Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο

Μακριά από τα φώτα που έπεσαν στο ιδιωτικό του νησί, ένα άλλο ακίνητο του Τζέφρι Έπσταϊν παρέμεινε για χρόνια σχεδόν εκτός δημόσιου ελέγχου. Στην ενδοχώρα του Νέου Μεξικού, ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων χρηματιστής είχε δημιουργήσει ένα απομονωμένο καταφύγιο: την έπαυλη των περίπου 2.800 τ.μ. στο λεγόμενο Zorro Ranch, χτισμένη σε κορυφογραμμή με θέα χιλιάδες στρέμματα άνυδρης νοτιοδυτικής γης.

Νότια της Σάντα Φε εκτείνεται μια αραιοκατοικημένη, άνυδρη περιοχή: χαμηλή βλάστηση, κάκτοι και βαθιές χαρακιές στο έδαφος από παλιά ρέματα που στεγνώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες, τα σπίτια σκόρπια και η απομόνωση σχεδόν δεδομένη. Σε ένα τέτοιο τοπίο, το ράντσο δεν χρειαζόταν θάλασσα για να θυμίζει νησί — η ίδια η γεωγραφία το κρατούσε μακριά από τα βλέμματα.

Μαρτυρίες θυμάτων, επισκέψεις διάσημων και «ιδέες» για γενετικά πειράματα

Ορισμένα θύματα του Έπσταϊν έχουν πει ότι διακινήθηκαν στο Zorro Ranch. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι το επισκέφθηκαν διάσημες προσωπικότητες, ενώ ο ίδιος ο Έπσταϊν φέρεται να μιλούσε για το ενδεχόμενο να μετατρέψει το Zorro σε έδρα αλλόκοτων πειραμάτων γενετικής μηχανικής.

Κι όμως, σύμφωνα με ηγεσίες του Νέου Μεξικού, δεν υπήρξε ποτέ μια πλήρης, σε βάθος έρευνα για το είδος της εγκληματικής δραστηριότητας που ενδέχεται να συνέβη στο ράντσο, στη διάρκεια των 26 ετών που το κατείχε ο καταδικασμένος μαστροπός και παιδοβιαστής. Μια πολιτειακή έρευνα για τις πράξεις του Έπσταϊν «πήρε» από τα χέρια της Πολιτείας η ομοσπονδιακή εισαγγελία το 2019 — και ύστερα, όπως λένε αξιωματούχοι του Νέου Μεξικού και δείχνουν πρόσφατα αποσφραγισμένα αρχεία, ουσιαστικά «ξεφούσκωσε».

«Όχι μόνο επισκιάστηκε — αγνοήθηκε εντελώς», λέει ο Έντι Αραγκόν, ραδιοφωνικός παραγωγός στο Αλμπουκέρκι, που εδώ και χρόνια ερευνά τη δραστηριότητα του Έπσταϊν. Όπως σημειώνει, άλλες «γωνιές» της αυτοκρατορίας του Έπσταϊν έχουν χτενιστεί εξονυχιστικά: το Little St. James, το διαβόητο ιδιωτικό νησί-καταφύγιο στην Καραϊβική, αλλά και το Παρίσι, η Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι. «Όλοι έδιναν προσοχή στο Παρίσι, στο Little St. James, στη Νέα Υόρκη και στο Μαϊάμι — αλλά δεν έδωσαν προσοχή στο Zorro Ranch», λέει.

«Επιτροπή αλήθειας» με κλητεύσεις και επανεκκίνηση της έρευνας από τον γενικό εισαγγελέα

Τον περασμένο μήνα, οι νομοθέτες στο Νέο Μεξικό — με αφορμή την πιο πρόσφατη δημοσιοποίηση εγγράφων Έπσταϊν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ — ψήφισαν ομόφωνα να αλλάξει αυτό το κενό. Έτσι, συγκροτήθηκε στη Νομοθετική Συνέλευση μια διακομματική «επιτροπή αλήθειας» τεσσάρων μελών, με εξουσία κλήτευσης, για να ερευνήσει την «σκοτεινή» ιστορία του Zorro Ranch. Παράλληλα, ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει ξανά μια έρευνα που είχε κλείσει λίγο πριν από τον θάνατο του Έπσταϊν το 2019.

