Η γενιά του αλγορίθμου: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη διαλύει την καριέρα των νέων

Για αιώνες, η μετάβαση από την ασφάλεια της εκπαίδευσης στον στίβο της αγοράς εργασίας αποτελούσε για τους νέους ανθρώπους το απόλυτο τελετουργικό ενηλικίωσης, τον αδιαπραγμάτευτο θεμέλιο λίθο της κοινωνικής τους υπόστασης και τον πυρήνα της προσωπικής τους ταυτότητας. Η παραδοσιακή διαδρομή της καριέρας δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά είχε μια ξεκάθαρη αφετηρία και κανόνες που όλοι κατανοούσαν.

Χωρίς ευκαιρίες εκπαίδευσης, η γενιά του αλγορίθμου βιώνει ακραία ψυχολογική πίεση, παλεύοντας για την επαγγελματική επιβίωση

Σήμερα, ωστόσο, οι νέοι επαγγελματίες δεν καλούνται απλώς να διαβούν ένα δύσβατο κατώφλι, αλλά καλούνται να επιβιώσουν σε ένα τοπίο όπου ο ίδιος ο δρόμος καταρρέει κάτω από τα πόδια τους. Η ραγδαία και ανεξέλεγκτη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης δεν έρχεται να αντικαταστήσει τη μυϊκή δύναμη, όπως συνέβη στο παρελθόν με τη Βιομηχανική Επανάσταση, αλλά να υποκαταστήσει τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη διανοητική προσπάθεια, πυροδοτώντας ένα βαθύ, υπαρξιακό κενό στη νέα γενιά που βλέπει τα όνειρά της να ακυρώνονται πριν καν ξεκινήσουν.

Η εξαΰλωση της αφετηρίας

Το πιο σκληρό και άμεσο χτύπημα που δέχονται οι νέοι σήμερα είναι η μαζική εξαΰλωση των εισαγωγικών θέσεων εργασίας. Ιστορικά, αυτοί οι entry-level ρόλοι αποτελούσαν το αναγκαίο, προστατευμένο σχολείο της πραγματικής αγοράς. Ήταν ο χώρος όπου οι άπειροι εργαζόμενοι έκαναν τα πρώτα τους, αναμενόμενα λάθη, αναλάμβαναν διεκπεραιωτικές δουλειές, κατανοούσαν βιωματικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και σταδιακά, μέρα με τη μέρα, έχτιζαν την αυτοπεποίθηση και την τεχνογνωσία τους.

Πλέον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει περάσει από τα απλά γλωσσικά μοντέλα σε εξαιρετικά περίπλοκα συστήματα που λειτουργούν ως έξυπνοι αναλυτές, αναλαμβάνοντας ακριβώς αυτούς τους αρχικούς ρόλους, από την αξιολόγηση δεδομένων μέχρι τον στρατηγικό σχεδιασμό. Στερούν έτσι από τους νέους την πιο κρίσιμη ευκαιρία: τον χρόνο και τον χώρο για να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία. Το ερώτημα που πλανάται είναι εφιαλτικό για το μέλλον όλων. Πώς θα υπάρξουν αύριο έμπειροι επαγγελματίες, ικανοί να ελέγξουν και να διοικήσουν αυτά τα συστήματα, όταν η σημερινή γενιά δεν βρίσκει τον χώρο να εκπαιδευτεί;

Μια αόρατη ψυχολογική καταστροφή

Μέσα σε αυτό το απολύτως ασφυκτικό περιβάλλον αβεβαιότητας, η ψυχολογική πίεση που βιώνουν οι νέοι είναι συντριπτική και ξεπερνά κατά πολύ το παραδοσιακό εργασιακό άγχος. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα προσδιόρισαν πρόσφατα ένα εντελώς νέο κλινικό πλαίσιο, τη «δυσλειτουργία αντικατάστασης λόγω τεχνητής νοημοσύνης», προκειμένου να περιγράψουν την ακραία ψυχολογική δυσφορία των ατόμων που βλέπουν τον εαυτό τους να απειλείται με άμεση επαγγελματική απαξίωση. Οι νέοι ασθενείς εμφανίζουν χρόνια αϋπνία, κρίσεις πανικού, πλήρη απώλεια ταυτότητας και μια παραλυτική απελπισία. Η βίαιη εκτόπισή τους από τους αλγόριθμους βιώνεται ως μια αόρατη καταστροφή. Οι νέοι εργαζόμενοι αισθάνονται αυτό που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν ως «οργανωτική προδοσία».

Νιώθουν, με απόλυτη σαφήνεια, ότι οι εργοδότες τους θυσιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τις φιλοδοξίες και τα παραγωγικά τους χρόνια στον βωμό της αλγοριθμικής αποδοτικότητας. Είναι χαρακτηριστικό πως σχεδόν το ένα τρίτο των εργαζομένων δηλώνουν ότι αισθάνονται κυριολεκτικά αόρατοι ή παντελώς αγνοημένοι, γεγονός που γεννά στη νεολαία μια απεγνωσμένη λαχτάρα για ανθρώπινη εμπιστοσύνη και καθοδήγηση από μέντορες που πλέον εκλείπουν.

