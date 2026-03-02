newspaper
Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο
Φωτογραφίες 02 Μαρτίου 2026, 16:50

Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο

Για χρόνια, η απομονωμένη έπαυλη περίπου 2.800 τ.μ. του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό έμεινε εκτός ουσιαστικής έρευνας. Τώρα, νέα έγγραφα φέρνουν το Zorro Ranch ξανά στο επίκεντρο των αρχών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Μακριά από τα φώτα που έπεσαν στο ιδιωτικό του νησί, ένα άλλο ακίνητο του Τζέφρι Έπσταϊν παρέμεινε για χρόνια σχεδόν εκτός δημόσιου ελέγχου. Στην ενδοχώρα του Νέου Μεξικού, ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων χρηματιστής είχε δημιουργήσει ένα απομονωμένο καταφύγιο: την έπαυλη των περίπου 2.800 τ.μ. στο λεγόμενο Zorro Ranch, χτισμένη σε κορυφογραμμή με θέα χιλιάδες στρέμματα άνυδρης νοτιοδυτικής γης.

Νότια της Σάντα Φε εκτείνεται μια αραιοκατοικημένη, άνυδρη περιοχή: χαμηλή βλάστηση, κάκτοι και βαθιές χαρακιές στο έδαφος από παλιά ρέματα που στεγνώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες, τα σπίτια σκόρπια και η απομόνωση σχεδόν δεδομένη. Σε ένα τέτοιο τοπίο, το ράντσο δεν χρειαζόταν θάλασσα για να θυμίζει νησί — η ίδια η γεωγραφία το κρατούσε μακριά από τα βλέμματα.

Μαρτυρίες θυμάτων, επισκέψεις διάσημων και «ιδέες» για γενετικά πειράματα

Ορισμένα θύματα του Έπσταϊν έχουν πει ότι διακινήθηκαν στο Zorro Ranch. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι το επισκέφθηκαν διάσημες προσωπικότητες, ενώ ο ίδιος ο Έπσταϊν φέρεται να μιλούσε για το ενδεχόμενο να μετατρέψει το Zorro σε έδρα αλλόκοτων πειραμάτων γενετικής μηχανικής.

Κι όμως, σύμφωνα με ηγεσίες του Νέου Μεξικού, δεν υπήρξε ποτέ μια πλήρης, σε βάθος έρευνα για το είδος της εγκληματικής δραστηριότητας που ενδέχεται να συνέβη στο ράντσο, στη διάρκεια των 26 ετών που το κατείχε ο καταδικασμένος μαστροπός και παιδοβιαστής. Μια πολιτειακή έρευνα για τις πράξεις του Έπσταϊν «πήρε» από τα χέρια της Πολιτείας η ομοσπονδιακή εισαγγελία το 2019 — και ύστερα, όπως λένε αξιωματούχοι του Νέου Μεξικού και δείχνουν πρόσφατα αποσφραγισμένα αρχεία, ουσιαστικά «ξεφούσκωσε».

«Όχι μόνο επισκιάστηκε — αγνοήθηκε εντελώς», λέει ο Έντι Αραγκόν, ραδιοφωνικός παραγωγός στο Αλμπουκέρκι, που εδώ και χρόνια ερευνά τη δραστηριότητα του Έπσταϊν. Όπως σημειώνει, άλλες «γωνιές» της αυτοκρατορίας του Έπσταϊν έχουν χτενιστεί εξονυχιστικά: το Little St. James, το διαβόητο ιδιωτικό νησί-καταφύγιο στην Καραϊβική, αλλά και το Παρίσι, η Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι. «Όλοι έδιναν προσοχή στο Παρίσι, στο Little St. James, στη Νέα Υόρκη και στο Μαϊάμι — αλλά δεν έδωσαν προσοχή στο Zorro Ranch», λέει.