«Πρέπει να μάθουμε πώς μπόρεσε να λειτουργεί χωρίς καμία λογοδοσία», λέει η Αντρέα Ρομέρο, πολιτειακή βουλευτής από τη Σάντα Φε που ηγείται της επιτροπής. «Πρέπει να καταλάβουμε τι επέτρεψε να συμβεί αυτό».

Το ράντσο πουλήθηκε — και ο νέος ιδιοκτήτης είναι πολιτικά «εκτεθειμένος»

Η έρευνα κάθε άλλο παρά εύκολη προμηνύεται. Μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, η ιδιοκτησία άλλαξε χέρια, γεγονός που ενδέχεται να περιπλέξει την πολιτειακή διερεύνηση. Νέος ιδιοκτήτης είναι ο Ντον Χάφινς, μεγιστάνας ακινήτων από το Ντάλας και πρώην πολιτειακός γερουσιαστής, ο οποίος σήμερα είναι υποψήφιος για τη θέση του ελεγκτή (comptroller) στο Τέξας — μια ιδιαίτερα άβολη συγκυρία για όσους θα θελήσουν να «σκάψουν» την ιστορία του ακινήτου. Ο ίδιος, πάντως, έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με τις διωκτικές αρχές.

Οι καταγγελίες που «δεν γίνεται να αγνοηθούν»: ανώνυμο tip για δύο ταφές και ερώτημα για έρευνα του FBI

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αξιωματούχοι και στα στοιχεία που εμφανίστηκαν στα έγγραφα, παρότι περιέχουν ισχυρισμούς που δεν έχουν επαληθευτεί. Ένα ανώνυμο tip, από άτομο που ισχυρίστηκε ότι εργάστηκε στο ράντσο, ανέφερε ότι ο Έπσταϊν συγκάλυψε τους θανάτους δύο κακοποιημένων κοριτσιών, δίνοντας εντολή να τα θάψουν στους λόφους έξω από το ράντσο. Παραμένει ασαφές αν το FBI έλεγξε ποτέ την καταγγελία.

Στα ίδια αρχεία υπήρχε επίσης αλληλογραφία μεταξύ των δικηγόρων του Έπσταϊν και ομοσπονδιακών εισαγγελέων, από την οποία προκύπτει ότι — έως τον Δεκέμβριο του 2019 — οι ερευνητές δεν είχαν ψάξει το ράντσο.

Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει το tip ή να πει αν η ιδιοκτησία στο Νέο Μεξικό ερευνήθηκε.

Το 2019: όταν «πάγωσε» το ίχνος στην έρημο

Το 2019, η χρονιά του θανάτου του Έπσταϊν, ήταν και η χρονιά που — κατά την περιγραφή των αξιωματούχων — «πάγωσε» και το ίχνος στην έρημο. Την ώρα που η ποινική υπόθεση εναντίον του έπαιρνε φόρα, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Νέου Μεξικού έπαιρνε καταθέσεις από μάρτυρες σχετικά με πιθανή τοπική παρανομία.

Όμως ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης ζήτησαν από τις πολιτειακές αρχές να σταματήσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν ό,τι είχαν συγκεντρώσει, σύμφωνα με τον Έκτορ Μπαλντέρας, πρώην γενικό εισαγγελέα του Νέου Μεξικού, και με emails που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα. Οι ομοσπονδιακοί πίστευαν, όπως θυμάται ο Μπαλντέρας, ότι η υπόθεσή τους θα ήταν ισχυρότερη αν την οδηγούσαν οι ίδιοι.

Έναν χρόνο αργότερα, ο Μπαλντέρας έκρινε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές δεν κινούνταν αρκετά επιθετικά και το γραφείο του έστειλε επιστολή με την οποία ζητούσε να κατασχεθούν τα περιουσιακά στοιχεία του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό. «Πιστεύουμε ότι αυτό το ράντσο χρησιμοποιήθηκε από τον Έπσταϊν και άλλους για να διευκολύνει τη διάπραξη και τη μακροχρόνια συγκάλυψη της διακίνησης παιδιών», ανέφερε η επιστολή.

Ο Μπαλντέρας λέει πως δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης παρέπεμψε αίτημα σχολιασμού στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο δεν απάντησε.

