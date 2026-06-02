02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Στην Αλεξανδρούπολη οι εργασίες για το πρώτο Παρατηρητήριο Δημογραφικού και το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης
Αυτοδιοίκηση 02 Ιουνίου 2026, 16:40

Στην Αλεξανδρούπολη οι εργασίες για το πρώτο Παρατηρητήριο Δημογραφικού και το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης

Ώρα μηδέν για το δημογραφικό της χώρας και συνεχείς συναντήσεις φορέων για την επίλυση του.

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Στην Αλεξανδρούπολη και στο Νομαρχείο πραγματοποιούνται, από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου 2026, οι συναντήσεις εργασίας του κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του πρώτου Παρατηρητηρίου για το Δημογραφικό και την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης συμμετείχε, σήμερα το πρωί, στις εργασίες του κλιμακίου και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Περιφέρειας με τον ΟΟΣΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών συνεργασιών και πρωτοβουλιών στρατηγικού σχεδιασμού.

«Το δημογραφικό και η ανάπτυξη δεν είναι δύο ξεχωριστές συζητήσεις»

Στη δήλωσή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο κ. Τοψίδης ανέφερε: «Η συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον ΟΟΣΑ δεν ξεκινά σήμερα. Το προηγούμενο διάστημα συνεργαστήκαμε για την αποτύπωση του επενδυτικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος της περιοχής μας. Πέρυσι ο ΟΟΣΑ ήρθε να μελετήσει πώς θα αναπτυχθούμε. Φέτος έρχεται να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι για να στηρίξουν αυτή την ανάπτυξη».

Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στη στενή σύνδεση μεταξύ δημογραφικής εξέλιξης και οικονομικής ανάπτυξης. «Το δημογραφικό και η ανάπτυξη δεν είναι δύο ξεχωριστές συζητήσεις. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η προσέλκυση επενδύσεων δημιουργεί θέσεις εργασίας και προοπτικές παραμονής των νέων στον τόπο τους. Αντίστοιχα, η δημογραφική συρρίκνωση επηρεάζει την παραγωγική βάση, την ανταγωνιστικότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας.

Το δημογραφικό δεν αφορά μόνο τις γεννήσεις. Συνδέεται με την εργασία, τη στέγαση, την προσέλκυση και διατήρηση νέων ανθρώπων, την ποιότητα ζωής, τις υποδομές και συνολικά με την περιφερειακή ανάπτυξη. Η αντιμετώπισή του αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών και την οικονομική προοπτική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Αναφερόμενος στον στόχο της αποστολής του ΟΟΣΑ, όπως προσθέτει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο κ. Τοψίδης τόνισε πως «στόχος της προσπάθειας αυτής δεν είναι απλώς να καταγράψουμε το πρόβλημα. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε λύσεις.

Η αποστολή του ΟΟΣΑ θα οδηγήσει στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό, βασισμένου σε πραγματικά δεδομένα, επιστημονική τεκμηρίωση και διεθνή τεχνογνωσία». Επιπλέον, ανέφερε πως «η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει καταφέρει να βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών συνεργασιών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Η νέα αποστολή του ΟΟΣΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αποτελεί αναγνώριση της σοβαρής δουλειάς που έχει προηγηθεί και της βούλησής μας να σχεδιάζουμε πολιτικές με βάση τα δεδομένα και όχι τις υποθέσεις».

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η ενεργή συμμετοχή των τοπικών φορέων αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία της προσπάθειας. Για τον λόγο αυτό, στις συναντήσεις συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της οικονομίας, της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς εργασίας, προκειμένου να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες και οι προτεραιότητες.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Τοψίδης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης δράσης απέναντι στη δημογραφική πρόκληση. «Δεν βρισκόμαστε εδώ για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βρισκόμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε το μέλλον. Το δημογραφικό δεν είναι ένα ζήτημα που λύνεται άμεσα, όμως δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής.

Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν επιθυμεί να είναι απλός παρατηρητής των δημογραφικών εξελίξεων. Θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης. Με τη συνεργασία του ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και όλων των τοπικών φορέων, θέτουμε σήμερα τις βάσεις για ένα εφαρμόσιμο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης που θα βοηθήσει την Περιφέρειά μας να διατηρήσει τον πληθυσμό της, να προσελκύσει νέους ανθρώπους και να διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές».

