Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τους εισαγγελείς να μην προχωρήσουν σε ενέργειες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκες
Κόσμος 28 Μαΐου 2026, 05:26

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τους εισαγγελείς να μην προχωρήσουν σε ενέργειες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκες

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Associated Press, οι ΗΠΑ κάνουν πίσω σε νομικές ενέργειες ενάντια στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες.

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε διακριτικά οδηγίες στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στο Μαϊάμι να αποφύγουν τη διεξαγωγή ποινικών ερευνών κατά της αναπληρώτριας προέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία αποτελεί από καιρό στόχο της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών -DEA, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ, σε ένα ακόμη σημάδι της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ του Λευκού Οίκου και της πετρελαιοπαραγωγού χώρας.

Δεν είναι σαφές αν οι εισαγγελείς είχαν εμπλέξει τη Ροντρίγκεζ σε κάποιο αδίκημα ή αν οι ερευνητές προχωρούσαν προς την κατεύθυνση της απαγγελίας κατηγοριών. Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε σε ένα email ότι «ποτέ δεν υπήρξε έρευνα εναντίον της που να πρέπει να τερματιστεί».

Ωστόσο, αρχεία της DEA που απέκτησε το Associated Press νωρίτερα φέτος δείχνουν ότι η Ροντρίγκες εμφανιζόταν συνεχώς στο ραντάρ των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου τουλάχιστον από το 2018, αν και ποτέ δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά στις ΗΠΑ όπως αρκετοί άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας.

Η οδηγία να διακοπεί η έρευνα για την Ροντρίγκεζ είχε ως στόχο, μεταξύ άλλων, να μην διαταραχθούν οι προσπάθειες της κυβέρνησης για τη σταθεροποίηση της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του προκατόχου της, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε ο αξιωματούχος. Δεν ήταν σαφές εάν ο Λευκός Οίκος, συμμετείχε στη λήψη της απόφασης.

«Όλοι έλαβαν εντολή να παραμείνουν σε αναμονή», δήλωσε ένας από τους πρώην αξιωματούχους.

Οι πρώην αξιωματούχοι, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί για την εξέλιξη, καθώς και ο νυν αξιωματούχος, μίλησαν όλοι στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν δημοσίως εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Λιγότερη πίεση για την Ροντρίγκεζ

Η άρση της απειλής πιθανής απαγγελίας κατηγοριών, έστω και προσωρινά, ανακουφίζει την πίεση που ασκείται στην Ροντρίγκεζ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να συνεργαστεί με την αναπληρώτρια ηγέτιδα για να σταθεροποιήσει τη Βενεζουέλα μετά την ανατροπή του Μαδούρο και να ανοίξει τη χώρα στις αμερικανικές επενδύσεις.

Ο pρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την Ροντρίγκεζ ως «υπέροχο άτομο» λίγο μετά την μεταφορά του Μαδούρο και της συζύγου του στη Νέα Υόρκη από τον αμερικανικό στρατό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ομοσπονδιακές κατηγορίες για ναρκωτικά. Και οι δύο έχουν δηλώσει αθώοι.

Τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ ήραν τις κυρώσεις κατά της Ροντρίγκεζ και την αναγνώρισαν ως τη μοναδική αρχηγό κράτους της Βενεζουέλας, επιτρέποντάς της να αποκαταστήσει τις σχέσεις με δυτικές τράπεζες και να συνεργαστεί πιο ελεύθερα με αμερικανούς επενδυτές που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Καθώς οι σχέσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων έχουν εμβαθυνθεί, ορισμένοι έχουν προτείνει το βενεζουελάνικο σενάριο — που χαρακτηρίζεται από πετρελαϊκούς αποκλεισμούς, κατηγορίες εναντίον κορυφαίων ηγετών και απειλές στρατιωτικής επέμβασης — ως πρότυπο για την προώθηση αλλαγής καθεστώτος από μέσα, καθώς οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις σε άλλους μακροχρόνιους αντιπάλους τους στο Ιράν και την Κούβα.

Η Ροντρίγκες και ο αδελφός της, Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, υπέστησαν αμερικανικές κυρώσεις κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, λόγω του φερόμενου ρόλου τους «στην υπονόμευση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα και στην εδραίωση του αυταρχικού καθεστώτος του Μαδούρο».

«Η Ροντρίγκες κάνει εξαιρετική δουλειά», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις αρχές Μαρτίου. «Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει, και ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση μεταξύ των δύο χωρών είναι κάτι πολύ ευχάριστο να βλέπει κανείς!»

