magazin
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 08:40
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 08:14
Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στη Χαμοστέρνας - Ι.Χ. ανετράπη έπειτα από καραμπόλα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια
The Good Life 29 Νοεμβρίου 2025 | 10:00

Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια

«Ήμουν γοητευμένη από τον Τζόνι Κας, ο οποίος τότε ήταν νέος, επειδή ήταν χαρισματικός», είπε η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό People.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Υπέρταση: Η νέα 10λεπτη σάρωση που αλλάζει το τοπίο στην θεραπεία

Υπέρταση: Η νέα 10λεπτη σάρωση που αλλάζει το τοπίο στην θεραπεία

Spotlight

Η θρυλική τραγουδίστρια Ντόλι Πάρτον γνώρισε τον πρώτο της έρωτα, τον Τζόνι Κας, όταν ήταν ακόμη έφηβη και εκείνος ένας νεαρός καλλιτέχνης που θα την προλόγιζε στην πρώτη της εμφάνιση στο Grand Ole Opry, μια μουσική σκηνή στο Νάσβιλ του Τενεσί.

«Ήμουν γοητευμένη από τον Τζόνι Κας — τότε ήταν νέος», είπε η Πάρτον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό People. «Ήμουν ένα νεαρό κορίτσι και ήταν η πρώτη φορά που γνώρισα ή κατάλαβα τι είναι η σεξουαλική έλξη, εκείνο το συναίσθημα που σε κάνει να νιώθεις όλα τα είδη των συναισθημάτων σε όλο σου το σώμα», συμπλήρωσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dolly Parton Fan Account (@daily_dolly_parton)

«Τότε ήταν που οι ορμόνες μου άρχισαν να οργιάζουν και ένιωσα όλα αυτά τα συναισθήματα για αυτόν, επειδή ήταν πολύ χαρισματικός», λέει η Πάρτον, προσθέτοντας ότι είχε νιώσει έλξη και για άλλα αγόρια αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχε βιώσει αυτό το συναίσθημα που κατακλύζει κάθε εκατοστό του σώματος σου.

«Το σκέφτηκα χρόνια αργότερα. Ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα τι εννοούν με τον όρο χαρισματικότητα. Λοιπόν, αυτός το είχε και με γοήτευσε».

«Εγώ τον είχα πρώτη. Τον αγάπησα πριν από εσένα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης της με το περιοδικό, η Ντόλι Πάρτον δήλωσε ότι παρέμεινε φίλη με τον Κας τα επόμενα χρόνια και «του είπα ότι ήταν ο πρώτος μου μεγάλος έρωτας».

Όπως μάλιστα δήλωσε, κάποτε εξομολογήθηκε χαριτολογώντας την αγάπη της για τον Κας, στην σύζυγο του, Τζουν Κάρτερ Κας.

«Χρόνια αργότερα είπα στην Τζουν: ‘Εγώ τον είχα πρώτη. Τον αγάπησα πριν από εσένα’», είπε.

Η πρώτη ανάμνηση που είχε με τον Τζόνι Κας κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της Πάρτον, καθώς σηματοδότησε ένα ορόσημο στην εμβληματική καριέρα της.

«Το γεγονός ότι με προλόγισε εκείνο το βράδυ ως ένα πολύ νεαρό κορίτσι — ήμουν μόλις έφηβη και τραγούδησα στο Grand Ole Opry — ήταν μια μαγική βραδιά», λέει η Πάρτον. «Κι εγώ ένιωσα ξεχωριστή εκείνο το βράδυ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη axstv (@axstv)

Η Πάρτον αποκαλύπτει πολλά από τα όσα έζησε ως μουσική καλλιτέχνιδα στο βιβλίο της, Star of the Show: My Life on Stage, το οποίο προσφέρει στους αναγνώστες μια ματιά στα παρασκηνιακά συμβάντα της ζωής της.

Ένας από τους πρωταγωνιστές του βιβλίου της, είναι ο εκλιπόντας σύζυγός της, Καρλ Ντιν, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Μάρτιο.

«Πρόκειται για μια ιστορία αγάπης», είπε η Πάρτον για τον άντρα που έζησε μαζί για σχεδόν έξι δεκαετίες. «Αυτό είναι μια απώλεια. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει, εκτός αν το έχει βιώσει ο ίδιος. Θα είναι πάντα στην καρδιά μου και στις αναμνήσεις μου».