Οι συναντήσεις εργασίας των εμπειρογνωμόνων του κλιμακίου ΟΟΣΑ συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, με στόχο τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων και την καταγραφή των αναγκών που θα αποτελέσουν τη βάση για το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό.

Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

Στενά του Ορμούζ: 94 ημέρες παράλυσης – Παραμένουν ασφυκτικά αποκλεισμένα

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

Πιο νέοι αλλά όχι πιο υγιείς; Το φαινόμενο της «γενεακής διολίσθησης της υγείας»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο
Αυτοδιοίκηση 02.06.26

Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής σε δύο εξαίρετους επιστήμονες και ανθρώπους, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Απόφαση ένταξης έργου για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων της Αττικής
Αυτοδιοίκηση 02.06.26

Απόφαση ένταξης έργου για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων της Αττικής

«Η Αττική οφείλει να πρωταγωνιστεί στη νέα ψηφιακή εποχή - και τα ψηφιακά άλματα της εκπαίδευσής μας είναι ψηφιακά άλματα ολόκληρης της κοινωνίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία
Αυτοδιοίκηση 01.06.26

«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία

Με τη «Διακήρυξη της Ρόδου» το ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών ζητά έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και ισχυρή περιφερειακή συνεργασία.

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»

Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Εκκλησία και Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε κοινό πεδίο ευθύνης: τον άνθρωπο. Σε αυτό το πεδίο η γυναίκα είναι δύναμη φροντίδας και προσφοράς».

Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»

Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή, «η Λάσση, μία από τις πλέον εμβληματικές και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Δήμου, αποκτά πλέον ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό πλαίσιο».

inStream - Ροή Ειδήσεων
Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι τρίτο, μυστικό;
Μούσα και καλλιτέχνης 02.06.26

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι τρίτο, μυστικό;

Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 02.06.26

Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν στον Παναθηναϊκό την Τρίτη και η συμμετοχή τους στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) είναι αμφίβολη.

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ

Αίτημα για κλήση σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Μπιάγκης Δημήτριος και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση.

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Κλιμάκωση 02.06.26

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα

Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι αν το Κίεβο παραδώσει τα όπλα στην περιοχή, ο πόλεμος θα τελειώσει σήμερα.

Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα

Σάλο έχουν προκαλέσει οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, που «κάρφωσε» ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει ανοιχτά και να δώσει απαντήσεις, ενώ καλούν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει το αφεντικό της Intellexa για κατάθεση

Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι
Ιστορία 02.06.26

Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι

Η εμβληματική μπλε φανέλα με το Νο 10, την οποία φορούσε ο 17χρονος Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958, αναμένεται να γράψει ιστορία ως ένα από τα πιο ακριβά ποδοσφαιρικά κειμήλια που έχουν πουληθεί ποτέ

Ο Μίτσελ στον Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο Μίτσελ στον Άγιαξ

Ο πρώην τεχνικός της Τζιρόνα αναλαμβάνει την ανασυγκρότηση του «Αίαντα» και τη φιλοδοξία να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή της Ολλανδίας και της Ευρώπης

Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη
Πολιτική 02.06.26

Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον έλεγχο της ΕΥΠ που άρχισε το 2019 ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Οι εκκαθαρίσεις στελεχών της ΕΥΠ και η αντικατάστασή τους από δικά της παιδιά. Την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει η ΝΔ και το 1990.

Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 
Ελλάδα 02.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 

Μόλις τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους έδωσαν το παρών στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη - Η πρόταση της εισαγγελέως στο επίκεντρο της δικασίμου, «νηφάλια και ισορροπημένη» τη χαρακτήρισε ο Θεόδωρος Μαντάς

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα

Ο διεθνής Ουκρανός ακραίος Ολεξάντρ Ζούμπκοφ έρχεται στην ΑΕΚ, στην καλύτερη ηλικία και με πολλές ικανότητες στον δημιουργικό και τον εκτελεστικό τομέα.

ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ
Culture Live 02.06.26

ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ

H πρώτη ατομική έκθεση του Θοδωρή Θεοδωρίδη στην γκαλερί αγκάθι/Κartαλος

Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις
Αγία ΑΙ 02.06.26

Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις

Την ώρα που εκκλησίες και θρησκείες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να προσεγγίσουν τους πιστούς, εκείνη φαίνεται ότι τις προδίδει. Ελάχιστες από τις συμβουλές που δίνει περιλαμβάνουν την πίστη στα θεία.

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

