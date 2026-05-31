Τι μας υπενθυμίζει η κυριακάτικη Καλημέρα του Αρκά;
Η αστεία στιχομυθία Ασημίνας και Ναπολέοντα κρύβει μια μεγάλη αλήθεια – η κυριακάτικη Καλημέρα του Αρκά τη φωτίζει με γλύκα και χιουμοριστικό ρεαλισμό.
- Συνεχίζεται η αγωνία για τη 12χρονη που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της - Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο
- Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες στην Τουρκία - Ανάμεσα στα θύματα ένα βρέφος που βρέθηκε κάτω από το σώμα του πατέρα του
- Πάρτε πρωτεΐνη: Η απάντηση της αρρενωπής Αμερικής στους vegan και woke
- Γιορτή σήμερα 31 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η κυριακάτικη Καλημέρα του Αρκά αγκαλιάζει με τρυφερότητα και καυστικό χιούμορ μια αναπόφευκτη πραγματικότητα: το γήρας και τα συμπαρομαρτούντα του.
Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε τον Ναπολέοντα να ρωτάει την Ασημίνα εάν πήρε το χάπι για τη μνήμη του τη συγκεκριμένη ημέρα κι αυτή να του απαντάει με μια στωικότητα: «πέντε φορές».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η μακροζωία των κροίσων -το απόλυτο κοντράστ
Τι θέλει να πει ο ποιητής; Ότι κάποιες καταστάσεις απορρύθμισης είναι αναπόφευκτες με το πέρασμα του χρόνου. Την ίδια ώρα που οι κροίσοι και η ελίτ του πλανήτη αναζητά την μακροζωία με κάθε δυνατό τρόπο, επενδύοντας μάλιστα εκατομμύρια –ακόμα και δισεκατομμύρια.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Wall Street Journal, ο Πούτιν, όπως οι δισεκατομμυριούχοι της Σίλικον Βάλεϊ, συμπεριλαμβανομένων των Τζεφ Μπέζος, Σαμ Άλτμαν και Πίτερ Θιελ, έχει από καιρό γοητευτεί από την έρευνα κατά της γήρανσης.
Στη Ρωσία, η προσπάθεια του Πούτιν να αποτρέψει την ηλικιακή παρακμή βασίζεται σε μεθόδους τόσο ευρείες όσο η δημιουργία οργάνων 3D, η συγκομιδή οργάνων από μίνι χοίρους και η έκθεση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
Στο πλαίσιο αυτής τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι επιστήμονες αναπτύσσουν μια θεραπεία γονιδιακής θεραπείας που στοχεύει στην επιβράδυνση της κυτταρικής γήρανσης στο πλαίσιο των «Νέων Τεχνολογιών Διατήρησης της Υγείας».
Το φάρμακο «αντιπροσωπεύει έναν από τους πιο υποσχόμενους δρόμους στην καταπολέμηση της γήρανσης», δήλωσε ο Υφυπουργός Επιστημών Ντένις Σεκιρίνσκι στις 23 Απριλίου.
- Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
- Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – 8 νεκροί ανάμεσά τους ένα 9 μηνών βρέφος
- Κολομβία: Προεδρικές εκλογές στη σκιά του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ένας από τους δύο λογιστές μετά τις νέες απολογίες για τις παράνομες επιδοτήσεις
- Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών»
- Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα
- Πώς οι σκύλοι βοηθούν τους μαθητές να νικήσουν το άγχος των εξετάσεων
- Ο Billy Idol δεν έβγαινε στη σκηνή «εάν δεν ήταν χάι» – Σήμερα όλα είναι αλλιώς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις