Τι απέγινε το DNA του Έπσταϊν; Τα νέα στοιχεία από τα αρχεία δείχνουν να είχε συντηρήσει σπέρμα του
02 Ιουνίου 2026, 10:40

Τι απέγινε το DNA του Έπσταϊν; Τα νέα στοιχεία από τα αρχεία δείχνουν να είχε συντηρήσει σπέρμα του

Νέα έγγραφα από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν ότι ο χρηματιστής είχε αποθηκεύσει σπέρμα σε τράπεζα κρυοσυντήρησης και είχε ορίσει τι θα συμβεί στο γενετικό του υλικό σε περίπτωση θανάτου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Στον απόηχο της κατάθεσης της πρώην υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής (29 Μαϊου), όπου επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν και να μεταφέρει την ευθύνη στον διάδοχό της Τοντ Μπλανς, νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υλικό που δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης φέρνουν στο φως μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής του Τζέφρι Έπσταϊν: τη διατήρηση και διαχείριση του γενετικού του υλικού.

Σύμφωνα με έγγραφα και ηλεκτρονική αλληλογραφία που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν, ο καταδικασμένος χρηματιστής είχε αποθηκεύσει σπέρμα σε ειδική τράπεζα κρυοσυντήρησης για αρκετά χρόνια πριν από τον θάνατό του και είχε φροντίσει να παραμείνει διαθέσιμο ακόμη και μετά τον θάνατό του, όπως μεταδίδουν oι Τhe New York Times.

Το κρυφό συμβόλαιο για το γενετικό υλικό

Τα έγγραφα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δείχνουν ότι ο Έπσταϊν είχε καταθέσει δείγματα στην California Cryobank πριν από τον Οκτώβριο του 2012, ενώ το 2016 υπέγραψε νέα σύμβαση για τη συνέχιση της φύλαξής τους. Στα αρχεία περιλαμβάνεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 2012 που τον ενημέρωνε για επικείμενη πληρωμή ανανέωσης, καθώς και η σύμβαση του 2016 με την υπογραφή του.

Η συμφωνία, με ημερομηνία 9 Μαΐου 2016, προέβλεπε ότι το γενετικό υλικό παρέμενε αποκλειστικά ιδιοκτησία του Έπσταϊν και δεν αποτελούσε δωρεά σπέρματος. Παράλληλα, όριζε ότι σε περίπτωση θανάτου του ο έλεγχός του θα περνούσε στην περιουσία του ή σε άλλο νόμιμο εκπρόσωπό της. Η ύπαρξη αυτής της πρόβλεψης δεν ήταν γνωστή δημόσια μέχρι τη δημοσιοποίηση των αρχείων νωρίτερα φέτος.

Παραμένει άγνωστο αν τα δείγματα εξακολουθούν να φυλάσσονται και, εφόσον συμβαίνει αυτό, σε ποια εγκατάσταση βρίσκονται σήμερα. Η CooperCompanies, η οποία απέκτησε την California Cryobank το 2021, δήλωσε ότι η τράπεζα «δεν διατηρεί σήμερα δείγματα που να συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν», χωρίς όμως να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις. Εκπρόσωπος της περιουσίας του δεν ανταποκρίθηκε σε επανειλημμένα αιτήματα σχολιασμού.

Η νέα αποκάλυψη εν μέσω πολιτικής θύελλας

Η αποκάλυψη περιλαμβάνεται στο νέο υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα καθώς συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις γύρω από τα αρχεία Έπσταϊν. Υπενθυμίζεται ότι κατά την κατάθεσή της στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι υποστήριξε ότι δεν είχε ουσιαστικό ρόλο στις αποφάσεις για τη δημοσιοποίηση των αρχείων, αποδίδοντας την ευθύνη στον διάδοχό της Τοντ Μπλανς και στον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ. Πρώην και νυν στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς της, υποστηρίζοντας ότι η ίδια συμμετείχε στις βασικές αποφάσεις που ελήφθησαν για την υπόθεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το NBC News, στο Νέο Μεξικό βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προσπάθεια διερεύνησης της δράσης του Έπσταϊν στην πολιτεία. Η λεγόμενη Επιτροπή Αλήθειας του Νέου Μεξικού ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει έγγραφα από ομοσπονδιακές υπηρεσίες, τράπεζες και οργανισμούς που συνδέονταν με τον χρηματιστή, με στόχο να καταγράψει πλήρως όσα συνέβησαν στο ράντσο του έξω από τη Σάντα Φε και να εξετάσει αν υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορούσαν ακόμη να διωχθούν ποινικά.

Τα έγγραφα δεν αποκαλύπτουν πότε ξεκίνησε η αποθήκευση του γενετικού υλικού. Είναι πάντως γνωστό ότι ο Έπσταϊν είχε παραδεχθεί την ενοχή του το 2008 στη Φλόριντα για υπόθεση που αφορούσε ανήλικη, ενώ το 2019 περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης όταν πέθανε στο κελί του στο Μανχάταν.

Τα ηθικά διλήμματα γύρω από το σπέρμα του Έπσταϊν

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει συζητήσεις και στον χώρο της βιοηθικής. Η Κίμπερλι Μάτσερσον, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Rutgers με ειδίκευση στις αναπαραγωγικές τεχνολογίες και τη βιοηθική, σημείωσε στους NYT ότι υπάρχει διαφωνία στον κλάδο της γονιμότητας για το κατά πόσο είναι ηθικά αποδεκτό να παρέχονται υπηρεσίες κρυοσυντήρησης σπέρματος σε ανθρώπους καταδικασμένους για σεξουαλικά εγκλήματα. Σύμφωνα με την ίδια, ορισμένοι θεωρούν ότι εφόσον οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει παιδί με φυσικό τρόπο, δεν θα πρέπει να αποκλείεται από την αναπαραγωγή μέσω της τεχνολογίας. Άλλοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι είναι εύλογο να τίθεται το ερώτημα αν η χρήση του γενετικού υλικού ενός προσώπου όπως ο Έπσταϊν είναι ιδιαίτερα προβληματική.

Η περιουσία, το καταπίστευμα και οι δικαιούχοι

Μεγάλο μέρος της περιουσίας του Έπσταϊν έχει μεταφερθεί σε καταπίστευμα, μέσω του οποίου βασική δικαιούχος εμφανίζεται η σύντροφός του Καρίνα Σουλιάκ. Τη διαχείριση έχουν αναλάβει ο δικηγόρος Ντάρεν Ίνταϊκ και ο λογιστής Ρίτσαρντ Καν, ενώ περίπου 40 ακόμη άτομα αναφέρονται ως πιθανοί δικαιούχοι. Μέχρι σήμερα, κανείς από αυτούς δεν έχει λάβει περιουσιακά στοιχεία.

Ωστόσο, το αποθηκευμένο σπέρμα δεν αναφέρεται στο έγγραφο του καταπιστεύματος.

Ποιος θα αποφασίσει για το μέλλον του γενετικού υλικού;

Η Ναόμι Καν, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια με ειδίκευση στα κληρονομικά και περιουσιακά ζητήματα, εκτίμησε ότι οποιαδήποτε διαφωνία για τη διαχείριση του γενετικού υλικού θα κρινόταν πιθανότατα με βάση τη νομοθεσία των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων. Εκεί βρισκόταν το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, εκεί διαχειρίζεται η περιουσία του και το ίδιο το καταπίστευμα προβλέπει ότι οι όροι του ερμηνεύονται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

Η ίδια σημείωσε ότι οι διαχειριστές έχουν νομική υποχρέωση να ενεργούν προς όφελος του καταπιστεύματος και των δικαιούχων του, διαθέτοντας πάντως σημαντική διακριτική ευχέρεια εφόσον ενεργούν με καλή πίστη.

Παραμένει επίσης ασαφές πώς θα αντιδρούσαν οι πάροχοι υπηρεσιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αν κάποιος δικαιούχος αποκτούσε πρόσβαση στο γενετικό υλικό και επιχειρούσε να το χρησιμοποιήσει για να αποκτήσει παιδί. Σύμφωνα με τη Λουίζ Κινγκ, διευθύντρια Βιοηθικής της Αναπαραγωγής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, οι ηθικές κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται συνήθως στον κλάδο επιτρέπουν τη μεταθανάτια χρήση σπέρματος μόνο όταν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι αυτό ανταποκρίνεται στην επιθυμία του εκλιπόντος.

Η Μάτσερσον πρόσθεσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πάροχοι μπορούν να αρνηθούν να εξυπηρετήσουν έναν πελάτη, αρκεί η απόφασή τους να μη βασίζεται σε προστατευόμενα χαρακτηριστικά, όπως η φυλή, η κοινωνική τάξη ή η αναπηρία.

Η Επιτροπή Αλήθειας του Νέου Μεξικού έχει δηλώσει ότι η έρευνά της δεν θα περιοριστεί μόνο σε καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και οικονομικά αδικήματα, αλλά θα εξετάσει και πιθανά «ιατρικά και επιστημονικά εγκλήματα», χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η αναφορά.

Το σχέδιο για τη διάδοση του DNA του

Το ενδιαφέρον για το γενετικό υλικό του Έπσταϊν αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι αρχές στο Νέο Μεξικό επανεξετάζουν όσα συνέβησαν στο λεγόμενο Zorro Ranch, την έκταση που αγόρασε το 1993 έξω από τη Σάντα Φε. Σύμφωνα με δικαστικές καταθέσεις, αγωγές και άλλες μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον δέκα γυναίκες έχουν καταγγείλει ότι υπέστησαν κακοποίηση ή χειραγώγηση στο ράντσο από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ενώ οι μισές ήταν ανήλικες όταν, όπως υποστηρίζουν, βρέθηκαν στο στόχαστρό του.

Άτομα από το περιβάλλον του Έπσταϊν είχαν αναφέρει λίγο πριν από τον θάνατό του ότι ο ίδιος οραματιζόταν τη διάδοση του DNA του σε μεγάλη κλίμακα, αποκτώντας απογόνους μέσω γυναικών που θα κυοφορούσαν παιδιά του στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό.