«Θα έπρεπε να έχουν υπάρξει περισσότερες καταδίκες που να συνδέονται με συμπεριφορές στο Νέο Μεξικό», λέει ο Μπαλντέρας.

Ο ρόλος του Έντι Αραγκόν και η «σιωπή» μετά την καταγγελία

Η καταγγελία για ταφές είχε σταλεί αρχικά το 2019 στον Έντι Αραγκόν. Εκείνος λέει ότι ενημέρωσε τις τοπικές αρχές — και ότι δεν έλαβε ποτέ απάντηση.

Στο μεταξύ, έξω από το ράντσο στήθηκε ένα άτυπο σημείο μνήμης: ανάμεσα σε αντικείμενα υπάρχει σημαία του Νέου Μεξικού και ένα μήνυμα που γράφει: «We see you. We hear you. We believe you.» («Σε βλέπουμε. Σε ακούμε. Σε πιστεύουμε.»)

«Είναι Νέο Μεξικό»: μια κουλτούρα μυστικότητας, από το Μανχάταν Πρότζεκτ μέχρι τους διάσημους ιδιοκτήτες γης

«Η Γη της Μαγείας», όπως αποκαλεί το Νέο Μεξικό τον εαυτό του, έχει παράδοση στο να κρατά μυστικά.

Τη δεκαετία του 1940, το Σώμα Μηχανικών του αμερικανικού στρατού επέλεξε μια τοποθεσία που ονομάζεται Λος Άλαμος για το απόρρητο Μανχάταν Πρότζεκτ. Οι ερευνητές πυροδότησαν την πρώτη ατομική βόμβα σε πεδίο δοκιμών έξω από το Αλαμογκόρντο — και το απέκρυψαν για εβδομάδες.

Και τις τελευταίες δεκαετίες, πλούσιοι και διάσημοι συρρέουν για να αγοράσουν τεράστιες, απομονωμένες εκτάσεις με εντυπωσιακή θέα και ελάχιστους γείτονες. Όταν ρωτήθηκαν πώς γίνεται το Zorro Ranch να απέφυγε τον έλεγχο για τόσο καιρό, αρκετοί κάτοικοι απάντησαν απλά: «Είναι Νέο Μεξικό».

Η αγορά του 1993, οι εργολαβίες με NDA και το «ψαρωτικό» μέγεθος του συγκροτήματος

Ο Έπσταϊν αγόρασε το ράντσο κοντά στην κωμόπολη Στάνλεϊ το 1993 από την οικογένεια του Μπρους Κινγκ, που υπήρξε τρεις φορές κυβερνήτης του Νέου Μεξικού — μια κίνηση που τον συνέδεσε με την πολιτική ελίτ της Πολιτείας, όπως έκανε και αλλού. Στην αρχή υπήρχαν μικροί χώροι διαμονής και λίγα ακόμη· έτσι ξεκίνησε μεγάλα κατασκευαστικά πρότζεκτ.

Ο Τζιμ Σλόαν, καλλιτέχνης και παλιός κάτοικος της περιοχής, θυμάται ότι τη δεκαετία του 1990 αρνήθηκε δουλειά στο Zorro Ranch, επειδή του ζητήθηκε να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας. «Μου φάνηκε ύποπτο», λέει ο 90χρονος Σλόαν, που ζει στο Γκαλίστεο, περίπου 10 μίλια βόρεια του ράντσου.

Με τον καιρό, το συγκρότημα απέκτησε ιδιωτικό διάδρομο προσγείωσης, ελικοδρόμιο, υπόστεγο αεροσκαφών για το προσωπικό του τζετ και μια έπαυλη που θεωρείται η μεγαλύτερη στην Πολιτεία. Συρματοπλέγματα όριζαν τα όρια της ιδιοκτησίας, ενώ κρυφές κάμερες κατέγραφαν αφίξεις και αναχωρήσεις.

Οι κάτοικοι των κοντινών αγροτικών οικισμών έβλεπαν τη νύχτα τα εκτυφλωτικά φώτα της έπαυλης και την έντονη εναέρια κίνηση, αλλά οι περισσότεροι δεν ήξεραν ποιος έμενε εκεί ή τι συνέβαινε μέσα.

«Ήμασταν τόσο κοντά και δεν ξέραμε τίποτα»

Ο Μάικ Ανάγια, 62 ετών, πρώην κομητειακός επίτροπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γκαλίστεο, λέει ότι οι ντόπιοι «αφήνουν τους ανθρώπους ήσυχους». «Αυτός είναι ο λόγος που οι σταρ του σινεμά αγαπούν τη Σάντα Φε. Κανείς δεν τους ενοχλεί», λέει.

Ο Ανάγια και η σύντροφός του, η Κέβαν Σόντερς, μπορούν να δουν το πρώην σπίτι του Έπσταϊν από το μικρό ράντσο αλόγων τους — ένα «ανησυχητικό σημάδι» πάνω στο πανέμορφο τοπίο, όπως το περιγράφει το ρεπορτάζ. «Εδώ ήμασταν, τόσο κοντά, και δεν ξέραμε τίποτα», λέει η 59χρονη Σόντερς. «Είναι ανατριχιαστικό».

Γιατί, κατά τις αρχές, ο Έπσταϊν «ταίριαξε» στο Νέο Μεξικό: διασυνδέσεις, νόμοι, γεωγραφία και ουδέτερη ζώνη

Σήμερα, αξιωματούχοι του Νέου Μεξικού λένε ότι ο Έπσταϊν φαίνεται πως είχε λόγους να έλκεται από την Πολιτεία.

Πέρα από την οικογένεια Κινγκ, στις ισχυρές διασυνδέσεις του περιλαμβανόταν και ο Μπιλ Ρίτσαρντσον — επίσης πρώην κυβερνήτης του Νέου Μεξικού, πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και υπουργός Ενέργειας — ο οποίος πέθανε το 2023. Επιπλέον, το Νέο Μεξικό είχε πιο επιεικείς νόμους για το μητρώο σεξουαλικών παραβατών, γεγονός που επέτρεψε στον Έπσταϊν να αποφύγει την εγγραφή αφού δήλωσε ένοχος για κακουργηματικού χαρακτήρα σεξουαλικά εγκλήματα στη Φλόριντα.

Ρόλο έπαιξε και η γεωγραφία. Πέρα από το Zorro Ranch, ο Έπσταϊν μίσθωνε περίπου 1.200 στρέμματα δημόσιας γης που εφάπτονταν της ιδιοκτησίας του, επισήμως για βοσκή. Στην πράξη, σύμφωνα με τη Στέφανι Γκαρσία Ρίτσαρντ, επίτροπο Δημόσιων Γαιών του Νέου Μεξικού, η έκταση λειτουργούσε ως πρόσθετη ζώνη απομόνωσης γύρω από το ράντσο, ενισχύοντας την αποκοπή του από τα αδιάκριτα βλέμματα. Τα συμβόλαια μίσθωσης ακυρώθηκαν το 2019 με απόφασή της.

«Νιώθω ότι το Νέο Μεξικό επιλέχθηκε συγκεκριμένα λόγω της αφάνειάς του», λέει η Γκαρσία Ρίτσαρντ.

Η Αντρέα Ρομέρο ανησυχεί ότι, μετά τον θάνατο του Έπσταϊν και την πώληση του ακινήτου το 2023, μπορεί να έχει χαθεί δυνητικά κρίσιμο αποδεικτικό υλικό.

Από το Zorro στο «San Rafael»: «χριστιανικό καταφύγιο», νέα πύλη και θρησκευτική επιγραφή

Ο Ντον Χάφινς έχει μετονομάσει το ακίνητο σε San Rafael Ranch, από τον προστάτη άγιο της ίασης. Λέει ότι σχεδιάζει να μετατρέψει την έκταση σε χριστιανικό retreat. Όπως αναφέρει, χτίζει νέα κεντρική πύλη και, όταν ολοκληρωθεί, η πέτρινη αψίδα πάνω από την είσοδο θα γράφει: «Blessed are those who come in the name of the Lord.» («Μακάριοι όσοι έρχονται εν ονόματι του Κυρίου.»)

Ο ίδιος λέει ότι οι διωκτικές αρχές δεν τον έχουν προσεγγίσει για πρόσβαση στην ιδιοκτησία — αλλά ότι θα συμμορφωθεί, αν το ζητήσουν.

*Mε πληροφορίες από: The New York Times