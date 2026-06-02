Στα «πορτοκαλί» το Δημαρχείο Μεσολογγίου για την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας

Στα πορτοκαλί χρώματα «ντύθηκε» το Δημαρχείο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας.

Η ειδική αυτή φωταγώγηση, όπως προσθέτει στην σχετική ανακοίνωση ο Δήμος. πραγματοποιείται με αφορμή την 30η Μαΐου, μια ημέρα αφιερωμένη διεθνώς στην ενημέρωση του κοινού για την Πολλαπλή Σκλήρυνση και στην ανάδειξη των αναγκών των ατόμων που ζουν με τη νόσο.

Με τη συμβολική αυτή κίνηση, προσθέτει η ανακοίνωση, «στέλνεται ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και συμπερίληψης, υπενθυμίζοντας ότι κανένας ασθενής δεν είναι μόνος του. Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της διαρκούς προσπάθειας για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής, προσβασιμότητας και κοινωνικής αρωγής για όλους τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Ο Μάιος αποτελεί μήνα ενημέρωσης και αφύπνισης για τη νόσο, και η φωταγώγηση της διοικητικής έδρας του Δήμου αποτελεί μια υπενθύμιση για τη σημασία της κοινωνικής ευαισθησίας και της έμπρακτης στήριξης στην καθημερινή πράξη«.