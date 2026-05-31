Εδώ και εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερηφανεύεται για τις στρατιωτικές επιτυχίες των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Τραμπ και η ομάδα του υποστήριζαν ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα κρατούσε λίγες ημέρες ή εβδομάδες

Τώρα ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος διαψεύδει τον εαυτό του αφού, στη συνέντευξή του στη νύφη του, Λάρα Τραμπ που μεταδόθηκε το Σάββατο στο Fox News, δήλωσε ότι ο ιρανικός στρατός παραμένει ανεπηρέαστος από τον πόλεμο.

Ο Independent σχολιάζει ότι καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει πλέον ξεπεράσει τους τρεις μήνες, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξετάζει αν θα παρατείνει την εύθραυστη εκεχειρία για άλλες 60 ημέρες.

Ένας πόλεμος για τον οποίο ο Τραμπ και η ομάδα του επέμεναν να λένε ότι θα τελειώσει σε λίγες ημέρες ή σε λίγες εβδομάδες βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό ανίκανες να ανοίξουν με τη βία τα Στενά του Ορμούζ, μια βασική θαλάσσια οδό για τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων διεθνώς, σημειώνει το βρετανικό μέσο.

O Independent τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά δεν έχει υπάρξει συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής δυνατότητάς του να εμπλουτίζει ουράνιο.

Οι αντικρουόμενες δηλώσεις Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν «εξαφανιστεί εντελώς».

Στη συνέντευξή του στη Λάρα Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Τον στρατό τους, τον αφήσαμε κάπως στην ησυχία του, επειδή πιστεύουμε ότι ο στρατός τους είναι κάπως, κάπως μετριοπαθής… Στην πραγματικότητα, αφήσαμε τον στρατό τους στην ησυχία του. Ο κόσμος θα εκπλαγεί αν το ακούσει αυτό».

“The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons, they’ve agreed to that.” President Donald J. Trump talks Iran, ballroom construction and more in a wide ranging interview with Lara Trump. 🇺🇸 pic.twitter.com/MPpXsbf5ej — The White House (@WhiteHouse) May 31, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση του «στρατού» του Ιράν σε άθικτη κατάσταση ήταν απαραίτητη για να αποτραπεί η κατάρρευση της χώρας και η δημιουργία χάους, όπως είχε συμβεί σε περιοχές του Ιράκ και της Συρίας.

«Έχουν γίνει λάθη σε πολέμους όπου εξοντώνεις τους πάντες και μετά έχεις μια χώρα που, για 40 χρόνια, δεν μπορείς ποτέ να ξαναχτίσεις», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος συγκεκριμένα στο Ιράκ.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να αναφερόταν στην αποφυγή αμερικανικών επιθέσεων εναντίον συγκεκριμένων τμημάτων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ωστόσο, ο ίδιος αντέκρουσε αυτή τη δήλωση λίγα λεπτά αργότερα, στην ίδια συνέντευξη.

«Το Ιράν βρίσκεται σε πολύ δυσχερή θέση. Δεν διαθέτουν στρατό, το μόνο που έχουν είναι ωραία λόγια και έναν Τύπο με ψευδείς ειδήσεις», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.