«Επιτροπή αλήθειας» με κλητεύσεις και επανεκκίνηση της έρευνας από τον γενικό εισαγγελέα

Τον περασμένο μήνα, οι νομοθέτες στο Νέο Μεξικό — με αφορμή την πιο πρόσφατη δημοσιοποίηση εγγράφων Έπσταϊν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ — ψήφισαν ομόφωνα να αλλάξει αυτό το κενό. Έτσι, συγκροτήθηκε στη Νομοθετική Συνέλευση μια διακομματική «επιτροπή αλήθειας» τεσσάρων μελών, με εξουσία κλήτευσης, για να ερευνήσει την «σκοτεινή» ιστορία του Zorro Ranch. Παράλληλα, ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει ξανά μια έρευνα που είχε κλείσει λίγο πριν από τον θάνατο του Έπσταϊν το 2019.

«Πρέπει να μάθουμε πώς μπόρεσε να λειτουργεί χωρίς καμία λογοδοσία», λέει η Αντρέα Ρομέρο, πολιτειακή βουλευτής από τη Σάντα Φε που ηγείται της επιτροπής. «Πρέπει να καταλάβουμε τι επέτρεψε να συμβεί αυτό».

Το ράντσο πουλήθηκε — και ο νέος ιδιοκτήτης είναι πολιτικά «εκτεθειμένος»

Η έρευνα κάθε άλλο παρά εύκολη προμηνύεται. Μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, η ιδιοκτησία άλλαξε χέρια, γεγονός που ενδέχεται να περιπλέξει την πολιτειακή διερεύνηση. Νέος ιδιοκτήτης είναι ο Ντον Χάφινς, μεγιστάνας ακινήτων από το Ντάλας και πρώην πολιτειακός γερουσιαστής, ο οποίος σήμερα είναι υποψήφιος για τη θέση του ελεγκτή (comptroller) στο Τέξας — μια ιδιαίτερα άβολη συγκυρία για όσους θα θελήσουν να «σκάψουν» την ιστορία του ακινήτου. Ο ίδιος, πάντως, έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με τις διωκτικές αρχές.

Οι καταγγελίες που «δεν γίνεται να αγνοηθούν»: ανώνυμο tip για δύο ταφές και ερώτημα για έρευνα του FBI

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αξιωματούχοι και στα στοιχεία που εμφανίστηκαν στα έγγραφα, παρότι περιέχουν ισχυρισμούς που δεν έχουν επαληθευτεί. Ένα ανώνυμο tip, από άτομο που ισχυρίστηκε ότι εργάστηκε στο ράντσο, ανέφερε ότι ο Έπσταϊν συγκάλυψε τους θανάτους δύο κακοποιημένων κοριτσιών, δίνοντας εντολή να τα θάψουν στους λόφους έξω από το ράντσο. Παραμένει ασαφές αν το FBI έλεγξε ποτέ την καταγγελία.

Στα ίδια αρχεία υπήρχε επίσης αλληλογραφία μεταξύ των δικηγόρων του Έπσταϊν και ομοσπονδιακών εισαγγελέων, από την οποία προκύπτει ότι — έως τον Δεκέμβριο του 2019 — οι ερευνητές δεν είχαν ψάξει το ράντσο.

Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει το tip ή να πει αν η ιδιοκτησία στο Νέο Μεξικό ερευνήθηκε.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία των ΗΠΑ, Τσακ Σούμερ (Δημοκρατικός – Νέα Υόρκη), μαζί με Δημοκρατικούς γερουσιαστές παραχωρούν συνέντευξη Τύπου στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον, στις 26 Φεβρουαρίου 2026, ζητώντας από τη διοίκηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δημοσιοποιήσει ολόκληρο τον φάκελο Έπσταϊν. REUTERS/Kylie Cooper

Το 2019: όταν «πάγωσε» το ίχνος στην έρημο

Το 2019, η χρονιά του θανάτου του Έπσταϊν, ήταν και η χρονιά που — κατά την περιγραφή των αξιωματούχων — «πάγωσε» και το ίχνος στην έρημο. Την ώρα που η ποινική υπόθεση εναντίον του έπαιρνε φόρα, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Νέου Μεξικού έπαιρνε καταθέσεις από μάρτυρες σχετικά με πιθανή τοπική παρανομία.

