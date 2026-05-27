Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Διεθνής Οικονομία 27 Μαΐου 2026, 03:43

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

ΕπιμέλειαΚωνσταντίνος Δημητρίου
Μήνες θα χρειαστούν για να ομαλοποιηθούν οι ροές στην ενέργεια, ενώ οι επιπτώσεις από την διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας ήδη επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία συνολικά.

Την ίδια ώρα, οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δύσκολες αποφάσεις, μεταξύ αυτών την πιθανή ανάγκη επιβολής περιορισμών στη ζήτηση καυσίμων.

Στο μεταξύ, ΗΠΑ και το Ιράν φάνηκαν να σημειώνουν πρόοδο προς μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μετά από τρεις μήνες δραματικής μείωσης των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μέχρι στιγμής, η συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, η αναδρομολόγηση μέρους της παραγωγής του Κόλπου σε προς εναλλακτικούς αγωγούς, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, και η ραγδαίας πτώσης των εισαγωγών προς την Κίνα έχουν συμβάλλει στην άμβλυνση της πίεσης επί της προσφοράς, τονίζει ο Guardian.

Ωστόσο, η JPMorgan έχει προειδοποιήσει ότι, με τους τρέχοντες ρυθμούς μείωσης και χωρίς να έχει ακόμη προκύψει μια οριστική συμφωνία, τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου θα μπορούσαν μέσα στον Ιούνιο να πέσουν σε ανησυχητικά επίπεδα.

Μπορεί οι τιμές πετρελαίου να αυξομειώνονται με κάθε νέα προσδοκία για ειρήνευση ή μετά από κάθε νέα αναζωπύρωση των εντάσεων, όμως το ζήτημα πλέον αφορά την παγκόσμια αγορά και την καταρράκωση της αξιοπιστίας στην εφοδιαστική αλυσίδα και παραγωγή.

Η επαναλειτουργία κοιτασμάτων θα πάρει μήνες

Χωρίς δυνατότητα εξαγωγών πολλά κοιτάσματα πετρελαίου παρέμειναν κλειστά, με την S&P Global να εκτιμά ότι ορισμένα θα μπορούσαν να χρειαστούν ως και επτά μήνες για να επαναλειτουργήσουν.

Έπειτα, θα χρειαστεί χρόνος για τη δημιουργία αποθεμάτων, ενώ ορισμένες εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου έχουν υποστεί ζημιές και χρειάζονται επισκευές.

Ως προς τη ναυτιλία μέσα από τα Στενά του Ορμούζ, περίπου 2.000 πλοία που έχουν αποκλειστεί στον Κόλπο θα πρέπει να επανατοποθετήσουν και να ξεφορτώσουν φορτία.

Όπως δήλωσε στους Financial Times ο Sultan al-Jaber, CEO της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι, θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσερις μήνες για να ανακάμψει ο όγκος της κυκλοφορίας μέσω του θαλασσίου περάσματος στο 80% των προ Φεβρουαρίου επιπέδων, με την πλήρη ομαλοποίηση να είναι δύσκολη πριν από το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Αυτό σημαίνει ότι οι προμήθειες αργού πετρελαίου, LNG και πολλών προϊόντων διύλισης θα μπορούσαν να παραμείνουν περιορισμένες τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του έτους.

Το σοκ στην ενέργεια έχει «μακριά ουρά»

Πολύ πέρα από τις αγορές πετρελαίου απλώνονται οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης επεσήμανε το Ινστιτούτο Διεθνών Χρηματοοικονομικών (IIF) με έδρα την Ουάσινγκτον στην τακτική έκθεσή του για τις κεφαλαιακές ροές:

«Η πρώτη φάση του σοκ επικεντρώθηκε στην ταχεία ανατιμολόγηση του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στους κινδύνους διαταραχής σε όλη τη Μέση Ανατολή και σε κρίσιμες ναυτιλιακές οδούς. Η δεύτερη φάση αποδεικνύεται πιο κρίσιμη, επειδή η προσαρμογή εξαπλώνεται στο LNG, τα προϊόντα διύλισης, τα λιπάσματα, τη ναυτιλία και τις βιομηχανικές εισροές, δημιουργώντας μια ευρύτερη επιδείνωση της αξιοπιστίας του εφοδιασμού και της αποδοτικότητας της παραγωγής», αναφέρει η έκθεση.

«Το ευρύτερο ζήτημα δεν είναι πλέον μόνο η spot προσφορά πετρελαίου, αλλά η αξιοπιστία και η ευελιξία του ίδιου του παγκόσμιου συστήματος παραγωγής», τονίζει το IIF στην έκθεσή του.

Πώς αντιδρούν οι κυβερνήσεις;

Σε αυτή τη συνθήκη, οι κυβερνήσεις σε δεκάδες χώρες έχουν ήδη θεσπίσει μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης ενέργειας, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τον αντίκτυπο της κρίσης στους καταναλωτές.

Πολλές ασιατικές χώρες έχουν ήδη προτείνει ή επιβάλει την εργασία από το σπίτι για να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων, ενώ το Πακιστάν έχει μειώσει τα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους και τις εθνικές οδούς, αναφέρουν οι FT.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Αργεντινή έχει τροποποιήσει τους κανονισμούς της για να επιτρέψει υψηλότερη περιεκτικότητα σε αιθανόλη στα μείγματα βενζίνης. Μια άλλη πηγή κατανάλωσης ενέργειας είναι ο κλιματισμός – η Ιορδανία τον έχει απαγορεύσει στα κυβερνητικά γραφεία.

Πηγή: ot.gr

