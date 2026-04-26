Για όποιον έχει διαβάζει οποιαδήποτε από τις δεκάδες εκθέσεις που έχουν εκδοθεί πρόσφατα σχετικά με την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στην απασχόληση, η ιστορία είναι γνωστή: η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστρέψει τεράστιο αριθμό θέσεων εργασίας στην οικονομία της γνώσης, και το γνωρίζουμε αυτό λόγω των συγκεκριμένων εργασιών στις οποίες υπερέχει.

Όμως, η ιστορία μας δείχνει ότι το αν οι νέες τεχνολογίες οδηγούν σε πτώση, σταθεροποίηση ή ακόμη και αύξηση της απασχόλησης εξαρτάται από έναν τεράστιο αριθμό παραγόντων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, αυτοί μπορούν να απεικονιστούν με σαφήνεια αν εξετάσουμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μια συγκεκριμένη τεχνολογική τάση — η άνοδος του διαδικτύου και του λογισμικού — έχει εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Ένα ερώτημα που συχνά παραβλέπεται είναι αν υπάρχει τέτοια συσσωρευμένη ζήτηση για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ώστε, όταν γίνει φθηνότερο και πιο διαθέσιμο, η κατανάλωση να αυξάνεται με ακόμη ταχύτερο ρυθμό.

Μία ιστορία δεκαετιών

Οι μεγάλες αυξήσεις στην παραγωγικότητα του λογισμικού από τη δεκαετία του 1990 συνοδεύτηκαν από αύξηση, και όχι μείωση, της απασχόλησης στην ανάπτυξη ιστοσελίδων: η έκρηξη της ζήτησης για λογισμικό ξεπέρασε κατά πολύ τη μείωση του όγκου εργασίας που απαιτείται για μια δεδομένη ποσότητα παραγωγής κώδικα.

Η ιστορία ήταν παρόμοια, αλλά λιγότερο δραματική, για τις περισσότερες επαγγελματικές υπηρεσίες. Το λογισμικό έχει κάνει τους λογιστές, τους αρχιτέκτονες και τους δημιουργικούς της διαφήμισης πιο παραγωγικούς, αλλά η μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες τους σημαίνει ότι η απασχόληση έχει επίσης αυξηθεί.

Τα υπέρ και τα κατά

Η τεχνολογία έχει ενισχύσει την παραγωγικότητα στο λογισμικό και στις επαγγελματικές υπηρεσίες, αλλά η απασχόληση συνέχισε να αυξάνεται επειδή η αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών την έχει υπερκαλύψει.

Όμως στον τομέα της μεταποίησης, όπου υπάρχει λιγότερη συσσωρευμένη ζήτηση, η καλύτερη παραγωγικότητα τείνει να σημαίνει λιγότερες θέσεις εργασίας.

Η ίδια ψηφιακή έκρηξη που ενίσχυσε την απασχόληση στον τομέα της τεχνολογίας και των υπηρεσιών έπληξε τις θέσεις εργασίας στον τομέα του λιανικού εμπορίου, επειδή μετέφερε το εμπόριο από τα φυσικά καταστήματα στους ιστότοπους.

Όμως η ίδια αυτή μετατόπιση ενίσχυσε την απασχόληση στον τομέα της αποθήκευσης, καθώς το αυξημένο ηλεκτρονικό εμπόριο σήμαινε περισσότερη αποθήκευση εκτός εγκαταστάσεων, διανομή και παραδόσεις.

Οι εφημερίδες επλήγησαν σοβαρά από την διάβρωση του επιχειρηματικού τους μοντέλου λόγω των διαδικτυακών διαφημίσεων και των μηχανών αναζήτησης.

Ο τομέας της υγείας στην εποχή της τεχνολογίας

Οι τομείς υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης παρουσιάζουν παρόμοια εικόνα, με τις καινοτομίες — που πλέον περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη — να επιφέρουν δραματική αύξηση της αποδοτικότητας στις εργαστηριακές εξετάσεις και τη διαγνωστική απεικόνιση, ενώ παράλληλα η απασχόληση σε αυτούς τους ειδικευμένους τομείς συνεχίζει να αυξάνεται καθώς ο πληθυσμός επωφελείται από περισσότερη και καλύτερη υγειονομική περίθαλψη.

Η περίπτωση της διαγνωστικής απεικόνισης καταδεικνύει έναν άλλο σημαντικό παράγοντα που παραβλέπεται από μια απλή προσέγγιση του τύπου «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το κάνει αυτό»: ένας παράγοντας που συμβάλλει στην προστασία των ακτινολόγων από την απώλεια θέσεων εργασίας είναι ότι οι κανονισμοί και οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις σημαίνουν ότι η πλήρως αυτοματοποιημένη ακτινολογία είναι de facto απαγορευμένη — παρόλο που τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης συχνά υπερτερούν πλέον των ανθρώπινων επαγγελματιών.

