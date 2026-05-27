Στο νοσοκομείο η βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας με κολπική μαρμαρυγή και καρδιακή ανεπάρκεια
27 Μαΐου 2026, 23:40

Η βασίλισσα της Νορβηγίας Σόνια εισήχθη στο νοσοκομείο Rikshospitalet λόγω καρδιακών προβλημάτων, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση

Η βασίλισσα της Νορβηγίας Σόνια εισήχθη στο νοσοκομείο Rikshospitalet λόγω καρδιακών προβλημάτων, σύμφωνα με το Βασιλικό Οίκο. Το παλάτι ανακοίνωσε ότι πάσχει από κολπική μαρμαρυγή και καρδιακή ανεπάρκεια και αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες για εξετάσεις και παρακολούθηση.

Η 88χρονη βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Τετάρτη λόγω καρδιακών προβλημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του βασιλικού παλατιού. Η Σόνια, στην οποία τοποθετήθηκε βηματοδότης τον Ιανουάριο, μετά από επεισόδιο ταχυκαρδίας και αρρυθμίας που υπέστη κατά τη διάρκεια ταξιδιού για σκι, τέθηκε σε αναρρωτική άδεια από τις υποχρεώσεις της την Κυριακή.

Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας, Όσλο, την Τετάρτη για το ίδιο πρόβλημα και αναμένεται να παραμείνει εκεί υπό παρακολούθηση για αρκετές ημέρες, ανέφερε το παλάτι. Σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, ο σύζυγος της βασίλισσας, ο 89χρονος βασιλιάς Χάραλντ, θα συνεχίσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις επαρχίες όπως είχε προγραμματιστεί.

Ο βηματοδότης μπήκε στις αρχές του χρόνου

Νωρίτερα τον Ιανουάριο, η βασίλισσα Σόνια υποβλήθηκε σε ιατρική επέμβαση, αφού παρουσίασε ταχυκαρδία και αρρυθμία κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού για σκι. Οι γιατροί της τοποθέτησαν βηματοδότη μετά το περιστατικό. Το παλάτι είχε κοινοποιήσει πληροφορίες εκείνη την περίοδο και είχε δηλώσει ότι η επέμβαση είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Ο βηματοδότης είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού. Βοηθά στη διατήρηση σταθερού καρδιακού ρυθμού όταν η καρδιά χτυπά πολύ αργά ή ακανόνιστα. Η πρόσφατη νοσηλεία της φαίνεται να συνδέεται με την ίδια πάθηση. Ο Βασιλικός Οίκος επιβεβαίωσε ότι η βασίλισσα Σόνια θα παραμείνει νοσηλευόμενη για αρκετές ημέρες για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση.

Η ιατρική παρακολούθηση επιτρέπει στους γιατρούς να ελέγχουν τον καρδιακό ρυθμό, τα συμπτώματα και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Το παλάτι δεν έχει ανακοινώσει πότε ενδέχεται να πάρει εξιτήριο.

Στην ανακοίνωση δεν δόθηκαν περαιτέρω ιατρικές λεπτομέρειες. Οι αρμόδιοι συνεχίζουν να παρέχουν περιορισμένες πληροφορίες, σεβόμενοι το ιατρικό απόρρητο.

Η υγεία της βασίλισσας Σόνια εξακολουθεί να αποτελεί θέμα ενδιαφέροντος στη Νορβηγία, καθώς αποτελεί μέλος του βασιλικού οίκου της χώρας από το 1991. Η νορβηγική μοναρχία εξακολουθεί να διαδραματίζει τελετουργικό και συμβολικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας.

Οι δημόσιες εμφανίσεις της βασίλισσας Σόνια και η μακρά θητεία της την έχουν καταστήσει ένα από τα πιο συμπαθή και αναγνωρίσιμα μέλη της βασιλικής οικογένειας στη Νορβηγία.

ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό

Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά
Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά

Μια νέα, εκρηκτική εστία αντιπαράθεσης ανοίγει γύρω από την υστεροφημία του Μάικλ Τζάκσον καθώς το Netflix υπόσχεται να δείξει όλα όσα έγιναν στη δίκη που τον αθώωσε

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό - «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»

Ο Μάιλς Ντέιβις ήταν μόλις 22 ετών όταν γνώρισε την ηθοποιό, και αργότερα τραγουδίστρια, Ζυλιέτ Γκρέκο. Στις 26 Μαΐου του 2026, εκείνος θα γινόταν 100 ετών.