Όμως ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης ζήτησαν από τις πολιτειακές αρχές να σταματήσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν ό,τι είχαν συγκεντρώσει, σύμφωνα με τον Έκτορ Μπαλντέρας, πρώην γενικό εισαγγελέα του Νέου Μεξικού, και με emails που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα. Οι ομοσπονδιακοί πίστευαν, όπως θυμάται ο Μπαλντέρας, ότι η υπόθεσή τους θα ήταν ισχυρότερη αν την οδηγούσαν οι ίδιοι.

Έναν χρόνο αργότερα, ο Μπαλντέρας έκρινε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές δεν κινούνταν αρκετά επιθετικά και το γραφείο του έστειλε επιστολή με την οποία ζητούσε να κατασχεθούν τα περιουσιακά στοιχεία του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό. «Πιστεύουμε ότι αυτό το ράντσο χρησιμοποιήθηκε από τον Έπσταϊν και άλλους για να διευκολύνει τη διάπραξη και τη μακροχρόνια συγκάλυψη της διακίνησης παιδιών», ανέφερε η επιστολή.

Ο Μπαλντέρας λέει πως δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης παρέπεμψε αίτημα σχολιασμού στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο δεν απάντησε.

«Θα έπρεπε να έχουν υπάρξει περισσότερες καταδίκες που να συνδέονται με συμπεριφορές στο Νέο Μεξικό», λέει ο Μπαλντέρας.

Ο ρόλος του Έντι Αραγκόν και η «σιωπή» μετά την καταγγελία

Η καταγγελία για ταφές είχε σταλεί αρχικά το 2019 στον Έντι Αραγκόν. Εκείνος λέει ότι ενημέρωσε τις τοπικές αρχές — και ότι δεν έλαβε ποτέ απάντηση.

Στο μεταξύ, έξω από το ράντσο στήθηκε ένα άτυπο σημείο μνήμης: ανάμεσα σε αντικείμενα υπάρχει σημαία του Νέου Μεξικού και ένα μήνυμα που γράφει: «We see you. We hear you. We believe you.» («Σε βλέπουμε. Σε ακούμε. Σε πιστεύουμε.»)

Η Μελάνι Στάνσμπερι (Δημοκρατική – Νέο Μεξικό) παρουσιάζει έγγραφο που αφορά τα αρχεία Τζέφρι Έπσταϊν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Γυναικείας Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Δημοκρατικών με επιζώσες, ενόψει της ομιλίας για την Κατάσταση του Έθνους του προέδρου των ΗΠΑ, στο Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον (24/2/2026), REUTERS/Kylie Cooper

«Είναι Νέο Μεξικό»: μια κουλτούρα μυστικότητας, από το Μανχάταν Πρότζεκτ μέχρι τους διάσημους ιδιοκτήτες γης

«Η Γη της Μαγείας», όπως αποκαλεί το Νέο Μεξικό τον εαυτό του, έχει παράδοση στο να κρατά μυστικά.

Τη δεκαετία του 1940, το Σώμα Μηχανικών του αμερικανικού στρατού επέλεξε μια τοποθεσία που ονομάζεται Λος Άλαμος για το απόρρητο Μανχάταν Πρότζεκτ. Οι ερευνητές πυροδότησαν την πρώτη ατομική βόμβα σε πεδίο δοκιμών έξω από το Αλαμογκόρντο — και το απέκρυψαν για εβδομάδες.

Και τις τελευταίες δεκαετίες, πλούσιοι και διάσημοι συρρέουν για να αγοράσουν τεράστιες, απομονωμένες εκτάσεις με εντυπωσιακή θέα και ελάχιστους γείτονες. Όταν ρωτήθηκαν πώς γίνεται το Zorro Ranch να απέφυγε τον έλεγχο για τόσο καιρό, αρκετοί κάτοικοι απάντησαν απλά: «Είναι Νέο Μεξικό».

Η αγορά του 1993, οι εργολαβίες με NDA και το «ψαρωτικό» μέγεθος του συγκροτήματος

Ο Έπσταϊν αγόρασε το ράντσο κοντά στην κωμόπολη Στάνλεϊ το 1993 από την οικογένεια του Μπρους Κινγκ, που υπήρξε τρεις φορές κυβερνήτης του Νέου Μεξικού — μια κίνηση που τον συνέδεσε με την πολιτική ελίτ της Πολιτείας, όπως έκανε και αλλού. Στην αρχή υπήρχαν μικροί χώροι διαμονής και λίγα ακόμη· έτσι ξεκίνησε μεγάλα κατασκευαστικά πρότζεκτ.

