Οι ΗΠΑ δέχτηκαν να εξάγουν στην Κίνα το δεύτερο ισχυρότερο τσιπ της Nvidia

Πωλήσεις του δεύτερου ισχυρότερου τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, του H200 ενέκριναν οι ΗΠΑ, σε περίπου 10 κινεζικές εταιρείες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί παραδόσεις, δήλωσαν τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα, αφήνοντας μια σημαντική τεχνολογική συμφωνία σε αναμονή, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ επιδιώκει σημαντική πρόοδο στην Κίνα αυτή την εβδομάδα.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος αρχικά δεν συμπεριλήφθηκε στην αντιπροσωπεία του Λευκού Οίκου στο Πεκίνο, πραγματοποίησε το ταξίδι κατόπιν πρόσκλησης του Τραμπ, αναφέρει το Reuters. Ο Τραμπ τον παρέλαβε στην Αλάσκα καθ’ οδόν προς τη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο, δημιουργώντας ελπίδες ότι το ταξίδι θα μπορούσε τελικά να ξεκλειδώσει τις καθυστερημένες προσπάθειες πώλησης των τσιπ H200 στην Κίνα.

Τα διακυβεύματα είναι υψηλά, καθώς ο τεχνολογικός ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας επηρεάζει πλέον ακόμη και το εξουσιοδοτημένο εμπόριο, αφήνοντας την πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο παγιδευμένη μεταξύ ανταγωνιστικών εθνικών προτεραιοτήτων.

Πριν από την αυστηροποίηση των περιορισμών στις εξαγωγές των ΗΠΑ, η Nvidia έλεγχε περίπου το 95% της αγοράς προηγμένων τσιπ της Κίνας. Η Κίνα κάποτε ισοδυναμούσε με το 13% των εσόδων της και ο Χουάνγκ είχε προηγουμένως εκτιμήσει ότι η αγορά τεχνητής νοημοσύνης της χώρας θα έφτανε τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ έχει εγκρίνει περίπου 10 κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Alibaba, Tencent, ByteDance και JD.com, για την αγορά των τσιπ H200 της Nvidia, σύμφωνα με πηγή του Reuters. Έχουν επίσης εγκριθεί ορισμένοι διανομείς, συμπεριλαμβανομένων των Lenovo και Foxconn.

Οι αγοραστές επιτρέπεται να αγοράζουν είτε απευθείας από την Nvidia είτε μέσω αυτών των διανομέων και κάθε εγκεκριμένος πελάτης μπορεί να αγοράσει έως και 75.000 τσιπ σύμφωνα με τους όρους της αδειοδότησης των ΗΠΑ.

Η Lenovo επιβεβαίωσε σε δήλωσή της στο Reuters ότι η εταιρεία «είναι μία από τις πολλές εταιρείες που έχουν εγκριθεί για να πωλούν H200 στην Κίνα βάσει της άδειας εξαγωγής της Nvidia».

Ο Χουάνγκ δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CCTV την Πέμπτη ότι ελπίζει πως οι Τραμπ και Σι θα αξιοποιήσουν την καλή τους σχέση κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Πεκίνο για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων.

Δεν υπάρχουν ακόμη πωλήσεις τσιπ

Παρά την έγκριση των ΗΠΑ, οι συμφωνίες έχουν σταματήσει καθώς κινεζικές εταιρείες αποσύρθηκαν ακολουθώντας οδηγίες από το Πεκίνο.

Η στροφή προς την Κίνα οφείλεται εν μέρει σε αλλαγές από την πλευρά των ΗΠΑ, αν και τι ακριβώς άλλαξε παρέμεινε ασαφές, προσθέτει το Reuters.

Στο Πεκίνο, η πίεση για τον αποκλεισμό ή τον αυστηρό έλεγχο των παραγγελιών αυξάνεται, δήλωσε μια άλλη πηγή.

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ είπε σε ακρόαση της Γερουσίας τον περασμένο μήνα ότι «η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας δεν τους έχει επιτρέψει, μέχρι στιγμής, να αγοράσουν τα τσιπ επειδή προσπαθούν να διατηρήσουν τις επενδύσεις τους επικεντρωμένες στην εγχώρια βιομηχανία τους».

Ο δισταγμός του Πεκίνου αντανακλά έναν στρατηγικό υπολογισμό, καθώς φοβάται ότι οι εισαγωγές θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη δυναμική για την ανάπτυξη εγχώριων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας εξακολουθούν να υστερούν έναντι της Nvidia, εταιρείες όπως η DeepSeek διαφημίζουν όλο και περισσότερο την εξάρτησή τους από τα εγχώρια τσιπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναπτύχθηκαν από την Huawei.

Η στροφή του προς την Huawei υπογραμμίζει την επισφαλή θέση της Nvidia στην Κίνα. Ο Χουάνγκ έχει προειδοποιήσει ότι οι έλεγχοι εξαγωγών των ΗΠΑ διαβρώνουν τη θέση της εταιρείας στην αγορά, λέγοντας ότι το μερίδιό της σε επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα έχει ουσιαστικά συρρικνωθεί στο μηδέν.

Δύσκολες συνθήκες

Η πορεία προς μια ολοκληρωμένη πώληση έχει παρεμποδιστεί από ένα πλέγμα απαιτήσεων και από τις δύο πλευρές. Οι κανονισμοί των ΗΠΑ που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο απαιτούν από τους Κινέζους αγοραστές να αποδείξουν ότι έχουν θεσπίσει «επαρκείς διαδικασίες ασφαλείας» και ότι δεν θα χρησιμοποιοήσουν τα τσιπ για στρατιωτικούς σκοπούς.

Nvidia πρέπει επίσης να πιστοποιήσει επαρκές απόθεμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία βάσει της οποίας οι ΗΠΑ θα λάμβαναν το 25% των εσόδων από τις πωλήσεις τσιπ — μια δομή που απαιτεί τα τσιπ να διέρχονται από το έδαφος των ΗΠΑ πριν αποσταλούν στην Κίνα, καθώς η νομοθεσία των ΗΠΑ δεν επιτρέπει την άμεση επιβολή εξαγωγικών τελών.

Η συμφωνία έχει προκαλέσει ανησυχία στο Πεκίνο σχετικά με πιθανές παραβιάσεις ή κρυφά τρωτά σημεία.

Ο έλεγχος στην Κίνα έχει επίσης ενταθεί μετά την έκδοση δύο πρόσφατων κανονισμών για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας από το Κρατικό Συμβούλιο, εντείνοντας την προσπάθεια για τον εντοπισμό και την εξάλειψη πιθανών ξένων εξαρτήσεων σε κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές.

Η συνεχιζόμενη καθυστέρηση έχει χαιρετιστεί από τους σκληροπυρηνικούς κατά της Κίνας στην Ουάσινγκτον, οι οποίοι απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι τέτοιες πωλήσεις θα αποτρέψουν τους Κινέζους αντιπάλους από το να κλείσουν το χάσμα με τους σχεδιαστές τσιπ των ΗΠΑ.

Πηγή: OT.gr