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών - Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα

Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας
Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας

Ισραήλ, Ρωσία, Ιράν, αποχωρήσεις και διαδηλώσεις μετέτρεψαν τη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας σε «καθρέφτη» των μεγάλων γεωπολιτικών συγκρούσεων

Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν
Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν - Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν

Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ για τον τεράστιο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιν.

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη - Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη

Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Ο άνθρωπος πίσω από τη στολή του Mandalorian - Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα

Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Το Σάββατο 23 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έζησαν μια βραδιά συγκίνησης, ενώ παράλληλα τίμησαν τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά

Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

Κλιματική αλλαγή: Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες
Η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες

Νέα έρευνα για την κλιματική αλλαγή - Η κοινωνική ανισότητα και η κλιματική ανισότητα αλληλεπικαλύπτονται, με τις πιο ευάλωτες έγκυες γυναίκες να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα

Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας και αποθεώθηκε (vids+pics)
Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας (vids+pics)

Η θρύλος της Μπαρτσελόνα και μία από τις κορυφαίες παίκτριες στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου η Αλέξια Πουτέγιας, έπαιξε για τελευταία φορά με τους «Μπλαουγκράνα» και στο τέλος δάκρυσε.

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό

Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα
Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα

Λένε πως δεν είναι είδηση αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δαγκώσει σκύλο. Στην Νεμπράσκα, ένας ανήσυχος σκύλος πυροβόλησε περαστική έξω από παντοπωλείο.

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα

Ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει ανοιξιάτικος με τη γνωστή αστάθεια της μεσημεριανές και απογευματινές ώρες που θα φέρνει βροχές και καταιγίδες στις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.

Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου
Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου

Το κόμμα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, στην ευρωομάδα του οποίου μετέχει η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, κινδυνεύει να τεθεί εκτός νόμου. Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή το έθεσε υπό έλεγχο για μη σεβασμό των αξιών της ΕΕ.

Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)
Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)

Αεροπορικώς, όχι όμως με αεροπλάνα, αλλά με ελικόπτερα που διέθεσε η Ομοσπονδία της Βραζιλίας, έφτασαν στο προπονητικό κέντρο οι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Με δικό του ελικόπτερο ο Νεϊμάρ!

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας και συνεχίζει να καταλαμβάνει εδάφη μέσα στον Λίβανο. Αυξάνονται οι εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους στο νότο της χώρας.

Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ – Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε [βίντεο]
Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ - Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε

Ο Τραμπ απάντησε στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας την Μουσκάτ με βομβαρδισμούς

Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή
Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή

Τα μέλη της σπείρας από τη Χιλή έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης

Γαλλία: Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι – Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι της Γαλλίας - Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

Εάν τα «mainstream» κόμματα δεν συνεννοηθούν, οι εκλογές του επόμενου έτους στην Γαλλία φαίνεται πιθανό να παραδώσουν τα κλειδιά του Ελιζέ στην ακροδεξιά

ΚΚΕ: Ερώτηση της ΕΟ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας – «Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»
«Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»: Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας

Ευρωενωσιακοί όμιλοι, ΕΕ και κυβερνήσεις δεν βιάζονται να εγκατασταθούν συστήματα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους, γιατί κοστίζουν και δεν τους αποφέρουν κέρδη σημειώνει το ΚΚΕ

Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας
Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας

Ο Γιόνας Γκαρ Στέρε ανακοίνωσε ότι η Νορβηγία θα συμμετάσχει στη γαλλική πρωτοβουλία για την πυρηνική αποτροπή. Ο Νορβηγός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι σε καιρό ειρήνης δεν θα σταθμεύουν στη χώρα του πυρηνικά.

Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά
Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά

Μια νέα, εκρηκτική εστία αντιπαράθεσης ανοίγει γύρω από την υστεροφημία του Μάικλ Τζάκσον καθώς το Netflix υπόσχεται να δείξει όλα όσα έγιναν στη δίκη που τον αθώωσε

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