Ο Τζιμ Σλόαν, καλλιτέχνης και παλιός κάτοικος της περιοχής, θυμάται ότι τη δεκαετία του 1990 αρνήθηκε δουλειά στο Zorro Ranch, επειδή του ζητήθηκε να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας. «Μου φάνηκε ύποπτο», λέει ο 90χρονος Σλόαν, που ζει στο Γκαλίστεο, περίπου 10 μίλια βόρεια του ράντσου.

Με τον καιρό, το συγκρότημα απέκτησε ιδιωτικό διάδρομο προσγείωσης, ελικοδρόμιο, υπόστεγο αεροσκαφών για το προσωπικό του τζετ και μια έπαυλη που θεωρείται η μεγαλύτερη στην Πολιτεία. Συρματοπλέγματα όριζαν τα όρια της ιδιοκτησίας, ενώ κρυφές κάμερες κατέγραφαν αφίξεις και αναχωρήσεις.

Οι κάτοικοι των κοντινών αγροτικών οικισμών έβλεπαν τη νύχτα τα εκτυφλωτικά φώτα της έπαυλης και την έντονη εναέρια κίνηση, αλλά οι περισσότεροι δεν ήξεραν ποιος έμενε εκεί ή τι συνέβαινε μέσα.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν εικονίζεται δίπλα σε γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα έχει καλυφθεί, σε εικόνα από το αρχείο της περιουσίας του που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, στην Ουάσιγκτον (18/12/2025). House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS

«Ήμασταν τόσο κοντά και δεν ξέραμε τίποτα»

Ο Μάικ Ανάγια, 62 ετών, πρώην κομητειακός επίτροπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γκαλίστεο, λέει ότι οι ντόπιοι «αφήνουν τους ανθρώπους ήσυχους». «Αυτός είναι ο λόγος που οι σταρ του σινεμά αγαπούν τη Σάντα Φε. Κανείς δεν τους ενοχλεί», λέει.

Ο Ανάγια και η σύντροφός του, η Κέβαν Σόντερς, μπορούν να δουν το πρώην σπίτι του Έπσταϊν από το μικρό ράντσο αλόγων τους — ένα «ανησυχητικό σημάδι» πάνω στο πανέμορφο τοπίο, όπως το περιγράφει το ρεπορτάζ. «Εδώ ήμασταν, τόσο κοντά, και δεν ξέραμε τίποτα», λέει η 59χρονη Σόντερς. «Είναι ανατριχιαστικό».

Γιατί, κατά τις αρχές, ο Έπσταϊν «ταίριαξε» στο Νέο Μεξικό: διασυνδέσεις, νόμοι, γεωγραφία και ουδέτερη ζώνη

Σήμερα, αξιωματούχοι του Νέου Μεξικού λένε ότι ο Έπσταϊν φαίνεται πως είχε λόγους να έλκεται από την Πολιτεία.

Πέρα από την οικογένεια Κινγκ, στις ισχυρές διασυνδέσεις του περιλαμβανόταν και ο Μπιλ Ρίτσαρντσον — επίσης πρώην κυβερνήτης του Νέου Μεξικού, πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και υπουργός Ενέργειας — ο οποίος πέθανε το 2023. Επιπλέον, το Νέο Μεξικό είχε πιο επιεικείς νόμους για το μητρώο σεξουαλικών παραβατών, γεγονός που επέτρεψε στον Έπσταϊν να αποφύγει την εγγραφή αφού δήλωσε ένοχος για κακουργηματικού χαρακτήρα σεξουαλικά εγκλήματα στη Φλόριντα.

Ρόλο έπαιξε και η γεωγραφία. Πέρα από το Zorro Ranch, ο Έπσταϊν μίσθωνε περίπου 1.200 στρέμματα δημόσιας γης που εφάπτονταν της ιδιοκτησίας του, επισήμως για βοσκή. Στην πράξη, σύμφωνα με τη Στέφανι Γκαρσία Ρίτσαρντ, επίτροπο Δημόσιων Γαιών του Νέου Μεξικού, η έκταση λειτουργούσε ως πρόσθετη ζώνη απομόνωσης γύρω από το ράντσο, ενισχύοντας την αποκοπή του από τα αδιάκριτα βλέμματα. Τα συμβόλαια μίσθωσης ακυρώθηκαν το 2019 με απόφασή της.

