Στο νοσοκομείο η βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας με κολπική μαρμαρυγή και καρδιακή ανεπάρκεια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η βασίλισσα της Νορβηγίας Σόνια εισήχθη στο νοσοκομείο Rikshospitalet λόγω καρδιακών προβλημάτων, σύμφωνα με το Βασιλικό Οίκο. Το παλάτι ανακοίνωσε ότι πάσχει από κολπική μαρμαρυγή και καρδιακή ανεπάρκεια και αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες για εξετάσεις και παρακολούθηση.

Η 88χρονη βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Τετάρτη λόγω καρδιακών προβλημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του βασιλικού παλατιού. Η Σόνια, στην οποία τοποθετήθηκε βηματοδότης τον Ιανουάριο, μετά από επεισόδιο ταχυκαρδίας και αρρυθμίας που υπέστη κατά τη διάρκεια ταξιδιού για σκι, τέθηκε σε αναρρωτική άδεια από τις υποχρεώσεις της την Κυριακή.

Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας, Όσλο, την Τετάρτη για το ίδιο πρόβλημα και αναμένεται να παραμείνει εκεί υπό παρακολούθηση για αρκετές ημέρες, ανέφερε το παλάτι. Σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, ο σύζυγος της βασίλισσας, ο 89χρονος βασιλιάς Χάραλντ, θα συνεχίσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις επαρχίες όπως είχε προγραμματιστεί.

Ο βηματοδότης μπήκε στις αρχές του χρόνου

Νωρίτερα τον Ιανουάριο, η βασίλισσα Σόνια υποβλήθηκε σε ιατρική επέμβαση, αφού παρουσίασε ταχυκαρδία και αρρυθμία κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού για σκι. Οι γιατροί της τοποθέτησαν βηματοδότη μετά το περιστατικό. Το παλάτι είχε κοινοποιήσει πληροφορίες εκείνη την περίοδο και είχε δηλώσει ότι η επέμβαση είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Ο βηματοδότης είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού. Βοηθά στη διατήρηση σταθερού καρδιακού ρυθμού όταν η καρδιά χτυπά πολύ αργά ή ακανόνιστα. Η πρόσφατη νοσηλεία της φαίνεται να συνδέεται με την ίδια πάθηση. Ο Βασιλικός Οίκος επιβεβαίωσε ότι η βασίλισσα Σόνια θα παραμείνει νοσηλευόμενη για αρκετές ημέρες για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση.

Η ιατρική παρακολούθηση επιτρέπει στους γιατρούς να ελέγχουν τον καρδιακό ρυθμό, τα συμπτώματα και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Το παλάτι δεν έχει ανακοινώσει πότε ενδέχεται να πάρει εξιτήριο.

Στην ανακοίνωση δεν δόθηκαν περαιτέρω ιατρικές λεπτομέρειες. Οι αρμόδιοι συνεχίζουν να παρέχουν περιορισμένες πληροφορίες, σεβόμενοι το ιατρικό απόρρητο.

Η υγεία της βασίλισσας Σόνια εξακολουθεί να αποτελεί θέμα ενδιαφέροντος στη Νορβηγία, καθώς αποτελεί μέλος του βασιλικού οίκου της χώρας από το 1991. Η νορβηγική μοναρχία εξακολουθεί να διαδραματίζει τελετουργικό και συμβολικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας.

Οι δημόσιες εμφανίσεις της βασίλισσας Σόνια και η μακρά θητεία της την έχουν καταστήσει ένα από τα πιο συμπαθή και αναγνωρίσιμα μέλη της βασιλικής οικογένειας στη Νορβηγία.