Τους τελευταίους μήνες, η Ροντρίγκεζ έχει φιλοξενήσει τελετές με συνεχή ροή Αμερικανών μεγιστάνων του πετρελαίου, μερικοί από τους οποίους συμμετείχαν σε υψηλού προφίλ αντιπροσωπείες με επικεφαλής τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπουργκούμ.

Οι συζητήσεις για τις εκλογές αναβάλλονται εν μέσω των επαίνων προς τον Τραμπ

Από όλες αυτές τις αμοιβαίες συγχαρητήριες εκφράσεις απουσιάζει κάθε αναφορά στις εκλογές, παρότι η Ροντρίγκες ξεπέρασε τον περασμένο μήνα το όριο των 90 ημερών που είχε ορίσει το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας για την προσωρινή κάλυψη της θέσης του Μαδούρο.

«Δεν ξέρω», απάντησε στα αγγλικά όταν ένας Αμερικανός δημοσιογράφος που την επισκέφθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα της φώναξε μια ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή εκλογών. «Κάποια στιγμή».

Η γερουσιαστής Τζιν Σέιν του Νιου Χάμσαϊρ, η κορυφαία Δημοκρατική στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ζήτησε από την κυβέρνηση να εξηγήσει την ευνοϊκή μεταχείριση της Ροντρίγκεζ, αποκαλώντας την «κεντρική φιγούρα στο καταπιεστικό καθεστώς του Νικολά Μαδούρο».

«Οι κυρώσεις κατά της κας Ροντρίγκες έχουν αρθεί χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη ότι έχει λάβει συγκεκριμένα και ουσιαστικά μέτρα για την αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης», έγραψε η Σέιν, μαζί με τη γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν από τη Μασαχουσέτη, σε επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ρικ ντε λα Τόρε, πρώην επικεφαλής του σταθμού της CIA στο Καράκας, δήλωσε ότι η απόφαση να προστατευθεί η Ροντρίγκες συνάδει απόλυτα με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ στη Βενεζουέλα.

«Είναι μαρξίστρια από πάντα και ήταν ανώτερη ηγέτιδα ενός από τα πιο διεφθαρμένα καθεστώτα στον κόσμο, αλλά οι ΗΠΑ της παρέχουν περιθώριο ελιγμών και κίνητρα για να θέσει τα θεμέλια της δημοκρατίας και των αμερικανικών επενδύσεων», δήλωσε ο ντε λα Τόρε, διευθύνων σύμβουλος της Tower Strategy, η οποία παρέχει συμβουλές σε εταιρείες σχετικά με τη Βενεζουέλα.

«Ωστόσο, η χρησιμότητά της έχει ημερομηνία λήξης. Σε κάποιο σημείο θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Η Ροντρίγκεζ βρίσκεται στο στόχαστρο της DEA από το 2018

Η DEA φέρεται να είχε συγκεντρώσει έναν λεπτομερή φάκελο πληροφοριών για τη Ροντρίγκεζ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018, ενώ έχει λάβει καταγγελίες εναντίον της που κυμαίνονται από διακίνηση ναρκωτικών έως λαθρεμπόριο χρυσού. Ένας εμπιστευτικός πληροφοριοδότης είπε στη DEA στις αρχές του 2021 ότι η Ροντρίγκεζ χρησιμοποιούσε ξενοδοχεία στο παραθεριστικό θέρετρο της Καραϊβικής, Ίσλα Μαργκαρίτα, «ως βιτρίνα για ξέπλυμα χρημάτων», σύμφωνα με τα αρχεία.

Το όνομά της έχει εμφανιστεί σε σχεδόν μια ντουζίνα ερευνών της DEA — αρκετές από τις οποίες παρέμεναν σε εξέλιξη μέχρι και φέτος — στις οποίες συμμετείχαν τοπικά γραφεία από την Παραγουάη και τον Ισημερινό έως το Φοίνιξ και τη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τα αρχεία, είχε ακόμη συνδεθεί με τον φερόμενο ως «ταμία» του Μαδούρο, Άλεξ Σαάμπ, τον οποίο οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν για πρώτη φορά το 2020 με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Ροντρίγκεζ απέλασε τον Σαάμπ αυτό το μήνα στο πλαίσιο εκκαθάρισης επιχειρηματιών του στενού κύκλου του Μαδούρο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι πλούτισαν μέσω διεφθαρμένων συναλλαγών με τον Μαδούρο.

