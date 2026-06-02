Στην Αλεξανδρούπολη οι εργασίες για το πρώτο Παρατηρητήριο Δημογραφικού και το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης
Ώρα μηδέν για το δημογραφικό της χώρας και συνεχείς συναντήσεις φορέων για την επίλυση του.
Στην Αλεξανδρούπολη και στο Νομαρχείο πραγματοποιούνται, από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου 2026, οι συναντήσεις εργασίας του κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του πρώτου Παρατηρητηρίου για το Δημογραφικό και την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης συμμετείχε, σήμερα το πρωί, στις εργασίες του κλιμακίου και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Περιφέρειας με τον ΟΟΣΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών συνεργασιών και πρωτοβουλιών στρατηγικού σχεδιασμού.
«Το δημογραφικό και η ανάπτυξη δεν είναι δύο ξεχωριστές συζητήσεις»
Στη δήλωσή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο κ. Τοψίδης ανέφερε: «Η συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον ΟΟΣΑ δεν ξεκινά σήμερα. Το προηγούμενο διάστημα συνεργαστήκαμε για την αποτύπωση του επενδυτικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος της περιοχής μας. Πέρυσι ο ΟΟΣΑ ήρθε να μελετήσει πώς θα αναπτυχθούμε. Φέτος έρχεται να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι για να στηρίξουν αυτή την ανάπτυξη».
Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στη στενή σύνδεση μεταξύ δημογραφικής εξέλιξης και οικονομικής ανάπτυξης. «Το δημογραφικό και η ανάπτυξη δεν είναι δύο ξεχωριστές συζητήσεις. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η προσέλκυση επενδύσεων δημιουργεί θέσεις εργασίας και προοπτικές παραμονής των νέων στον τόπο τους. Αντίστοιχα, η δημογραφική συρρίκνωση επηρεάζει την παραγωγική βάση, την ανταγωνιστικότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας.
Το δημογραφικό δεν αφορά μόνο τις γεννήσεις. Συνδέεται με την εργασία, τη στέγαση, την προσέλκυση και διατήρηση νέων ανθρώπων, την ποιότητα ζωής, τις υποδομές και συνολικά με την περιφερειακή ανάπτυξη. Η αντιμετώπισή του αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών και την οικονομική προοπτική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
Αναφερόμενος στον στόχο της αποστολής του ΟΟΣΑ, όπως προσθέτει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο κ. Τοψίδης τόνισε πως «στόχος της προσπάθειας αυτής δεν είναι απλώς να καταγράψουμε το πρόβλημα. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε λύσεις.
Η αποστολή του ΟΟΣΑ θα οδηγήσει στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό, βασισμένου σε πραγματικά δεδομένα, επιστημονική τεκμηρίωση και διεθνή τεχνογνωσία». Επιπλέον, ανέφερε πως «η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει καταφέρει να βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών συνεργασιών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
Η νέα αποστολή του ΟΟΣΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αποτελεί αναγνώριση της σοβαρής δουλειάς που έχει προηγηθεί και της βούλησής μας να σχεδιάζουμε πολιτικές με βάση τα δεδομένα και όχι τις υποθέσεις».
Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η ενεργή συμμετοχή των τοπικών φορέων αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία της προσπάθειας. Για τον λόγο αυτό, στις συναντήσεις συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της οικονομίας, της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς εργασίας, προκειμένου να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες και οι προτεραιότητες.
Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Τοψίδης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης δράσης απέναντι στη δημογραφική πρόκληση. «Δεν βρισκόμαστε εδώ για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βρισκόμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε το μέλλον. Το δημογραφικό δεν είναι ένα ζήτημα που λύνεται άμεσα, όμως δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής.
Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν επιθυμεί να είναι απλός παρατηρητής των δημογραφικών εξελίξεων. Θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης. Με τη συνεργασία του ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και όλων των τοπικών φορέων, θέτουμε σήμερα τις βάσεις για ένα εφαρμόσιμο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης που θα βοηθήσει την Περιφέρειά μας να διατηρήσει τον πληθυσμό της, να προσελκύσει νέους ανθρώπους και να διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές».
Οι συναντήσεις εργασίας των εμπειρογνωμόνων του κλιμακίου ΟΟΣΑ συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, με στόχο τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων και την καταγραφή των αναγκών που θα αποτελέσουν τη βάση για το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό.
