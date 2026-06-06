Γιορτή σήμερα 6 Ιουνίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Γιορτή σήμερα 6 Ιουνίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν, ποιον Άγιο τιμά η Εκκλησία και τι αναφέρει το εορτολόγιο της ημέρας.
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Γιορτή σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου και το εορτολόγιο περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερο όνομα με μακρά παράδοση στην Ορθοδοξία.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Ιουνίου
Σήμερα γιορτάζουν οι:
- Ιλαρίων
- Ιλαρίωνας
- Ιλαρία
- Ιλαριάδα
- Λαριάδα
Ποιον Άγιο τιμά σήμερα η Εκκλησία
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:
- Τον Όσιο Ιλαρίωνα
Ο Όσιος Ιλαρίωνας θεωρείται σημαντική μορφή του μοναχισμού και της ασκητικής ζωής, με μεγάλη πνευματική επιρροή στην εποχή του.
Ο Όσιος Ιλαρίωνας και η ζωή του
Ο Όσιος Ιλαρίωνας αφιέρωσε τη ζωή του στην προσευχή, την άσκηση και τη μοναχική ζωή. Σύμφωνα με την παράδοση, έζησε με απλότητα και αυστηρή πειθαρχία, εμπνέοντας πολλούς ανθρώπους γύρω του.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το όνομα Ιλαρίων προέρχεται από τη λέξη «ιλαρός», που σημαίνει χαρούμενος και φωτεινός, κάτι που δίνει ιδιαίτερο συμβολισμό στη σημερινή γιορτή.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
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