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς τα deals ξαναγράφουν την αρχιτεκτονική του κλάδου 

Τράπεζες: Πώς τα deals ξαναγράφουν την αρχιτεκτονική του κλάδου 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπέρταση: Η νέα 10λεπτη σάρωση που αλλάζει το τοπίο στην θεραπεία

Υπέρταση: Η νέα 10λεπτη σάρωση που αλλάζει το τοπίο στην θεραπεία

Economy
Eurogroup: Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η υποψηφιότητα Πιερρακάκη

Eurogroup: Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η υποψηφιότητα Πιερρακάκη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Θεά B 28.11.25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης
Ιστός 28.11.25

Μετά τους Fugees, η φυλακή: H σκοτεινή σχέση του ράπερ με το έγκλημα – Oμπάμα, ΝτιΚάπριο και Κωνσταντίνος Βέης

O Pras Michél των Fugees ήταν ένα αποτελεσματικό πιόνι στη σκακιέρα ξεπλύματος και επιρροής του Μαλαισιανού απατεώνα δισεκατομμυριούχου πίσω από το σκάνδαλο 1MDB

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη
1954 27.11.25

Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη

«Μια ιδανική εκδοχή του Λος Άντζελες» - Το Stahl House χτισμένο στο Hollywood Hills, κατασκευασμένο με κόστος 37.500 δολάρια και γνωστό από τη φωτογραφία του Julius Shulman, διατίθεται πλέον προς πώληση για 25 εκατομμύρια δολάρια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους
Thanksgiving 27.11.25

Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους

Κάθε χρόνο, οι Αμερικανοί περιμένουν με ανυπομονησία την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ενώ πολλές αμερικανικές παραδόσεις έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό, αυτή η μέρα παραμένει μυστήριο για πολλούς Ευρωπαίους

Σύνταξη
«Ήσουν ο βράχος μου, το φως μου»: Ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον θρηνεί τη γυναίκα του – Μισό αιώνα μαζί, ένα νησί-δώρο και η αυτοκρατορία
Πένθος 25.11.25

«Ήσουν ο βράχος μου, το φως μου»: Ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον θρηνεί τη γυναίκα του – Μισό αιώνα μαζί, ένα νησί-δώρο και η αυτοκρατορία

Ο θάνατος της Λαίδης Τζόαν Μπράνσον σε ηλικία 80 ετών αφήνει τον Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον «συντετριμμένο» και σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης που διήρκεσε μισό αιώνα και υπήρξε η κρυφή κινητήρια δύναμη πίσω από την αυτοκρατορία της Virgin

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Σα να με ακρωτηριάζω. Μην με ξαναζητήσεις ποτέ» – Ο χαοτικά παθιασμένος έρωτας της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα
Art 25.11.25

«Σα να με ακρωτηριάζω. Μην με ξαναζητήσεις ποτέ» - Ο χαοτικά παθιασμένος έρωτας της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα

Η Φρίντα Κάλο περιέγραψε κάποτε τα δύο σημαντικά ατυχήματα που καθόρισαν τη ζωή της: ένα τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που την άφησε συντριμμένη και καθηλωμένη στο κρεβάτι για έναν χρόνο και τον γάμο της με τον Ντιέγκο Ριβέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά
Culture Live 25.11.25

Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά

Μια αρχαία παγανιστική φιγούρα, παιδί της θεάς Χελ και σύμμαχος —ή αντίπαλος— του Αγίου Νικολάου, βγαίνει κάθε Δεκέμβρη στους δρόμους της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Krampus, ο πιο σκοτεινός «ήρωας» των Χριστουγέννων, μετατρέπει τις γιορτές σε παραμύθι τρόμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» – Κι όμως, ο Αντόν είχε μια αστεία πλευρά
Η σύζυγος & η ερωμένη 24.11.25

«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» - Κι όμως, ο Αντόν Τσέχωφ είχε μια αστεία πλευρά

«Με ανόητα αστεία και πειραματικά λογοπαίγνια, οι πρώτες ολοκληρωμένες μεταφράσεις των λιγότερο γνωστών ιστοριών του παρουσιάζουν τον Αντόν Τσέχωφ υπό ένα νέο πρίσμα» γράφει η Viv Groskop στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του
Stories 24.11.25

«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του

Τριάντα τέσσερα χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο Φρέντι Μέρκιουρι, η φωνή που άλλαξε για πάντα τη ροκ, άφηνε την τελευταία του πνοή. Αυτός είναι ο επίλογός του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Πρότυπο 29.11.25

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν
Euroleague 29.11.25

Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει τελικά η συνάντηση ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παρτιζάν, προκειμένου να συζητήσουν αν θα παραμείνει ο Σέρβος προπονητής στον πάγκο της ομάδας.

