει».

«Προφανώς αυτό ήταν που φοβόταν ο Κ. Μητσοτάκης και για αυτό με χρήση αστείων προφάσεων η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την σύσταση εξεταστικής επιτροπής», όπως ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, θα αποκαλυπτόταν ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την μεταπολίτευση έχει ως ηθικό αυτουργό τον ίδιο τον πρωθυπουργό».