«Νιώθω ότι το Νέο Μεξικό επιλέχθηκε συγκεκριμένα λόγω της αφάνειάς του», λέει η Γκαρσία Ρίτσαρντ.

Η Αντρέα Ρομέρο ανησυχεί ότι, μετά τον θάνατο του Έπσταϊν και την πώληση του ακινήτου το 2023, μπορεί να έχει χαθεί δυνητικά κρίσιμο αποδεικτικό υλικό.

YouTube thumbnail

Από το Zorro στο «San Rafael»: «χριστιανικό καταφύγιο», νέα πύλη και θρησκευτική επιγραφή

Ο Ντον Χάφινς έχει μετονομάσει το ακίνητο σε San Rafael Ranch, από τον προστάτη άγιο της ίασης. Λέει ότι σχεδιάζει να μετατρέψει την έκταση σε χριστιανικό retreat. Όπως αναφέρει, χτίζει νέα κεντρική πύλη και, όταν ολοκληρωθεί, η πέτρινη αψίδα πάνω από την είσοδο θα γράφει: «Blessed are those who come in the name of the Lord.» («Μακάριοι όσοι έρχονται εν ονόματι του Κυρίου.»)

Ο ίδιος λέει ότι οι διωκτικές αρχές δεν τον έχουν προσεγγίσει για πρόσβαση στην ιδιοκτησία — αλλά ότι θα συμμορφωθεί, αν το ζητήσουν.

*Mε πληροφορίες από: The New York Times 

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Κοινωνιογλωσσολογία 02.03.26

Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η παραχώρηση άδειας χρήσης της φωνής του Μάικλ Κέιν σε εταιρεία ΤΝ δεν είναι απλή συμφωνία. Η εμβληματική Κόκνι προφορά του, ταυτισμένη με τη «φωνή του λαού» και τον βρετανικό κινηματογράφο, γίνεται πλέον ψηφιακό προϊόν με βαρύ πολιτισμικό φορτίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής
Μαριχουάνα & αεροδρόμια 01.03.26

The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής

Το 1980, μέλος των Beatles συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Τόκιο για κατοχή μαριχουάνας και κρατήθηκε εννέα ημέρες, αντιμετωπίζοντας βαριά ποινή. Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή θόρυβο και βαθιές συνέπειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ
Τραγωδίες παντού 01.03.26

Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ

Ο Μάρτιν Σορτ το βράδυ της Δευτέρας είπε «αντίο» στην κόρη του Κάθριν, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της. Αυτό δεν ήταν το μοναδικό τραγικό γεγονός που «χτύπησε» τον 75χρονο γνωστό ηθοποιό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής
«Tutmania» 01.03.26

Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής

Σε ηχογράφηση του BBC το 1936, ο Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλεί τη συγκλονιστική ημέρα του 1924 όταν αντίκρισε για πρώτη φορά τη σαρκοφάγο του Τουταγχαμών, 3.300 χρόνια μετά την ταφή του, περιγράφοντας ένα θέαμα «υπέροχων πραγμάτων» που άλλαξε την ιστορία της αρχαιολογίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει
The Good Life 28.02.26

ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει

Υιοθετήθηκε από Ιρανικό ορφανοτροφείο από Αμερικανό βετεράνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μεγάλωσε στις ΗΠΑ ως Αμερικανίδα. Δεκαετίες μετά, μια επιστολή της ICE την φέρνει αντιμέτωπη με τον κίνδυνο απέλασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» – Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών
Άγριο 27.02.26

«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» - Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών

Ο βετεράνος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms που προτάθηκε για Όσκαρ και που εισέρχεται στα υπνοδωμάτια των παιδιών που σκοτώθηκαν σε σχολικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτή ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα – και το δύσκολο έργο να ενθαρρύνει τον κόσμο να το δει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νίκος Ντάλλας: «Η ελληνική ταυτότητα είναι κάτι πολύ προσωπικό»
Stories 25.02.26

Νίκος Ντάλλας: «Η ελληνική ταυτότητα είναι κάτι πολύ προσωπικό»

Ο Ελληνας της διασποράς που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού στην Αυστραλία, μιλάει για τις προκλήσεις, τη γλώσσα, τη σχέση με την Εκκλησία και το μέλλον της ομογένειας.

