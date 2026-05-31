Τι μας υπενθυμίζει η κυριακάτικη Καλημέρα του Αρκά;

Η κυριακάτικη Καλημέρα του Αρκά αγκαλιάζει με τρυφερότητα και καυστικό χιούμορ μια αναπόφευκτη πραγματικότητα: το γήρας και τα συμπαρομαρτούντα του.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε τον Ναπολέοντα να ρωτάει την Ασημίνα εάν πήρε το χάπι για τη μνήμη του τη συγκεκριμένη ημέρα κι αυτή να του απαντάει με μια στωικότητα: «πέντε φορές».

Η μακροζωία των κροίσων -το απόλυτο κοντράστ

Τι θέλει να πει ο ποιητής; Ότι κάποιες καταστάσεις απορρύθμισης είναι αναπόφευκτες με το πέρασμα του χρόνου. Την ίδια ώρα που οι κροίσοι και η ελίτ του πλανήτη αναζητά την μακροζωία με κάθε δυνατό τρόπο, επενδύοντας μάλιστα εκατομμύρια –ακόμα και δισεκατομμύρια.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Wall Street Journal, ο Πούτιν, όπως οι δισεκατομμυριούχοι της Σίλικον Βάλεϊ, συμπεριλαμβανομένων των Τζεφ Μπέζος, Σαμ Άλτμαν και Πίτερ Θιελ, έχει από καιρό γοητευτεί από την έρευνα κατά της γήρανσης.

Στη Ρωσία, η προσπάθεια του Πούτιν να αποτρέψει την ηλικιακή παρακμή βασίζεται σε μεθόδους τόσο ευρείες όσο η δημιουργία οργάνων 3D, η συγκομιδή οργάνων από μίνι χοίρους και η έκθεση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Στο πλαίσιο αυτής τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι επιστήμονες αναπτύσσουν μια θεραπεία γονιδιακής θεραπείας που στοχεύει στην επιβράδυνση της κυτταρικής γήρανσης στο πλαίσιο των «Νέων Τεχνολογιών Διατήρησης της Υγείας».

Το φάρμακο «αντιπροσωπεύει έναν από τους πιο υποσχόμενους δρόμους στην καταπολέμηση της γήρανσης», δήλωσε ο Υφυπουργός Επιστημών Ντένις Σεκιρίνσκι στις 23 Απριλίου.