Ο Ντάνι Μποναντούτσε θυμάται τα λόγια του Τζόνι Κας – «Όλα θα πάνε καλά μικρέ»

Ο Ντάνι Μποναντούτσε μοιράζεται τις αναμνήσεις που έχει από την αλληλεπίδραση του με τον αείμνηστο Τζόνι Κας, ο οποίος τον υπερασπίστηκε κάποτε στα γυρίσματα της σειράς «The Partridge Family».

Μιλώντας στην εκπομπή Pop Culture Retro! της Πέμπτης 28 Μαΐου, ο 66χρονος σήμερα Μποναντούτσε θυμήθηκε την έκπληξη που προκάλεσε η εμφάνιση του Κας στο πιλοτικό επεισόδιο της σειράς το 1970.

Σε αυτό, ο θρυλικός μουσικός εμφανίζεται στη σκηνή του Caesars Palace στο Λας Βέγκας για να παρουσιάσει το οικογενειακό συγκρότημα στο κοινό, ακριβώς πριν ξεκινήσουν την εμφάνισή τους.

«Θα τα καταφέρεις»

«Ο Τζόνι Κας λέει: ‘Κυρίες και κύριοι, η οικογένεια Partridge’, και η αυλαία ανοίγει και εμείς έχουμε παγώσει από το φόβο, και τελικά καταφέρνουμε να το κάνουμε, και παίζουμε το I Think I Love You, το πρώτο και μοναδικό μας νούμερο ένα χιτ’», ανέφερε αρχικά ο Ντάνι Μποναντούτσε.

«Και στη μέση του τραγουδιού ή στο τέλος του, ο Ντέιβιντ Κάσιντι γυρίζει προς εμένα, που ήμουν δέκα χρονών και μου λέει: ‘Δεν παίζεις το μπάσο σωστά, το πιάνεις με τα δάχτυλα. Πιστεύεις ότι μπορείς να το παίζεις έτσι, μικρέ;’ Και ο Τζόνι Κας ανέβηκε στη σκηνή, έβαλε τα δάχτυλα του στο πρόσωπο του Ντέιβιντ, και γύρισε προς εμένα και μου είπε: ‘Θα τα πας μια χαρά, μικρέ. Θα τα καταφέρεις’ Και έφυγε. Και αυτή είναι η πολύ ωραία ιστορία μου με τον Τζόνι Κας», πρόσθεσε.

Η σειρά «The Partridge Family» έκανε πρεμιέρα στο ABC στις 25 Σεπτεμβρίου 1970 και κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό τα επόμενα χρόνια. Ακολουθούσε μια ομάδα ταλαντούχων νεαρών που ξεκινούσαν περιοδεία ως οικογενειακό συγκρότημα μαζί με τη χήρα μητέρα τους, τη Σίρλεϊ (υποδυόμενη από τη Σίρλεϊ Τζόουνς).

Η σειρά εξελίχθηκε σε φαινόμενο, κυκλοφορώντας singles που κατέκτησαν τις κορυφές των charts, όπως το «I Think I Love You», και μετατρέποντας τους πρωταγωνιστές της — μεταξύ των οποίων και ο Μποναντούτσε- σε είδωλα.

Ο Μποναντούτσε υποδύθηκε τον μεσαίο γιο, τον Ντάνι. Η καριέρα του γνώρισε πτώση τη δεκαετία του ’80 και τελικά αποσύρθηκε από την υποκριτική και έγινε ραδιοφωνικός παραγωγός.

*Με πληροφορίες από: People