Η εμμονή με τη γονιμότητα

Ιατρικά αρχεία και ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν δείχνουν επίσης ότι ο χρηματιστής ανησυχούσε για τη γονιμότητά του. Για ένα διάστημα είχε λάβει θεραπεία για χαμηλή τεστοστερόνη, η οποία περιλάμβανε το φάρμακο Clomid, γνωστό για την αύξηση του αριθμού των σπερματοζωαρίων.

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 2017, ο Έπσταϊν έστειλε στην Καρίνα Σουλιάκ σύνδεσμο προς άρθρο για μια συσκευή που θα του επέτρεπε να αξιολογεί την ποιότητα του σπέρματός του. Σύμφωνα με επιβεβαίωση αποστολής που περιλαμβάνεται στα αρχεία, η Σουλιάκ προχώρησε στην παραγγελία της συσκευής μόλις πέντε ημέρες αργότερα.

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος ΣΤ’)
Literature 02.06.26

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος ΣΤ’)

Το λόγο του Λυσία «Κατά Αγοράτου» εκφωνεί στην Ηλιαία ο κουνιάδος και εξάδελφος του εκτελεσθέντος ταξιάρχου Διονυσόδωρου, ο οποίος ζητά την επιβολή της θανατικής ποινής στον Αγόρατο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν
Νέα Αριστερά 02.06.26

Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν

Ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση Ντίλιαν, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa»

Σύνταξη
«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη πρότεινε η εισαγγελέας
Ελλάδα 02.06.26

Να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη πρότεινε η εισαγγελέας

Με τις προτάσεις της εισαγγελέως επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται η έβδομη δικάσιμος της δίκης των Τεμπών - Ποιοι κατηγορούμενοι δίνουν το παρών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα
Πολιτική 02.06.26

Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του» αναφέρουν στη δήλωσή τους η οποία επί τους ουσίας απευθύνεται και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όσοι υπογράφουν το κείμενο τονίζουν με νόημα ότι «ακούμε την κοινωνική απαίτηση το σημερινό καθεστώς να μην έχει τρίτη θητεία»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη
Υποκλοπές 02.06.26

Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη

Σκληρή κριτική στο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό ασκεί ο Κ. Τσουκαλάς με αφορμή τη δήλωση Ντίλιαν στην ΕΦΣΥΝ για τις υποκλοπές - «Πρόκειται για μια εικόνα, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση», αναφέρει

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Ελλάδα 02.06.26 Upd: 10:32

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Συνέχεια για τις πανελλαδικές σήμερα με τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στην Άλγεβρα - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις

Σύνταξη
Διακοπές στην Ευρώπη: Οι 5 ακριβότερες και οι 5 φθηνότερες χώρες για Airbnb – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Έρευνα AirDNA 02.06.26

Οι 5 ακριβότερες και οι 5 φθηνότερες χώρες για Airbnb στην Ευρώπη – Πώς σκοράρει η Ελλάδα

Η AirDNA παρουσιάζει τους ακριβότερους και τους φθηνότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με βάση τις τιμές των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως η χώρα με το μεγαλύτερο «θερινό καπέλο».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν καρφώνει κυβέρνηση – «Πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα»
Ελλάδα 02.06.26

Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν καρφώνει κυβέρνηση – «Πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα»

Ο Ταλ Ντίλιαν σε μία μακροσκελή δήλωση στην «Εφημερίδα των Συντακτών», τάσσεται επίσης υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής που εμπόδισε η κυβέρνηση - Καταφέρεται κατά του υπ. Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του δεν «συνιστούν κράτος δικαίου» και προειδοποιεί ότι στην  εκδίκαση της έφεσης θα «καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Financial Times 02.06.26

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης

Την ώρα που η συμβατική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ σε χώρες της Ευρώπης μειώνεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται να συζητά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες

Σύνταξη
Ουγγαρία: Σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου που θα στοχεύει τους ολιγάρχες – «Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

«Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας» - Η Ουγγαρία σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου

Ο νέος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ αποκαλεί την πολιτική ένδειξη «κοινωνικής δικαιοσύνης» μετά από χρόνια πολιτικής αφοσίωσης που ανταμείφθηκαν με οικονομικές ευκαιρίες.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Μπάσκετ 02.06.26

Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο

Παίκτης της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Σύνταξη
Ο «Blue Hero» της Chanel: Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια
Άρωμα 02.06.26

Ο «Blue Hero» της Chanel: Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια

Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι ο νέος «Blue Hero» στη διαφήμιση του αρώματος Bleu de Chanel L'Exclusif σε σκηνοθεσία του Αλφόνσο Κουαρόν, η οποία διαδραματίζεται σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη – Ξεκαθαρίζει η κατάσταση με την υποστήριξη κατηγορίας
Ελλάδα 02.06.26

Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη - Στο επίκεντρο της συνεδρίασης το δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας

Μετά τις ενστάσεις κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, η εισαγγελέας θα προτείνει ποιοι από αυτούς θα παραστούν - Αντιρρήσεις έχουν εκφραστεί και από τους συγγενείς των θυμάτων για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου

Σύνταξη
