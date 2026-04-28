Tην πειραματική λειτουργία «Ask YouTube» διαθέτει από σήμερα η Google στους συνδρομητές της υπηρεσίας ανοίγοντας τον δρόμο σε «έναν νέο τρόπο αναζήτησης που μοιάζει περισσότερο με συνομιλία».

Η πρόσβαση στη λειτουργία απαιτεί πρώτα ενεργοποίηση στον λογαριασμό

Το «πείραμα» είναι διαθέσιμο στους Premium συνδρομητές στις ΗΠΑ που είναι άνω των 18 ετών.

Απαντά σε πολύπλοκα ερωτήματα το YouTube

Σύμφωνα με την εταιρεία στη σελίδα YouTube Labs το «Ask YouTube» απαντά σε πολύπλοκα ερωτήματα με περιλήψεις και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, ενώ δίνει τη δυνατότητα για διαδοχικές διευκρινιστικές ερωτήσεις ώστε ο χρήστης να εμβαθύνει στο θέμα που τον ενδιαφέρει.

Σύμφωνα με μια γρήγορη δοκιμή του The Verge στην ερώτηση για μια «σύντομη ιστορία της προσγείωσης του Apollo 11 στη Σελήνη» έφερε στην οθόνη μια περίληψη της αποστολής, μαζί με βίντεο και χρονικές ενδείξεις για σχετικές πληροφορίες.

Οι επόμενες ερωτήσεις έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα, αλλά ορισμένες αναζητήσεις έδειξαν απλώς μια λίστα βίντεο, όπως θα έβλεπε κανείς σε μια κλασική αναζήτηση στο YouTube.

Δεν αποφεύχθηκαν τα λάθη

Όπως συμβαίνει με την Τεχνητή Νοημοσύνη, μία από τις αναζητήσεις (σχετικά με ένα χειριστήριο Steam) έδωσε πληροφορίες που ήταν αντικειμενικά ανακριβείς, σύμφωνα με τον Jay Peters του The Verge.

Το YouTube αναφέρει ότι ήδη «εργάζεται» για την επέκταση αυτής της δοκιμαστικής υπηρεσίας σε χρήστες που δεν διαθέτουν Premium συνδρομή.

Η Google όπως συνέχισε να βελτιώνει τη λειτουργία AI Mode και thn ενσωμάτωσε στο Gmail, φαίνεται πιθανό να βλέπει και ένα λαμπρό μέλλον για το «Ask YouTube».