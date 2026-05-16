Ο Akylas βροντοφώναξε Ferto και έστησε το δικό του πάρτι στον μεγάλο τελικό της Eurovision
Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του, το κοινό ξέσπασε σε δυνατές επευφημίες, ενώ το στάδιο κυριολεκτικά σειόταν από τις φωνές και το ασταμάτητο χειροκρότημα των θεατών
Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision και κατάφερε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να ξεσηκώσει ολόκληρο το Wiener Stadthalle, χαρίζοντας μία από τις πιο εκρηκτικές εμφανίσεις της βραδιάς και επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί!
Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του, το κοινό ξέσπασε σε δυνατές επευφημίες, ενώ το στάδιο κυριολεκτικά σειόταν από τις φωνές και το ασταμάτητο χειροκρότημα των θεατών.
Η σκηνική του παρουσία, η αυτοπεποίθηση και η ενέργεια που μετέφερε εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τον αποθεώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού. Κάθε κίνηση και κάθε ερμηνευτική κορύφωση συνοδευόταν από έντονες αντιδράσεις, δημιουργώντας μία ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μέσα στο στάδιο.
Ο 27χρονος καλλιτέχνης παρουσίασε το «Ferto» μέσα από ένα εντυπωσιακό σκηνικό concept που παρέπεμπε σε σύγχρονο arcade game, υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού.
Με την χαρακτηριστική πορτοκαλί αμφίεση και τα ιδιαίτερα «γατίσια αυτιά», ο Akylas ξεκίνησε την εμφάνισή του πατώντας ένα εικονικό «Start», δίνοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα τον τόνο ενός act που ξεχώρισε για την αισθητική και τη θεατρικότητά του.
«Μην σταματήσετε να κυνηγάτε τα όνειρά σας»
Μετά την εμφάνισή του, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα φωνάζοντας στο κοινό να μην σταματήσουν ποτέ να κυνηγούν τα όνειρά τους.
Δείτε την εμφάνιση του Akyla στον τελικό της Eurovision
