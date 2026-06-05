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Το Dreambeans, μια νέα πειραματική εφαρμογή από το Google Labs, υπόσχεται να βάλει τέλος στο ατελείωτο scrolling.

Προσφέρει μια μικρή συλλογή από ιστορίες με εικονογράφηση που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη

Σε έναν κόσμο ατελείωτης κύλισης και ψηφιακού θορύβου, το εξειδικευμένο εργαστήριο του αμερικανικού κολοσσού τεχνολογίας παρουσιάζει «το τελευταίο του πείραμα» που χρησιμοποιεί τις πιο πρόσφατες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της Google, όπως το Personal Intelligence και το Nano Banana 2, για να δημιουργεί εξατομικευμένες καθημερινές ιστορίες που ξεχωρίζουν από το πλήθος και «σας συνδέουν με ό,τι έχει σημασία».

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Το Dreambeans χρησιμοποιεί την τεχνολογία Personal Intelligence για να συνδέσει πληροφορίες από τις εφαρμογές σας της Google, όπως το Gmail, το ημερολόγιο, τις φωτογραφίες, το YouTube και το ιστορικό αναζήτησης, «με σκοπό να δημιουργήσει ιστορίες που σας εμπνέουν και σας ευχαριστούν».

Ο στόχος δεν είναι να περιηγείστε ατέλειωτα, αλλά να σας προσφέρει μια περιορισμένη συλλογή ιστοριών, «σχεδιασμένη να σας δώσει νέες ιδέες και να σας επιτρέψει να επικεντρωθείτε σε ό,τι έχει σημασία για εσάς».

Τι ζητάει η Google

Το Dreambeans απαιτεί τουλάχιστον μία συνδεδεμένη εφαρμογή για να λειτουργήσει και αποδίδει καλύτερα όταν είναι όλες ενεργοποιημένες. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε τις συνδεδεμένες εφαρμογές που θα σας βοηθήσουν να εξατομικεύσετε τις καθημερινές σας ιστορίες.

Εσείς έχετε τον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων. Οι επιλογές που κάνετε στο Dreambeans δεν επηρεάζουν αυτές που κάνετε σε άλλα προϊόντα, όπως οι εφαρμογές Gemini ή η λειτουργία AI.

Η εφαρμογή ξεκίνησε πιλοτικά για επιλέξιμους συνδρομητές του Google AI Ultra (18+) στις ΗΠΑ, σε συσκευές Android και iOS. Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια μπορούν να εγγραφούν στη λίστα αναμονής στον ιστότοπο του αμερικανικού κολοσσού με έναν προσωπικό λογαριασμό Google.