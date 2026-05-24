Αρκάς: Η «καλημέρα» της Κυριακής

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε μια οικογένεια αιλουροειδών καθισμένη στο γρασίδι. Δίπλα στους δύο γονείς βρίσκονται τα μικρά τους, μόνο που κανένα δεν μοιάζει ακριβώς με το άλλο: άλλα έχουν ρίγες, άλλα βούλες, άλλα θυμίζουν… μίξη από διαφορετικά μοτίβα.

Κοιτάζοντάς τα, ο ένας γονιός σχολιάζει με απόγνωση: «Το βλέπεις κι εσύ, ότι πρέπει να διακόψουμε!.. Αυτά δεν είναι παιδιά, είναι δείγματα ταπετσαρίας!..»