Επιβίωση από απελπισία

Εγκλωβισμένοι σε μια αγορά μισθωτής εργασίας που μοιάζει να διαλύεται, οι νέοι, συχνά εφοδιασμένοι με υψηλή εξειδίκευση και ακριβά πτυχία, αναγκάζονται να αναζητήσουν οριακές διεξόδους. Κάπως έτσι αναδύεται το προφίλ των νέων που γίνονται επικεφαλής του εαυτού τους από καθαρή απελπισία. Ελλείψει σταθερών ευκαιριών, μετατρέπονται υποχρεωτικά σε ελεύθερους επαγγελματίες, δημιουργώντας μικρο-επιχειρήσεις της μιας στιγμής, χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας, χωρίς συναδέλφους και χωρίς ουσιαστικά εργασιακά δικαιώματα. Παράλληλα, επωμίζονται το αβάσταχτο βάρος μιας ταχύτατης και αέναης επανακατάρτισης, κυνηγώντας διαρκώς νέες, ρευστές ειδικότητες για να μπορέσουν να επιβιώσουν, προκειμένου να μη θεωρηθούν παρωχημένοι πριν καν κλείσουν τα τριάντα τους χρόνια.

Η παγίδα του «φόρου επαλήθευσης»

Η πραγματικότητα, ωστόσο, της καθημερινής εργασίας με την τεχνητή νοημοσύνη κρύβει μια τεράστια παγίδα παραγωγικότητας που καταρρακώνει περαιτέρω το ηθικό των νεότερων. Σε αντίθεση με τους υπολογιστές και το διαδίκτυο που στο παρελθόν απλώς επιτάχυναν την πρόσβαση στη γνώση, η τεχνητή νοημοσύνη επιχειρεί να αυτοματοποιήσει την ίδια την παραγωγή, αλλά με τεράστια, επικίνδυνα περιθώρια λάθους.

Οι νέοι υπάλληλοι, αντί να δημιουργούν από το μηδέν και να νιώθουν τη χαρά της παραγωγής, μετατρέπονται σε απλούς, παθητικούς ελεγκτές των αλγορίθμων. Αναγκάζονται να πληρώνουν τον λεγόμενο φόρο επαλήθευσης, δαπανώντας όλο τον παραγωγικό τους χρόνο στο να διορθώνουν τα συχνά κατασκευασμένα και γεμάτα αβάσιμη αυτοπεποίθηση λάθη των αυτόνομων μηχανών. Το αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι σχεδόν ποτέ ένα τελικό προϊόν, αλλά ένα αβέβαιο προσχέδιο. Η δουλειά της νεολαίας μετατοπίζεται βίαια από την έμπνευση στην ψυχοφθόρα, στεγνή επίβλεψη. Όταν ένας νέος εργαζόμενος αναλώνεται μόνο στο να εντοπίζει τα λάθη μιας μηχανής, χάνει την ουσιαστική επαφή με το αντικείμενό του, διαβρώνοντας την ίδια την τεχνογνωσία που πασχίζει με κόπο να κατακτήσει.

Το υπαρξιακό κενό της μετα-εργασίας

Όλη αυτή η ασφυκτική συνθήκη καταλήγει στο πιο σκοτεινό, ίσως, φιλοσοφικό σταυροδρόμι που καλείται να αντιμετωπίσει η σημερινή γενιά: τη βίαιη μετάβαση στην εποχή της μετα-εργασίας. Για έναν νέο άνθρωπο που μόλις ξεκινά τη ζωή του γεμάτος προσδοκίες, το ερώτημα είναι συντριπτικό. Ποιο είναι το νόημα της ζωής, των κόπων και των σπουδών, όταν παύει να είναι κανείς το χρήσιμο, οργανικό γρανάζι ενός παραγωγικού συστήματος;

Η κυριαρχία της τεχνολογίας αφαιρεί από τους νέους το αναφαίρετο δικαίωμα να ονειρεύονται την ανέλιξη μέσα από την προσωπική τους αξία και την προσπάθειά τους. Εάν η κοινωνία μας δεν επαναπροσδιορίσει άμεσα την αξία του ανθρώπου με βάση την ίδια του την ύπαρξη και μόνο, τότε το υπαρξιακό κενό δεν θα παραμείνει μια αφηρημένη φιλοσοφική έννοια, αλλά θα γίνει η καθημερινή πραγματικότητα που θα καταπιεί μια ολόκληρη γενιά. Το μέλλον των νέων δεν είναι υποχρεωτικό να μετατραπεί σε δυστοπία, αλλά έχει απόλυτη και επείγουσα ανάγκη από μια ομαλή μετάβαση σε ένα υβριδικό πλαίσιο, όπου η ενσυναίσθηση, η αληθινή δημιουργικότητα και οι καθαρά ανθρώπινες ιδιότητες θα προστατευθούν ως το πολυτιμότερο, αναντικατάστατο κεφάλαιο της κοινωνίας μας.