Μόνικα Πότερ: «Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς ήταν ο καλύτερος άνθρωπος που υπήρξε ποτέ»
Η Μόνικα Πότερ θα θυμάται για πάντα τη συνεργασία της με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στο «Patch Adams» του 1998.
Η Πότερ μίλησε για την επαγγελματική και φιλική σχέση που διατηρούσε με τον Γουίλιαμς ενόσω γυριζόταν η ταινία, σε συνέντευξη που έδωσε στο podcast «Still Here Hollywood» με τον Στιβ Κμέτκο.
«Ο καλύτερος άνθρωπος που υπήρξε ποτέ»
Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, ο οποίος απεβίωσε το 2014 σε ηλικία 63 ετών, πρωταγωνίστησε στο «Patch Adams» ως «Πατς».
Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, στην ταινία ο Πατς παλεύει με αυτοκτονικές σκέψεις όταν ανακαλύπτει τη δύναμη του χιούμορ να βοηθά τους ασθενείς. Αποφασίζει να φοιτήσει στο Ιατρικό Κολλέγιο της Βιρτζίνια ως ο γηραιότερος πρωτοετής φοιτητής. Η Πότερ πρωταγωνίστησε στην ταινία ως Κάριν Φίσερ, μια συμφοιτήτρια με την οποία ο Πατς δημιουργεί στενούς δεσμούς.
Η Πότερ είπε ότι ο Γουίλιαμς ήταν ο καλύτερος άνθρωπος «που υπήρξε ποτέ».
«Ήταν πολύ ντροπαλός και εξαιρετικά ευαίσθητος. Ήταν πολύ αστείος, όπως όλοι ξέρουμε, αλλά έβλεπα ένα κομμάτι του εαυτού μου μέσα του», είπε η ηθοποιός, αναφερόμενη στον Γουίλιαμς.
Η Πότερ είπε ότι ο Γουίλιαμς ένιωθε το ίδιο, αποκαλώντας την «τη γυναικεία εκδοχή του εαυτού μου».
Η ηθοποιός, που ήταν 27 ετών όταν κυκλοφόρησε η ταινία, θυμήθηκε ότι ο συνάδελφός της, την είχε προειδοποιήσει να «προστατεύσει τον εαυτό της».
«Ήταν ο πιο συμπονετικός άνθρωπος», πρόσθεσε.
«Το λέω αυτό από τότε που ήμουν μικρή»
Η Μόνικα Πότερ, η οποία πρωταγωνίστησε επίσης σε ταινίες όπως το «Along Came a Spider» και το «Con Air», αστειεύτηκε λέγοντας ότι η υποκριτική είναι η μόνη δουλειά όπου κάποιος μπορεί να κλαίει και «να μην απολυθεί».
«Ο Ρόμπιν μου είπε: ‘Το γέλιο και το κλάμα είναι το ίδιο πράγμα’», είπε η Πότερ. «Και εγώ απάντησα: ‘Σ’ ευχαριστώ. Το λέω αυτό από τότε που ήμουν μικρή. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι μια έκφραση του πώς νιώθεις’».
Η Πότερ θυμήθηκε επίσης τη συνεργασία της με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία. Οι δυο τους πέρασαν πολύ χρόνο μαζί και «διασκέδασαν πάρα πολύ», είπε.
«Και αυτός [ήταν] ένας πολύ, πολύ ευαίσθητος, πολύ σοβαρός ηθοποιός μένα μου λείπει».
Ο Χόφμαν πέθανε το 2014 σε ηλικία 46 ετών.
*Με πληροφορίες από: People
