Κολομβία: Και ο αριστερός υποψήφιος απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών
Μετά τον απερχόμενο πρόεδρο της Κολομβίας που αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, ο υποψήφιος της αριστεράς απέφυγε να τα αναγνωρίσει, κάνοντας λόγο για παρατυπίες.
Ο αριστερός γερουσιαστής και υποψήφιος για την προεδρία της Κολομβίας Ιβάν Σεπέδα απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, τονίζοντας σε υποστηρικτές του στην πρωτεύουσα Μπογοτά πως υπάρχουν αναφορές για παρατυπίες σε ορισμένα εκλογικά τμήματα (στη φωτογραφία του Reuters/Luisa Gonzalez, επάνω, ο Ιβάν Σεπέδα).
«Δεν θα παραδώσουμε την Κολομβία στον φασισμό», τόνισε ο αριστερός υποψήφιος Ιβάν Σεπέδα
#ÚLTIMAHORA | El izquierdista Iván Cepeda no reconocerá los resultados en Colombia hasta que se resuelvan las dudas sobre el proceso relacionadas con el censo electoral. pic.twitter.com/IlFNf7FWWL
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 1, 2026
«Μόνο αφότου οι επιτροπές καταμέτρησης διαλευκάνουν πλήρως αυτά τα θέματα, θα προβούμε σε ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα», είπε.
«Δεν θα παραδώσουμε την Κολομβία στον φασισμό», τόνισε ο 63χρονος Σεπέδα, καλώντας τους νέους της χώρας να υποστηρίξουν τον αγώνα του ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, στον οποίο θα αναμετρηθεί με τον ακροδεξιό υποψήφιο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.
«Είτε με τη λογική είτε με τη βία»
«Σε 21 ημέρες θα γράψουμε Ιστορία», τόνισε από την πλευρά του ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου.
«Θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία είτε με τη λογική είτε με τη βία», διεμήνυσε 47χρονος ακροδεξιός υποψήφιος απευθυνόμενος σε πλήθος υποστηρικτών του στην πόλη Μπαρανκίγια, χαρακτηρίζοντας τον Ιβάν Σεπέδα «μαριονέτα» του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Αμφισβητεί και ο Πέτρο
Και ο Γουστάβο Πέτρο αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, υπογραμμίζοντας πως θα περιμένει την επικύρωσή τους από τις δικαστικές αρχές, αφού υποστήριξε πως καταμετρήθηκαν «εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοδέλτια» μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.
🇨🇴 | COLOMBIA VOTA: El presidente Gustavo Petro aseguró que “como presidente no acepto los resultados del preconteo”. pic.twitter.com/mUFTbAFaIL
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 1, 2026