Δεν είναι σαφές σε ποιες έρευνες στο Μαϊάμι εμφανίστηκε το όνομα της Ροντρίγκεζ. Δύο από τους πρώην αξιωματούχους δήλωσαν ότι το όνομα της Ροντρίγκεζ αναφέρθηκε επίσης σε συναντήσεις με ερευνητές στην Τάμπα, στους οποίους είχε ανατεθεί πέρυσι από την πρώην γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι η διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων στη Βενεζουέλα.

Εκείνη την εποχή, η Ροντρίγκεζ υπηρετούσε ως αντιπρόεδρος του Μαδούρο. Η πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης απαιτεί από τον γενικό εισαγγελέα να εγκρίνει προσωπικά την απαγγελία κατηγοριών εναντίον οποιουδήποτε ξένου αρχηγού κράτους, οι οποίοι συνήθως απολαμβάνουν ασυλία από τη δίωξη σύμφωνα με το διεθνές και το αμερικανικό δίκαιο.

ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Business
Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

ΗΠΑ – Κίνα: Μια σύγκρουση για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, σύμφωνα με μελέτη
Χωρίς δικλείδες ασφαλείας 28.05.26

ΗΠΑ – Κίνα: Μια σύγκρουση για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, σύμφωνα με μελέτη

Μελέτη που δημοσιεύθηκε εν όψει συνάντησης για ζητήματα άμυνας αναδεικνύει την Ασία ως επίκεντρο των εντεινόμενων πυρηνικών αντιπαραθέσεων.

Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα
Κόσμος 28.05.26

Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα

Την ώρα που το πιο φονικό στέλεχος του ιού Έμπολα χτυπά την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ουγκάντα έκλεισε τα μεταξύ τους σύνορα, πλην του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους
Κόσμος 28.05.26

Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους

Η κυβέρνηση της Βολιβίας έχει ήδη καταργήσει τον νόμο που απαγόρευε την χρήση στρατού εναντίον των πολιτών και λαμβάνει τα μέτρα για την στρατιωτική καταστολή των διαδηλώσεων.

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
«Τα επόμενα βήματα» 28.05.26

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά

Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Ούτε Αμερικανό 28.05.26

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα
«Κυνηγόσκυλο» 27.05.26

Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα

Λένε πως δεν είναι είδηση αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δαγκώσει σκύλο. Στην Νεμπράσκα, ένας ανήσυχος σκύλος πυροβόλησε περαστική έξω από παντοπωλείο.

Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου
Ευρωπαϊκή ακροδεξιά 27.05.26

Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου

Το κόμμα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, στην ευρωομάδα του οποίου μετέχει η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, κινδυνεύει να τεθεί εκτός νόμου. Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή το έθεσε υπό έλεγχο για μη σεβασμό των αξιών της ΕΕ.

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
Μέση Ανατολή 27.05.26

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας και συνεχίζει να καταλαμβάνει εδάφη μέσα στον Λίβανο. Αυξάνονται οι εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους στο νότο της χώρας.

Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ – Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε [βίντεο]
Το παρασκήνιο 27.05.26

Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ - Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε

Ο Τραμπ απάντησε στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας την Μουσκάτ με βομβαρδισμούς

Γαλλία: Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι – Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Κόσμος 27.05.26

Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι της Γαλλίας - Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

Εάν τα «mainstream» κόμματα δεν συνεννοηθούν, οι εκλογές του επόμενου έτους στην Γαλλία φαίνεται πιθανό να παραδώσουν τα κλειδιά του Ελιζέ στην ακροδεξιά

Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας
Αμυντική συμφωνία 27.05.26

Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας

Ο Γιόνας Γκαρ Στέρε ανακοίνωσε ότι η Νορβηγία θα συμμετάσχει στη γαλλική πρωτοβουλία για την πυρηνική αποτροπή. Ο Νορβηγός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι σε καιρό ειρήνης δεν θα σταθμεύουν στη χώρα του πυρηνικά.

Νέα στρατηγική του Κόλπου έναντι του Ιράν: Ό,τι κι αν κάνει ο Τραμπ, η Τεχεράνη άλλαξε τα δεδομένα
Πραγματισμός 27.05.26

Νέα στρατηγική του Κόλπου έναντι του Ιράν: Ό,τι κι αν κάνει ο Τραμπ, η Τεχεράνη άλλαξε τα δεδομένα

Τα κράτη του Κόλπου καταλήγουν πως το Ιράν, όσο αποδυναμωμένο κι αν είναι, παραμένει μια γεωγραφική και δημογραφική πραγματικότητα που απαιτεί διαχείριση και όχι εξάλειψη.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

