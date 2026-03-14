Πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε – Μάριτ: Άμεση η ανάγκη για μεταμόσχευση πνεύμονα
Fizz 14 Μαρτίου 2026, 10:45

Πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε – Μάριτ: Άμεση η ανάγκη για μεταμόσχευση πνεύμονα

H Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας ταλαιπωρείται, εδώ και χρόνια, με προβλήματα υγείας καθώς πάσχει από χρόνια πνευμονική νόσο.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Η 52χρονη σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια ανίατη πνευμονική νόσο που προκαλεί δυσκολίες στην αναπνοή. Μια δύσκολη κατάσταση με την υγεία της, η οποία ξεκίνησε το 2018, ενώ τα συνεχή προβλήματα την έχουν αναγκάσει να λάβει επανειλημμένα αναρρωτική άδεια ή να μειώσει τα επίσημα καθήκοντά της.

Μέτε Μάριτ: Μακριά από τις δημόσιες εμφανίσεις

Η Μέτε Μάριτ, σύμφωνα με το περιοδικό Hallo! έχει διακόψει τις εμφανίσεις της από τις 28 Ιανουαρίου, όταν επισκέφθηκε τη Βιβλιοθήκη Fredrikstad για να γιορτάσει την 100ή επέτειό της.

Την ίδια στιγμή, ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάακον, συνεχίζει κανονικά τις επίσημες υποχρεώσεις του. Ωστόσο, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του σε εγκαταστάσεις νορβηγικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών, δεν προχώρησε σε καμία δημόσια δήλωση σχετικά με την υγεία της συζύγου του.

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα, οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν σαφή επιδείνωση της υγείας της, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να ξεκινήσουν διαδικασία αξιολόγησης για το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης πνευμόνων.

Η ανακοίνωση του παλατιού

«Η πριγκίπισσα έχει αυξανόμενη ανάγκη για εξατομικευμένη φροντίδα, ξεκούραση και αποκατάσταση, και το επίσημο πρόγραμμα της προσαρμόζεται στην κατάστασή της», δήλωσε η επικεφαλής επικοινωνίας του Παλατιού, σε συνέντευξή της στο TV2.

Μέτε Μάριτ: Τι δήλωνε η ίδια για την υγεία της

«Όταν γίνεστε 50 ετών, καταλαβαίνετε ότι η ζωή δεν είναι αιώνια», είχε δηλώσει στη νορβηγική εφημερίδα DN σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2023, με την ευκαιρία των 50ών γενεθλίων της.

Μέτε-Μάριτ: Η σχέση της με τον Έπσταϊν

Παράλληλα με τα σοβαρά προβλήματα με την υγεία της, σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα, το 2013 η πριγκίπισσα είχε μείνει για τέσσερις ημέρες σε σπίτι του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς, σε χρονική περίοδο κατά την οποία εκείνος απουσίαζε.

Συγχρόνως σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα VG, η τελευταία δέσμη αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τον χρηματιστή περιλαμβάνει σχεδόν 1.000 αναφορές στο όνομα της Μέτε-Μάριτ.

Ενώ δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δυο τους την περίοδο 2011–2014, υποδηλώνουν συνεχή και στενή επικοινωνία.

Τα αδικήματα του γιου της

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία εις βάρος του γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι.

Ο Χόιμπι, ο οποίος γεννήθηκε από προηγούμενη σχέση της Μέτε-Μάριτ πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάακον, κατηγορείται για βιασμό και άλλα σοβαρά αδικήματα. Συνολικά αντιμετωπίζει 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις υποθέσεις βιασμού, επιθέσεις και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Σε περίπτωση που καταδικαστεί, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 16 ετών. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται τις πιο σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση.

