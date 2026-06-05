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Εθνική: Μια εικόνα απο τα… προσεχώς
On Field 05 Ιουνίου 2026, 16:40

Εθνική: Μια εικόνα απο τα… προσεχώς

Η τριάδα στην άμυνα και το άλλο στυλ από τον Γιοβάνοβιτς λειτούργησε στην Στοκχόλμη και το ζητούμενο τώρα είναι…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
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Κόντρα σε μια εθνική που το Σάββατο ταξιδεύει για την Αμερική και το Μουντιάλ η δική μας ομάδα δεν ήταν απλά ανταγωνιστική. Το ζητούμενο άλλωστε για την Εθνική μας δεν είναι να είναι ανταγωνιστική κόντρα σε… Σουηδίες, αλλά να είναι καλύτερη.

Όχι γιατί… έτσι μας αρέσει, αλλά γιατί πολύ απλά μπορεί να είναι καλύτερη. Και το χθεσινό δείγμα στην Strawberry Arena ήταν άκρως κατατοπιστικό. Η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει νικήσει και εύκολα μάλιστα τους Σουηδούς αν ήταν λίγο πιο τυχερή και εύστοχη, και αν βεβαίως δεν είχε αυτό το «νεκρό» σημείο που έφερε το ματς τούμπα, έως ότου έρθει ο Μασούρας στο 95 για το 2-2.

Η Εθνική που με την τριάδα στην άμυνα απέδωσε πολύ καλύτερα ανασταλτικά χωρίς να χάσει την επιθετική της ορμή. Ένα… τσουβάλι ευκαιρίες έκανε άλλωστε εκτός από τα δύο γκολ που έβαλε, ένα θέμα που είχε στα προηγούμενα δύο φιλικά όπου δεν έκανε σεφτέ (0-1 με Παραγουάη, 0-0 στην Βουδαπέστη με την Ουγγαρία). Και πραγματικά το χθεσινό φιλικό μπορεί να αποδειχθεί οδηγός για τα… προσεχώς.

Ισχυρό σύνολο είναι η Σουηδία και μπροστά μας έχουμε κατά σειρά Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία για το Nations League από τα τέλη του Σεπτέμβρη και έως τον Νοέμβριο. Δυνατά ματς με εθνικές ομάδες ικανές για το καλύτερο, δύσκολες ομάδες που χρειάζεται η προσοχή στο 100% και μαζί ελάχιστα λάθη. Η Εθνική μας που με την τριάδα στην άμυνα, ήταν πιο προσεγμένη, πιο «μαζεμένη» ανασταλτικά αλλά και συνάμα με την ταχύτητα που έβγαζαν μπροστά οι Τζόλης (εξαιρετικός ξανά) και Τετέη ταλαιπωρούσε συνεχώς τους Σουηδούς. Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δείχνει και αυτός στην πράξη πως δεν έχει κανένα θέμα να προσαρμοστεί, να αλλάξει στυλ και πλάνο, σε κάποια σημεία, βλέποντας πως έτσι μπορεί να έρθουν και καλύτερα αποτελέσματα.

Το φιλικό με την Ιταλία την Κυριακή θα μας δείξει ξανά κάποια σημαντικά πράγματα για τις σκέψεις του Γιοβάνοβιτς και βεβαίως στην συνέχεια για το κατά πόσον απλά δοκίμασε κάτι ακόμη (χωρίς τίποτα να γίνεται στην τύχη…) γιατί είχε και απουσίες επιθετικά (Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Μπακασέτας) ή αν όντως έχει αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά την τριάδα στην άμυνα και για τα επίσημα ματς που έρχονται. Το πλούσιο υλικό που διαθέτει η Εθνική μας πάντως του δίνει την δυνατότητα να μπορεί να υλοποιήσει στο χορτάρι όσα έχει στο μυαλό του για λύσεις που θα φέρουν και αποτελέσματα στις επίσημες υποχρεώσεις.

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