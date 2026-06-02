Metallica, Iron Maiden και «ερυθρόλευκη» κούπα – Ποιοι έκαναν…. σεισμό στο ΟΑΚΑ

Η είδηση ότι οι Metallica είχαν προκαλέσει σεισμό κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας τους στο Lane Stadium της Βιρτζίνια το 2025 «γέννησε» το ενδιαφέρον στους σεισμολόγους για το αν θα μπορούσε το φαινόμενο να επαναληφθεί και στην εμφάνισή τους στην Αθήνα.

Έτσι, πριν το μεγάλο γεγονός του Μαΐου –μιας και το συγκρότημα είχε να εμφανιστεί στη χώρα μας 16 χρόνια- οι επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό πείραμα.

Εγκατέστησαν ένα σεισμογράφο υψηλής ευαισθησίας στο χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), με αποκλειστικό σκοπό την καταγραφή και μελέτη των δονήσεων που προκαλούνται από μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις και τη μαζική συμμετοχή του κοινού.

Οι Metallica έκαναν… σεισμό

Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, οι Metallica αναδείχθηκαν «πρωταθλητές» της δόνησης, προκαλώντας εδαφικές δονήσεις 2,5 φορές ισχυρότερες από τους Iron Maiden.

Η ενέργειά τους αντιστοιχούσε σε ισοδύναμο μέγεθος σεισμού ~1.5 ML έναντι ~0.9 ML των Maiden.

Η υψηλότερη επιτάχυνση που καταγράφηκε στη συναυλία των Metallica συνδέεται με το μεγαλύτερο και πιο ενεργό πλήθος, το οποίο μετέφερε σημαντικά περισσότερη ενέργεια στο έδαφος σε σχέση με τη συναυλία των Iron Maiden.

Όσον αφορά τον τελικό του Final Four της EuroLeague, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι αντιδράσεις των φιλάθλων του Ολυμπιακού στον τελικό του ΟΑΚΑ και κυρίως κατά την απονομή του τροπαίου δημιούργησαν επίσης σαφή σεισμικά σήματα, συγκρίσιμα με τη συναυλία των Iron Maiden.

Ειδικότερα, ο σταθμός λειτούργησε κατά τη διάρκεια των συναυλιών των Metallica (9 Μαΐου 2026) και των Iron Maiden (23 Μαΐου 2026), καταγράφοντας συνεχώς τις μικροσκοπικές κινήσεις του εδάφους που προκλήθηκαν από δεκάδες χιλιάδες θεατές. Οι καταγραφές έδειξαν ότι η ένταση και η συμμετοχή του κοινού αποτυπώνονται με σαφήνεια στα σεισμικά δεδομένα, επιτρέποντας ακόμη και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κορυφώσεων με επιμέρους τραγούδια του προγράμματος.

Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης της επιστημονικής ομάδας που αποτελείται από τους/την Κ. Μπούκουρα, Ε. Δασκαλάκη, Μ. Χαραλαμπάκη, Ι. Φουντουλάκη, Χ. Ευαγγελίδη, έδειξε ότι η συναυλία των Metallica παρήγαγε σημαντικά ισχυρότερες εδαφικές δονήσεις σε σχέση με εκείνη των Iron Maiden.

Οι μέγιστες καταγεγραμμένες επιταχύνσεις ήταν περίπου δυόμισι φορές μεγαλύτερες, ενώ η συνολική σεισμική ενέργεια που καταγράφηκε αντιστοιχεί σε ισοδύναμο τοπικό μέγεθος περίπου ML 1.5 για τους Metallica και ML 0.9 για τους Iron Maiden.

Όπως εξηγούν τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, αν και οι τιμές αυτές δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς σεισμούς, αποτελούν έναν χρήσιμο τρόπο ποσοτικοποίησης και σύγκρισης της έντασης των δονήσεων που προκαλεί το κοινό.

Τα τραγούδια που «κέρδισαν» το κοινό

Από την ανάλυση των σεισμολογικών καταγραφών προκύπτει ότι το τραγούδι που προκάλεσε τη μεγαλύτερη σεισμική απόκριση στη συναυλία των Metallica ήταν το «Moth Into Flame», κατά το οποίο καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή εδαφικής επιτάχυνσης. Υψηλές τιμές καταγράφηκανεπίσης στα «Master of Puppets», «Fade to Black», «Wherever I May Roam» και «One».

Αντίστοιχα, στη συναυλία των Iron Maiden η μεγαλύτερη σεισμική απόκριση παρατηρήθηκε στο «Killers», ενώ έντονη συμμετοχή του κοινού καταγράφηκε και στα «2 Minutes to Midnight», «Seventh Son of a Seventh Son», «Rime of the Ancient Mariner» και «Wrathchild».