Moody’s: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων
Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

Έφη Αλεβίζου
Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»
Με μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για την προσωπική της ζωή, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες»

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Φροίξος Φυντανίδης
Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Γράψτε μου αμέσως» – Η επιστολή SOS του Κένεντι προς τη Σουηδή ερωμένη του το 1955
Η χειρόγραφη ερωτική επιστολή του τότε γερουσιαστή Τζον Φ. Κένεντι προς τη σουηδή αριστοκράτισσα Γκουνίλα Φον Ποστ βγαίνει σε δημοπρασία, με το επιστολόχαρτο του Αμερικανικού Κογκρέσου και όλα τα σχετικά στοιχεία.

Έφη Αλεβίζου
Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν
Ο Τζακ Όσμπορν και η σύζυγός του Αρί Γκίρχαρτ καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους. Η νεογέννητη κόρη τους, που γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου, πήρε το όνομα Όζι προς τιμήν του θρυλικού Όζι Όσμπορν.

Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Ένα απρόοπτο αλλά χαριτωμένο στιγμιότυπο σημειώθηκε στη λειτουργία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, όταν η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα απέφυγαν το καθιερωμένο φιλί

Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ
Στο αποκορύφωμα της θηλυκότητάς της και με τη χαρακτηριστικά αναπολογητική αυτοπεποίθηση της, η Κάιλι Τζένερ πρωταγωνιστεί στο ανοιξιάτικο τεύχος του Vanity Fair στην πιο τολμηρή φωτογράφιση της καριέρας της από τον Mert Alas

«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Λουκάς Καρνής
Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων
Οι «μάχες» για την τετράδα και την εξάδα με φόντο το πλεονέκτημα έδρας και την πρόκριση στα playoffs – Το πρόγραμμα όλων των ομάδων μέχρι το τέλος της regular season της Euroleague.

Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
Βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης των πτυχίων αποφοίτων ΤΕΙ θα είναι οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
Μίλο: Ένα αδεσποτάκι με αδαμάντινη καρδιά δεν έχει οικογένεια - Καιρός να αποκτήσει

Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Τζούλη Τούντα
Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου
Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου

Αρκούν τα κυβερνητικά μέτρα, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις που φέρνει η νέα πρωτόγνωρη κρίση στον Περσικό; Τι δηλώνουν στο in τρεις ειδικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα
Η νέα ψηφιακή τάση που κατακλύζει τις κινεζικές πλατφόρμες Douyin και Xiaohongshu φέρνει στο προσκήνιο έναν απροσδόκητο θίασο: γάτες, σκύλους και παπαγάλους που «ερμηνεύουν» μελοδραματικούς ρόλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε micro-dramas εκθρονίζουν κάθε ανταγωνιστή από την κορυφή των προβολών

Λουκάς Καρνής
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 20χρονου
Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη - Ο 20χρονος δέχτηκε δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο σε θώρακα και πλάτη, έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Χαλκιδική: Θρίλερ με τη σορό σε βαλίτσα – «Φορούσε βέρα – Είχε χαρτιά στο στόμα»
Μπροστά σε έναν δυσεπίλυτο γρίφο βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές που αναζητούν την ταυτότητα του θύματος, η σορός του οποίου εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε δύσβατη δασική περιοχή, στη Χαλκιδική.

Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί
Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, το πλοίο έχει υποστεί κάποιες υλικές ζημιές, είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο.

Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με εξαφάνιση του επιχειρηματία – Νέες μαρτυρίες – Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας
Μάρτυρες περιγράφουν τις διαφορές που είχε ο Γρεβενίτης με τα ανίψια του και κλίμα έντασης για τα χωράφια - Το λευκό βανάκι, τα έγγραφα και ο άνδρας που εθεάθη μαζί του λίγο πριν από την εξαφάνιση

Το Ιράν απειλεί με πετρελαϊκά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ
Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος μετά την αμερικανική επίθεση στη νήσο Χαργκ του Ιράν - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικήρυξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην περιοχή

Παρασκευή Τσιβόλα
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σαν οξυγόνο αλλά δεν είναι καλό περιουσιακό στοιχείο
Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σας οξυγόνο

Όταν ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Berkshire Hathaway στα τέλη του 2025, η εταιρεία διέθετε περισσότερα από 370 δισ. δολάρια σε ισοδύναμα μετρητών (κρατικά ομόλογα)

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