Αυτό το παράδειγμα παρέχει έναν χρήσιμο τρόπο σκέψης για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει και τους δικηγόρους.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο

Αντίθετα, ο οικονομολόγος James Bessen δείχνει ότι η ζήτηση για τα περισσότερα βιομηχανικά προϊόντα σήμερα έχει σε μεγάλο βαθμό ικανοποιηθεί, οπότε τα κέρδη παραγωγικότητας στη βιομηχανία τείνουν να μεταφράζονται σε πτώση και όχι σε αύξηση της απασχόλησης (ο παγκόσμιος εμπορικός ανταγωνισμός έχει φυσικά παίξει επίσης ρόλο).

Αν στρέψουμε την προσοχή μας στους τομείς του λιανικού εμπορίου και της εφοδιαστικής, μπορούμε να δούμε πώς οι δευτερογενείς επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών έχουν μερικές φορές δραματικές και έντονα αντιφατικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένους τομείς και θέσεις εργασίας.

Η ίδια ψηφιακή έκρηξη που ενίσχυσε τους εργαζόμενους της γνώσης έχει αποδυναμώσει την απασχόληση στο λιανικό εμπόριο — όχι επειδή οι πωλητές αντικαταστάθηκαν από ρομπότ, αλλά επειδή το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα μετέφεραν το εμπόριο από τα φυσικά καταστήματα στις ιστοσελίδες.

Αυτό όμως, με τη σειρά του, ενίσχυσε την απασχόληση στην εφοδιαστική και την αποθήκευση, καθώς το αυξημένο ηλεκτρονικό εμπόριο σημαίνει περισσότερη αποθήκευση, διανομή και παραδόσεις εκτός καταστημάτων.

Η «εργασίας της γνώσης»

Υπάρχουν επίσης πολλά παραδείγματα της ίδιας τεχνολογίας που έχει διαφορετικές επιπτώσεις σε διαφορετικά επαγγέλματα εντός του ίδιου τομέα.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τα υπολογιστικά φύλλα, τα οποία γνώρισαν μεγάλη άνθηση τη δεκαετία του 1980 με καταστροφικές επιπτώσεις στους υπαλλήλους λογιστηρίου και λογιστικής, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσαν δραματικά τον αριθμό των λογιστών και άλλων χρηματοοικονομικών αναλυτών και αναλυτών δεδομένων.

Εάν η τεχνητή νοημοσύνη — τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα — είναι μια άλλη τεχνολογία που ενισχύει τον ρόλο των εργαζομένων της γνώσης, επιτρέποντάς τους να αυτοματοποιήσουν εργασίες που προηγουμένως εκτελούσαν συνάδελφοι με χαμηλότερες αποδοχές, η συμβατική αντίληψη ότι αποτελεί μεγαλύτερη απειλή για τους υψηλότερα αμειβόμενους μπορεί να είναι λανθασμένη.

Μερικά από τα πιο δραματικά παραδείγματα επαγγελματικής καταστροφής που προκαλείται από την τεχνολογία εμφανίζονται με τους λιγότερο προβλέψιμους τρόπους.

Ένα απρόβλεπτο μέλλον της AI

Ο οικονομικός αρθρογράφος David Oks επισημαίνει οξυδερκώς ότι, ενώ οι ταμίες των τραπεζών επέζησαν της έλευσης των ΑΤΜ, δέχθηκαν ένα μοιραίο πλήγμα από τα smartphone: το mobile banking κατέστησε περιττή την ανάγκη για προσωπικές επισκέψεις σε υποκατάστημα, εγκαινιάζοντας την κοινωνία χωρίς μετρητά.

Ομοίως, λίγοι προέβλεψαν πώς το διαδίκτυο θα υπονόμευε το επιχειρηματικό μοντέλο των εφημερίδων μέσω της έκρηξης της διαδικτυακής διαφήμισης και του ρόλου των μηχανών αναζήτησης.

«Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει αυτή τη δουλειά;» είναι ένα χρήσιμο σημείο εκκίνησης για να σκεφτούμε πώς μπορεί να επηρεάσει την απασχόληση, αλλά είναι ένα αμφίβολο σήμα που αποτελεί μόνο ένα μέρος μιας μεγάλης και πολύπλοκης εικόνας.

Η εξέταση των άλλων παραγόντων που μπορούν να διαμορφώσουν την αύξηση των θέσεων εργασίας, άμεσα ή έμμεσα, βοηθά να εξηγηθεί γιατί μέχρι στιγμής τα επαγγέλματα που είναι πιο εκτεθειμένα στην τεχνητή νοημοσύνη είναι εξίσου πιθανό να έχουν αυξηθεί όσο και να έχουν συρρικνωθεί.