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική 29.11.25

Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχθηκε πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της κυβέρνησης ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο όπως είπε το «πληρώνουμε τώρα» ενώ μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό». Μάλιστα σημείωσε πως τα θεωρώ αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι «δεν θα μας αγγίξει»

Σύνταξη
Λειψυδρία στην Αττική: Ανάγκη συντονισμένου σχεδίου – Τι λέει ο Λέκκας για αφαλάτωση και υπόγεια ύδατα
Δύσκολα τα πράγματα 29.11.25

Ανάγκη συντονισμένου σχεδίου για τη λειψυδρία στην Αττική – Τι λέει ο Λέκκας για αφαλάτωση και υπόγεια ύδατα

Την ανάγκη συντονισμένης αξιοποίησης των υπόγειων υδάτων πριν από την αφαλάτωση τονίζει ο καθηγητής του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, αναφορικά με τη σοβαρή λειψυδρία που αντιμετωπίζει το Λεκανοπέδιο

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Έχουμε χάσει 7 σερί ματς, κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα»
NBA 29.11.25

Αντετοκούνμπο: «Έχουμε χάσει 7 σερί ματς, κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα»

Οι Μπακς έχασαν από τους Νικς και αποκλείστηκαν από το Κύπελλο του NBA με την έβδομη συνεχόμενη ήττα τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μάσησε τα λόγια του για όσα είδε από την ομάδα του...

Σύνταξη
Αγρότες: Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις – Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή
Ξανά στους δρόμους 29.11.25

Έτοιμοι οι αγρότες για δυναμικές κινητοποιήσεις - Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή

Αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Καράβωμα Μαγνησίας στις 8:00 το πρωί της Κυριακής, θα συναντηθούν με άλλες δυνάμεις του Ριζομύλου και από εκεί συντεταγμένα θα κινηθούν προς το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος: Δυνατή μάχη για τις «ερυθρόλευκες» στο LEN Champions League
Πόλο γυναικών 29.11.25

Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος: Δυνατή μάχη για τις «ερυθρόλευκες» στο LEN Champions League

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το απόγευμα του Σαββάτου (29/11, 18:30) στο Παπαστράτειο την ουγγρική Ντουναϊσβάρος για την 3η αγωνιστική του Champions League πόλο γυναικών, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο.

Σύνταξη
Η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση των καιρικών φαινόμενων – Τα στοιχεία για την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ελλάδα και Αλβανία
Περιβάλλον 29.11.25

Η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση των καιρικών φαινόμενων – Τα στοιχεία για την πρόσφατη κακοκαιρία σε Ελλάδα και Αλβανία

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία νέας μελέτης του ClimaMeter από ερευνητές του Climatebook που δείχνουν ότι κλιματική αλλαγή ενίσχυσε την κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα και την Αλβανία μεταξύ 18 έως 21 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Νίκος Καρακλάς: «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών» – Επιμένει στην εκδοχή του εγκλήματος η μητέρα του
Στη Λέσβο 29.11.25

Για έγκλημα μιλάει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε κρεμασμένος - «Δεχόταν απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών»

Γιατί αρνείται να δεχτεί την εκδοχή της αυτοχειρίας η μητέρα του 29χρονου λιμενικού - Τα αιτήματα που κατέθεσε στην Εισαγγελία - Ο Νίκος Καρακλάς είχε βρεθεί απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου

Σύνταξη
Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)

Ο συνήθως τραυματίας φέτος Νεϊμάρ, αυτή τη φορά αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας στο τελευταίο ματς της Σάντος και σκόραρε για να τη γλιτώσει από τον υποβιβασμό!

Σύνταξη
Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου – Η ιστορία όμως φωνάζει το αντίθετο
Το δις εξαμαρτείν... 29.11.25

Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου - Η ιστορία, όμως φωνάζει το αντίθετο

Η αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να κρίνεται με βάση τα συνολικά αμερικανικά συμφέροντα, και όχι με το αν κολυμπάει στη διαφθορά ο μηχανισμός Ζελένσκι, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal. Το παρελθόν όμως θα πρέπει να είναι ο οδηγός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί
Κόσμος 29.11.25

Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί

Στις τρεις χώρες, οι ίδιες εικόνες πλημμυρισμένων πόλεων, πληθυσμών παγιδευμένων από τα νερά και κατολισθήσεων που προκαλούνται από τις κατακλυσμιαίες βροχές οι οποίες συνεχίζονται εδώ και ημέρες

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο