ΗΠΑ – Κίνα: Μια σύγκρουση για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, σύμφωνα με μελέτη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μια σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, με τους στρατούς των δύο χωρών να αναλαμβάνουν πιθανώς εκτεταμένες επιχειρήσεις εναντίον των αντίπαλων κέντρων διοίκησης και επικοινωνιών, ανέφερε την Πέμπτη ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο αμυντικών θεμάτων.

Σε μια στρατηγική αξιολόγηση εν όψει της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για θέματα άμυνας στην Ασία, που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σιγκαπούρη, το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS) με έδρα το Λονδίνο ανέφερε ότι ο κόσμος βρίσκεται στο κατώφλι ενός νέου πυρηνικού αγώνα εξοπλισμών «με επίκεντρο την Ασία και τον Ειρηνικό».

«Τα κράτη της περιοχής και εκείνα με στρατηγικά συμφέροντα επεκτείνουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια, ενώ τα κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα επιδιώκουν την απόκτηση δυνατοτήτων συμβατικών επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς: και τα δύο φαινόμενα απειλούν τη στρατηγική σταθερότητα», αναφέρεται στην αξιολόγηση του IISS.

Η Ταϊβάν, μαζί με τη σύγκρουση στο Ιράν και τις αβεβαιότητες σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, αναμένεται να καταλάβουν εξέχουσα θέση στο «Διάλογο Σανγκρί-Λα» του IISS.

Ποιοι θα παρευρεθούν στην συνάντηση

Η άτυπη διάσκεψη θα διεξαχθεί από τις 29 έως τις 31 Μαΐου, προσελκύοντας ένα εκλεκτικό μείγμα υπουργών, στρατηγών, αρχηγών μυστικών υπηρεσιών, διπλωματών, αναλυτών και κατασκευαστών όπλων.

Η εκδήλωση ακολουθεί τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο νωρίτερα αυτό το μήνα, η οποία προκάλεσε κάποια ανησυχία στην Ταϊπέι σχετικά με τη (μη) δέσμευση των ΗΠΑ να βοηθήσουν το δημοκρατικά κυβερνούμενο νησί να αμυνθεί.

Το Πεκίνο δεν έχει αποκλείσει ποτέ τη χρήση βίας για την κατάληψη της Ταϊβάν, αλλά έχει επίσης δηλώσει ότι θα προτιμούσε μια «ειρηνική επανένωση». Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τις αξιώσεις κυριαρχίας του Πεκίνου.

Η Κίνα έχει εντείνει την πίεση προς την Ταϊβάν, ενισχύοντας τη στρατιωτική της παρουσία γύρω από το νησί, κρατώντας την Ταϊπέι σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας για περαιτέρω κινήσεις της Κίνας μετά τη σύνοδο κορυφής.

Χωρίς δικλείδες ασφαλείας

Ο υπουργός Άμυνας του Τραμπ, Πιτ Χέγκσεθ, θα μιλήσει στη διάσκεψη της Σιγκαπούρης το Σάββατο, ενώ η Κίνα δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του υπουργού Άμυνας της, Ντονγκ Τζούν.

Η 156-σελιδη μελέτη του IISS εξετάζει τις εξελισσόμενες στρατιωτικές δοξασίες στην περιοχή, καθώς και το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια σύγκρουση για την Ταϊβάν.

Αν και οι αμερικανικές και οι κινεζικές δυνάμεις θα είχαν διαφορετικούς στόχους σε ένα σενάριο που αφορά την Ταϊβάν – οι Κινέζοι να κρατήσουν σε απόσταση τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, ενώ οι ΗΠΑ να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της Ταϊβάν – θα ήταν αναμενόμενο οι δύο πλευρές να ξεκινήσουν εκτεταμένες επιχειρήσεις σε όλους τους στρατιωτικούς τομείς.

«Μια σύγκρουση με την Κίνα θα ενείχε τον κίνδυνο κλιμάκωσης, ενδεχομένως σε πυρηνικό επίπεδο, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της Ταϊβάν για το Πεκίνο», αναφέρει το έγγραφο.

«Επί του παρόντος, υπάρχουν ελάχιστα δημόσια στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι οι δύο στρατοί κατανοούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποτροπή, ή τους κανόνες εμπλοκής που θα περιορίσουν, την πιθανότητα οι δύο πλευρές να στοχεύσουν αμοιβαία τους βασικούς κόμβους διοίκησης, ελέγχου, επικοινωνιών, υπολογιστών, πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης», αναφέρει η αξιολόγηση.

«Η προοπτική πυρηνικής κλιμάκωσης θα συνεχίσει επομένως να κυριαρχεί σε μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας» όπως σημειώνεται.

Ενώ τόσο το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ όσο και της Ρωσίας εξακολουθούν να επισκιάζουν τα αποθέματα της Κίνας, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και αναλυτές ελέγχου όπλων αναφέρουν ότι η Κίνα επεκτείνει και βελτιώνει τις δυνατότητές της στον τομέα των ατομικών όπλων ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη πυρηνική δύναμη.

Μια έκθεση του Πενταγώνου που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο ανέφερε ότι η Κίνα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να διαθέσει 1.000 πυρηνικές κεφαλές έως το 2030.

Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων εκτιμά ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ διαθέτουν 4.400 και 3.700 ενεργές πυρηνικές κεφαλές αντίστοιχα, ενώ η Κίνα διαθέτει 620.