Πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε – Μάριτ: Άμεση η ανάγκη για μεταμόσχευση πνεύμονα

Η 52χρονη σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια ανίατη πνευμονική νόσο που προκαλεί δυσκολίες στην αναπνοή. Μια δύσκολη κατάσταση με την υγεία της, η οποία ξεκίνησε το 2018, ενώ τα συνεχή προβλήματα την έχουν αναγκάσει να λάβει επανειλημμένα αναρρωτική άδεια ή να μειώσει τα επίσημα καθήκοντά της.

Μέτε Μάριτ: Μακριά από τις δημόσιες εμφανίσεις

Η Μέτε Μάριτ, σύμφωνα με το περιοδικό Hallo! έχει διακόψει τις εμφανίσεις της από τις 28 Ιανουαρίου, όταν επισκέφθηκε τη Βιβλιοθήκη Fredrikstad για να γιορτάσει την 100ή επέτειό της.

Την ίδια στιγμή, ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάακον, συνεχίζει κανονικά τις επίσημες υποχρεώσεις του. Ωστόσο, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του σε εγκαταστάσεις νορβηγικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών, δεν προχώρησε σε καμία δημόσια δήλωση σχετικά με την υγεία της συζύγου του.

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα, οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν σαφή επιδείνωση της υγείας της, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να ξεκινήσουν διαδικασία αξιολόγησης για το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης πνευμόνων.

Η ανακοίνωση του παλατιού

«Η πριγκίπισσα έχει αυξανόμενη ανάγκη για εξατομικευμένη φροντίδα, ξεκούραση και αποκατάσταση, και το επίσημο πρόγραμμα της προσαρμόζεται στην κατάστασή της», δήλωσε η επικεφαλής επικοινωνίας του Παλατιού, σε συνέντευξή της στο TV2.

#BREAKING The 🇳🇴 Court has announced that Crown Princess Mette-Marit is on sick leave for at least 2 weeks (and possibly longer), therefore all her events are postponed . She also will not attend King Carl Gustaf's Jubilee celebrations MM suffers from pulmonary fibrosis

Μέτε Μάριτ: Τι δήλωνε η ίδια για την υγεία της

«Όταν γίνεστε 50 ετών, καταλαβαίνετε ότι η ζωή δεν είναι αιώνια», είχε δηλώσει στη νορβηγική εφημερίδα DN σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2023, με την ευκαιρία των 50ών γενεθλίων της.

Μέτε-Μάριτ: Η σχέση της με τον Έπσταϊν

Παράλληλα με τα σοβαρά προβλήματα με την υγεία της, σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα, το 2013 η πριγκίπισσα είχε μείνει για τέσσερις ημέρες σε σπίτι του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς, σε χρονική περίοδο κατά την οποία εκείνος απουσίαζε.

Συγχρόνως σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα VG, η τελευταία δέσμη αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τον χρηματιστή περιλαμβάνει σχεδόν 1.000 αναφορές στο όνομα της Μέτε-Μάριτ.

Ενώ δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δυο τους την περίοδο 2011–2014, υποδηλώνουν συνεχή και στενή επικοινωνία.

Τα αδικήματα του γιου της

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία εις βάρος του γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι.

Ο Χόιμπι, ο οποίος γεννήθηκε από προηγούμενη σχέση της Μέτε-Μάριτ πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάακον, κατηγορείται για βιασμό και άλλα σοβαρά αδικήματα. Συνολικά αντιμετωπίζει 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις υποθέσεις βιασμού, επιθέσεις και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Σε περίπτωση που καταδικαστεί, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 16 ετών. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται τις πιο σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση.