Η Ντόλι Πάρτον δεν «καταλάβαινε τι σημαίνει σεξουαλική έλξη» μέχρι που γνώρισε τον Τζόνι Κας στα 13 της χρόνια

Η θρυλική τραγουδίστρια Ντόλι Πάρτον γνώρισε τον πρώτο της έρωτα, τον Τζόνι Κας, όταν ήταν ακόμη έφηβη και εκείνος ένας νεαρός καλλιτέχνης που θα την προλόγιζε στην πρώτη της εμφάνιση στο Grand Ole Opry, μια μουσική σκηνή στο Νάσβιλ του Τενεσί.

«Ήμουν γοητευμένη από τον Τζόνι Κας — τότε ήταν νέος», είπε η Πάρτον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό People. «Ήμουν ένα νεαρό κορίτσι και ήταν η πρώτη φορά που γνώρισα ή κατάλαβα τι είναι η σεξουαλική έλξη, εκείνο το συναίσθημα που σε κάνει να νιώθεις όλα τα είδη των συναισθημάτων σε όλο σου το σώμα», συμπλήρωσε.

«Τότε ήταν που οι ορμόνες μου άρχισαν να οργιάζουν και ένιωσα όλα αυτά τα συναισθήματα για αυτόν, επειδή ήταν πολύ χαρισματικός», λέει η Πάρτον, προσθέτοντας ότι είχε νιώσει έλξη και για άλλα αγόρια αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχε βιώσει αυτό το συναίσθημα που κατακλύζει κάθε εκατοστό του σώματος σου.

«Το σκέφτηκα χρόνια αργότερα. Ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα τι εννοούν με τον όρο χαρισματικότητα. Λοιπόν, αυτός το είχε και με γοήτευσε».

«Εγώ τον είχα πρώτη. Τον αγάπησα πριν από εσένα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης της με το περιοδικό, η Ντόλι Πάρτον δήλωσε ότι παρέμεινε φίλη με τον Κας τα επόμενα χρόνια και «του είπα ότι ήταν ο πρώτος μου μεγάλος έρωτας».

Όπως μάλιστα δήλωσε, κάποτε εξομολογήθηκε χαριτολογώντας την αγάπη της για τον Κας, στην σύζυγο του, Τζουν Κάρτερ Κας.

«Χρόνια αργότερα είπα στην Τζουν: ‘Εγώ τον είχα πρώτη. Τον αγάπησα πριν από εσένα’», είπε.

Η πρώτη ανάμνηση που είχε με τον Τζόνι Κας κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της Πάρτον, καθώς σηματοδότησε ένα ορόσημο στην εμβληματική καριέρα της.

«Το γεγονός ότι με προλόγισε εκείνο το βράδυ ως ένα πολύ νεαρό κορίτσι — ήμουν μόλις έφηβη και τραγούδησα στο Grand Ole Opry — ήταν μια μαγική βραδιά», λέει η Πάρτον. «Κι εγώ ένιωσα ξεχωριστή εκείνο το βράδυ».

Η Πάρτον αποκαλύπτει πολλά από τα όσα έζησε ως μουσική καλλιτέχνιδα στο βιβλίο της, Star of the Show: My Life on Stage, το οποίο προσφέρει στους αναγνώστες μια ματιά στα παρασκηνιακά συμβάντα της ζωής της.

Ένας από τους πρωταγωνιστές του βιβλίου της, είναι ο εκλιπόντας σύζυγός της, Καρλ Ντιν, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Μάρτιο.

«Πρόκειται για μια ιστορία αγάπης», είπε η Πάρτον για τον άντρα που έζησε μαζί για σχεδόν έξι δεκαετίες. «Αυτό είναι μια απώλεια. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει, εκτός αν το έχει βιώσει ο ίδιος. Θα είναι πάντα στην καρδιά μου και στις αναμνήσεις μου».

*Με πληροφορίες από: People