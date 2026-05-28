Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα
Κόσμος 28 Μαΐου 2026, 03:13

Την ώρα που το πιο φονικό στέλεχος του ιού Έμπολα χτυπά την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ουγκάντα έκλεισε τα μεταξύ τους σύνορα, πλην του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Ο αριθμός των ύποπτων κρουσμάτων της 17ης επιδημίας του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό συνεχίζει να ανεβαίνει, έφθασε τα τουλάχιστον 1.077, ανακοίνωσαν οι αρχές στην Κινσάσα χθες Τετάρτη.

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο επιδημιολογικής επιτήρησης του υπουργείου Υγείας, που δημοσιοποιήθηκε χθες, 121 από τα κρούσματα αυτά είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένα, ανάμεσά τους 17 θανατηφόρα—στο κείμενο σημειώνεται πως ο αριθμός των θανάτων είναι πιθανότητα πολύ υποτιμημένος, διότι οι διαγνώσεις καθυστερούν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) τονίζει επίσης ότι οι διαστάσεις της επιδημίας πιθανόν είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς το ξέσπασμα της επιδημίας, στην επαρχία Ιτουρί, που γειτονεύει με την Ουγκάντα και με το Νότιο Σουδάν, δεν εντοπίστηκε παρά εβδομάδες αφού εκδηλώθηκε, ενώ δεν αναφέρονται όλα τα ύποπτα κρούσματα. Επιπλέον, στην περιοχή μαίνονται μάχες, κάτι που περιπλέκει την προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας.

Στην Ουγκάντα, έχουν αναφερθεί επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονται με την επιδημία στην ανατολική ΛΔ Κονγκό και ένας θάνατος. Η Καμπάλα δεν δημοσιοποιεί αριθμούς για τα ύποπτα κρούσματα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα με το Κονγκό πλην του εξειδικευμένου προσωπικού

Οι αρχές της Ουγκάντας ανακοίνωσαν πως κλείνουν τα σύνορα, αρχικά για έναν μήνα, με τις μοναδικές εξαιρέσεις στις οποίες θα επιτρέπεται η διέλευση να αφορούν το υγειονομικό προσωπικό που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την επιδημία, ανθρωπιστικές αποστολές και παραδόσεις τροφίμων, όπως διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας.

Όσοι φθάνουν στην Ουγκάντα από τη ΛΔ Κονγκό θα τίθενται σε απομόνωση για 21 ημέρες—αυτός είναι ο μέγιστος χρόνος επώασης του ιού—υπό την επιτήρηση των υγειονομικών αρχών.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ τόνισαν πως δεν έχουν πρόθεση να επιτρέψουν να «εισέλθει ούτε ένα κρούσμα» του Έμπολα στην αμερικανική επικράτεια, από τα χείλη του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ δημοσιεύματα του Τύπου ανέφεραν πως η Ουάσιγκτον σκοπεύει να ανοίξει «κέντρο καραντίνας» στην Κένυα για ύποπτα κρούσματα, ιδίως Αμερικανούς, που θέλουν να πάνε στη χώρα.

Στη ΛΔ Κονγκό αναμένεται να φθάσει απόψε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Το πιο φονικό στέλεχος του Έμπολα χτυπά το Κονγκό

Ο Έμπολα, ιός εξαιρετικά μεταδοτικός, εξαπλώνεται μέσω της στενής επαφής με ανθρώπους που έχουν μολυνθεί ή με σωματικά υγρά και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό. Παραμένει ιδιαίτερα επίφοβος, παρά την πρόσφατη ανάπτυξη εμβολίων και αποτελεσματικών θεραπειών κατά του στελέχους Ζαΐρ του ιού, το οποίο είχε ενοχοποιηθεί για τις περισσότερες επιδημίες στο παρελθόν.

Η τρέχουσα επιδημία αποδίδεται στο σπανιότερο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, για το οποίο δεν υπάρχουν ούτε εμβόλια, ούτε θεραπείες, και παρουσιάζει δείκτη θνητότητας που φθάνει ως και το 50%.

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η πιο φονική επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.

Στην κεντρική φωτογραφία, Κονγκολέζοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στέκονται όρθιοι προς τιμήν του δρ Τιμπεντεράνα Κάθο Μπλέζ, ο οποίος πέθανε από τον ιό Έμπολα, ενώ οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό μιας νέας επιδημίας Έμπολα που προκαλείται από τον ιό Μπουντιμπούγκιο, στο Centre Médical Évangélique (CME) στην κοινότητα Χόχο της Μπουνία, στην επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στις 26 Μαΐου 2026. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere

ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους
Κόσμος 28.05.26

Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους

Η κυβέρνηση της Βολιβίας έχει ήδη καταργήσει τον νόμο που απαγόρευε την χρήση στρατού εναντίον των πολιτών και λαμβάνει τα μέτρα για την στρατιωτική καταστολή των διαδηλώσεων.

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα
Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου
Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ – Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε [βίντεο]
Γαλλία: Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι – Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας
Ο Γιόνας Γκαρ Στέρε ανακοίνωσε ότι η Νορβηγία θα συμμετάσχει στη γαλλική πρωτοβουλία για την πυρηνική αποτροπή. Ο Νορβηγός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι σε καιρό ειρήνης δεν θα σταθμεύουν στη χώρα του πυρηνικά.

Νέα στρατηγική του Κόλπου έναντι του Ιράν: Ό,τι κι αν κάνει ο Τραμπ, η Τεχεράνη άλλαξε τα δεδομένα
Τα κράτη του Κόλπου καταλήγουν πως το Ιράν, όσο αποδυναμωμένο κι αν είναι, παραμένει μια γεωγραφική και δημογραφική πραγματικότητα που απαιτεί διαχείριση και όχι εξάλειψη.

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα συνέντευξη. «Θα παραδώσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού τους, όχι για κυρώσεις, ούτε για ανακούφιση. Όχι, όχι, καθόλου», είπε.

Ουγκάντα: Κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα
Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους
Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του
Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Κλιματική αλλαγή: Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες
Νέα έρευνα για την κλιματική αλλαγή - Η κοινωνική ανισότητα και η κλιματική ανισότητα αλληλεπικαλύπτονται, με τις πιο ευάλωτες έγκυες γυναίκες να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα

Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας και αποθεώθηκε (vids+pics)
Η θρύλος της Μπαρτσελόνα και μία από τις κορυφαίες παίκτριες στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου η Αλέξια Πουτέγιας, έπαιξε για τελευταία φορά με τους «Μπλαουγκράνα» και στο τέλος δάκρυσε.

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα
Ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει ανοιξιάτικος με τη γνωστή αστάθεια της μεσημεριανές και απογευματινές ώρες που θα φέρνει βροχές και καταιγίδες στις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.

Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου
Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)
Αεροπορικώς, όχι όμως με αεροπλάνα, αλλά με ελικόπτερα που διέθεσε η Ομοσπονδία της Βραζιλίας, έφτασαν στο προπονητικό κέντρο οι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Με δικό του ελικόπτερο ο Νεϊμάρ!

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ – Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε [βίντεο]
Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή
Τα μέλη της σπείρας από τη Χιλή έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης

Γαλλία: Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι – Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Εάν τα «mainstream» κόμματα δεν συνεννοηθούν, οι εκλογές του επόμενου έτους στην Γαλλία φαίνεται πιθανό να παραδώσουν τα κλειδιά του Ελιζέ στην ακροδεξιά

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

