Σημαντική είδηση:
31.05.2026 | 10:28
Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Ιράν: Ο Τραμπ, φέρεται να σκληραίνει τους όρους της συμφωνίας – Νάρκη εντοπίστηκε στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 31 Μαΐου 2026, 09:45

Ιράν: Ο Τραμπ, φέρεται να σκληραίνει τους όρους της συμφωνίας – Νάρκη εντοπίστηκε στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ εντείνει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και εμφανίζεται να σκληραίνει τη στάση του σχετικά με τους όρους της συμφωνίας, την ώρα που παραμένει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο αυξήθηκε εκ νέου τις τελευταίες ώρες, με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανταλλάσσουν προειδοποιήσεις γύρω από την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη. Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε εξέλιξη, με αντικρουόμενες ωστόσο αναφορές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ξένης στρατιωτικής παρέμβασης ή ελέγχου της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί ως απειλή κατά της εθνικής της ασφάλειας. Παράλληλα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις φέρονται να έχουν αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής στην περιοχή, ενισχύοντας τις ναυτικές περιπολίες και τα συστήματα επιτήρησης.

Οι ΗΠΑ εντείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Έπληξαν με πύραυλο Hellfire πλοίο

Από την άλλη πλευρά, η Ουάσιγκτον εντείνει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ενώ αμερικανοί αξιωματούχοι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μέτρων πίεσης εάν δεν υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες.

O αμερικανικός στρατός στο μεταξύ, έπληξε με πύραυλο Hellfire το πέμπτο πλοίο που «επιχείρησε παραβίαση του αποκλεισμού του Ιράν». Το πλοίο M/V Lian Star με σημαία Γκάμπιας δέχτηκε σε διεθνή ύδατα πλήγμα από πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιο, «αφού το πλήρωμά του δεν συμμορφώθηκε με τις 20 προειδοποιητικές βολές και παραβίασε τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό», ανακοίνωσε η Centcom.

Νάρκη εντοπίστηκε στα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η ανακοίνωση των αρχών του Ομάν για τον εντοπισμό ναυτικής νάρκης κοντά στα χωρικά του ύδατα στα Στενά του Ορμούζ. Αραβικά μέσα περιγράφουν μια ιρανικής κατασκευής νάρκη τύπου Mahan 3, βάρους 300 κιλών με ακουστικούς αισθητήρες που ανιχνεύουν διερχόμενα πλοία.

Το υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε προειδοποίηση, μετά τον εντοπισμό της ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά του ύδατα.

Το υπουργείο συνέστησε σε όλους τους ναυτικούς να διατηρούν ασφαλή απόσταση από ύποπτα αντικείμενα και να τα αναφέρουν στις Αρχές.

Αβεβαιότητα για τη συμφωνία

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απείλησε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν αν οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα, με αυστηρότερους όρους, πρόταση εκεχειρίας. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης και έστειλε αυτό το νέο σχέδιο στην Τεχεράνη.

Οι NYT δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν τις αλλαγές που έκανε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στους όρους μιας συμφωνίας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσινγκτον σε πολλά ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Το πυρηνικό ζήτημα είναι ένα από τα κύρια σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων του προέδρου είναι το άνοιγμα και η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, που το τελευταίο έχει κλείσει επί της ουσίας από την έναρξη του πολέμου.

Οι νέοι όροι του Τραμπ σε αυτή την νέα πρόταση ενδέχεται να παρατείνουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις.

Αμερικανικές πηγές είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου δεν πήρε μια απόφαση για να υπογράψει μια πρόταση που βρισκόταν στο γραφείο του την Παρασκευή μετά από συνάντηση στο Situation Room.

Το Axios, επικαλούμενο τις πηγές του ανέφερε ότι θα χρειαστούν τρεις ημέρες για την απάντηση του Ιράν. «Στην αρχή της εβδομάδας, ελπίζουμε να έχουμε κάποια απάντηση», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε χθες Σάββατο πως το μνημόνιο συναντίληψης που συζητείται μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση εντός 60 ημερών ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επικαλούμενη ανεπίσημο αντίγραφο του κειμένου. Ο Λευκός Οίκος είχε διαψεύσει την Τετάρτη, κάνοντας λόγο για «επινόημα», προηγούμενο ρεπορτάζ του IRIB που ανέφερε σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης που φέρεται να προέβλεπε δέσμευση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στο Ιράν.