Νίκη Καλογηράτου
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία
Προδοσία, συνωμοσία, μαγεία 25.02.26

Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία

Από τον Κάρολο Α΄ μέχρι τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, η ιστορία της βρετανικής μοναρχίας μετρά 59 συλλήψεις μελών της. Η πρόσφατη υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα λιγότερο γνωστό, αλλά υπαρκτό, μοτίβο κρίσεων στο Στέμμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
25 χρόνια πριν 24.02.26

«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» - Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»

«Οι λόγχες ήταν φτιαγμένες από ξύλο μπάλτσα και γεμισμένες με άψητα μακαρόνια, έτσι ώστε όταν σπάγανε, να γίνεται μια έκρηξη που έμοιαζε με θραύσματα» - Η ιστορία του «Θρύλου ενός Ιππότη» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;
«Μόλυνση» 24.02.26

Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν αποτελεί μόνο νομική εξέλιξη αλλά κρίση brand για τη βρετανική μοναρχία, που καλείται να προστατεύσει την εμπιστοσύνη και τη θεσμική της νομιμοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ – Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»
Ελεύθερη 23.02.26

It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ - Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»

«Ήταν το ζωντανό παράδειγμα κάτι για το οποίο οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αποτύχουν: να είναι ελεύθερες», λέει η Μπεθ Όρτον, η οποία ερμηνεύει υπέροχα το As Tears Go By στη νέα ταινία γαιτη ζωή της Μαριάν Φέιθφουλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις
On Field 02.03.26

Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις

Ο Νίκολας Γιόβερ είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις και ο συνεργάτης του Αρτέτα λαμβάνει μεγάλο μπόνους για τα γκολ των «κανονιέρηδων» από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί
Κόσμος 02.03.26

Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί

Ο Τζαμπαρί είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα.

Σύνταξη
Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)

Ο δημοσιογράφος Σωτήρης Γεωργούντζος και ο προπονητής της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, τα είπαν σε έντονο ύφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το Καλαμάτα-Μαρκό.

Σύνταξη
Σα να παίζουν απο την αρχή…
On Field 02.03.26

Σα να παίζουν απο την αρχή…

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ίσως ΠΑΟΚ μπαίνουν απο την ίδια αφετηρία σε ένα «νέο» πρωτάθλημα 9 αγωνιστικών...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της
«Ήταν φίλος» 02.03.26

Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Actor Awards 2026 στο Λος Άντζελες την Κυριακή 1 Μαρτίου, η Μισέλ Γουίλιαμς αναφέρθηκε στην απώλεια του φίλου και συνεργάτη της Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος
Αυτοβιογραφία 02.03.26

«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος

«Ήθελα να πω τι συνέβη γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι πέρασαν παρόμοια πράγματα», λέει η Κριστίνα Άπλγκεϊτ στους New York Times με αφορμή την ωμή εξιστόρηση μιας ζωής χωρισμένης στο σκοτάδι και το φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι
Ρωσία-Ουκρανία 02.03.26

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι

 Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η θέση της Ουκρανίας γίνεται όλο και ισχυρότερη, καθώς επέζησε τους κρίσιμους κρύους χειμερινούς μήνες και παρέμεινε ανθεκτική

Σύνταξη
Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Κίτρινος υπεργίγαντας 02.03.26

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ηχορύπανση: Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης – Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
Ηχορύπανση 02.03.26

Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης - Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία

Οι ειδικοί στην Ευρώπη κατατάσσουν την ηχορύπανση ως τη δεύτερη μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή, αμέσως μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης
Προτάσεις φορέων 02.03.26

Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης

Η διαβούλευση με τους φορείς για το πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μοιάζει προσχηματική, αφού τα σενάρια συγκλίνουν σε αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
