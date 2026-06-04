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Ο υποψήφιος συμμαχίας της αριστεράς στις προεδρικές εκλογές στην Κολομβία, ο Ιβάν Σεπέδα, κατήγγειλε χθες Τετάρτη την «επέμβαση» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, καθώς δεν απομένουν παρά ημέρες προτού διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος της διαδικασίας, την 21η Ιουνίου (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Enea Lebrun, επάνω, ο Ιβάν Σεπέδα).

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας εξέφρασε προχθές Τρίτη την υποστήριξή του στον ακροδεξιό υποψήφιο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχο δικηγόρο που προς έκπληξη πολλών αναδείχθηκε νικητής στον πρώτο γύρο την Κυριακή, χωρίς πάντως να λάβει τον αριθμό ψήφων που απαιτείτο για να αποφύγει τη διεξαγωγή δεύτερου, στον οποίο θα αναμετρηθεί με τον κ. Σεπέδα, δελφίνο του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο.

Ο Ιβάν Σεπέδα είπε ότι η θέση της Ουάσιγκτον δείχνει διάθεση «επέμβασης», και «σοβαρό κίνδυνο για την εθνική κυριαρχία»

Ο υποψήφιος της αριστεράς είπε χθες ότι η θέση της Ουάσιγκτον δείχνει διάθεση «επέμβασης».

Εκανε λόγο σε δημοσιογράφους για «σοβαρό κίνδυνο για την εθνική κυριαρχία» του «λαού και του έθνους» της Κολομβίας.

Απεναντίας ο κ. δε λα Εσπριέγια, 47 ετών, ευχαρίστησε τον κ. Τραμπ για την «αποφασιστικής σημασίας υποστήριξή του» κι υποσχέθηκε ότι η διμερής σχέση με τις ΗΠΑ θα υψωθεί σε επίπεδο «άνευ προηγουμένου» αν εκλεγεί αυτός νέος αρχηγός του κράτους, διαδεχόμενος τον σοσιαλδημοκράτη κ. Πέτρο, τον πρώτο πρόεδρο στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά.

Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται πολύ σκληρή γραμμή, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, έναντι των παρατάξεων ανταρτών και των εγκληματικών οργανώσεων στη χώρα που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Στήριξη στην ακροδεξιά

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει δημόσια πολλές άλλες προσωπικότητες της δεξιάς και της ακροδεξιάς στη Λατινική Αμερική — για παράδειγμα τον Χαβιέρ Μιλέι, πρόεδρο της Αργεντινής, τον Χοσέ Αντόνιο Καστ, πρόεδρο της Χιλής, τον Νάσρι Ασφούρα, πρόεδρο της Ονδούρας, κ.ά..

Ο πρόεδρος Πέτρο, που αντιπαρατίθεται συχνά με τον αμερικανό ομόλογό του Τραμπ, κυρίως μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, κάλεσε προχθές τους πολίτες της Κολομβίας να ψηφίσουν με «απόλυτη ελευθερία», παροτρύνοντάς τους να μην επιλέξουν να γίνουν «σκλάβοι» κι η χώρα «αποικία» κανενός.

Η πρώτη δημοσκόπηση αφού διεξήχθη ο πρώτος γύρος, που είδε προχθές το φως της δημοσιότητας, θέλει τον ακροδεξιό υποψήφιο να είναι πλέον φαβορί στον δεύτερο.

Πηγή: ΑΠΕ