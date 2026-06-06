Θερμή υποδοχή στην Κρήτη για την Εθνική Ομάδα (vids)
Θερμής υποδοχής έτυχε η Εθνική Ελλάδος κατά την άφιξή της στο Ηράκλειο για το φιλικό με την Ιταλία.
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Σε ελληνικό έδαφος και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο έφτασε η Εθνική μετά το ισόπαλο (2-2) φιλικό απέναντι στη Σουηδία στη Σόλνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που θα δώσει ακόμα ένα φιλικό, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Ιταλία στο «Παγκρήτιο» έτυχε μάλιστα θερμής υποδοχής στο αεροδρόμιο.
Οι φίλοι της «γαλανόλευκης» περίμεναν τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, βγάζοντας μαζί τους φωτογραφίες και παίρνοντας αυτόγραφα, με την αποστολή να το χαίρεται δεόντως.
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