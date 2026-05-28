Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μία «ανάσα» από την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού και τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα φαίνεται ότι η θερμοκρασία θα είναι πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ο πρώιμος μαγιάτικος καύσωνας ήδη «λιώνει» τη μισή Ευρώπη. Κι αν για τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Αγγλία οι 38 βαθμοί είναι ανυπόφοροι, για την Ελλάδα είναι μια συνηθισμένη καλοκαιρινή θερμοκρασία.

Μόνο που όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι θα είναι ακόμη πιο θερμό.

Όπως λένε οι ερευνητές του Εθνικού Αστεροσκοπείου αλλά και μετεωρολόγοι, τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει.

«Έχει παγιωθεί πλέον η τάση των τελευταίων ετών για θερμότερες των κανονικών συνθήκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει», αναφέρει ο Θοδωρής Γιάνναρος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

«Δεν συζητάμε πλέον για το εάν θα έχουμε θερμότερα καλοκαίρια, η συζήτηση πλέον είναι για το πόσο θερμότερα θα είναι αυτά» πρόσθεσε ο κ. Γιάνναρος.

Θερμότερα τα καλοκαιρία

Οι χάρτες εποχικής εκτίμησης των μετεωρολόγων δείχνουν ότι το φετινό καλοκαίρι θα ενταχθεί στην κατηγορία «θερμότερο από τα κανονικά».

«Οι μελέτες δείχνουν ότι οι τελευταίες δεκαετίες όσο περνάνε τα καλοκαίρια, οι θερμοκρασίες αυξάνονται και γενικά η δυσφορία που βιώνουν οι άνθρωποι γίνεται μεγαλύτερη και κυρίως στις μεσογειακές πόλεις. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα είναι απόρροια και της κλιματικής αλλαγής», αναφέρει η Δάφνη Παρλάρη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στη φυσική της ατμόσφαιρας.

«Κάθε πέρσι και καλύτερα», λένε οι επιστήμονες για τις δραματικές αλλαγές που επιφέρει πλέον στην ατμόσφαιρα η ραγδαία κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία χρόνια η Μεσόγειος κυριολεκτικά φλέγεται.

Ο ακραίος καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη φαίνεται ότι δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας.

«Δεν υπάρχει αυτήν την στιγμή καμία σύνδεση που να δίνει κάποιο σήμα ότι μπορεί να έχουμε μία μετατόπιση αυτού του συστήματος πάνω από τη χώρα μας και αντίστοιχα να έχουμε και εμείς παρόμοιες συνθήκες», συμπληρώνει ο κ. Γιάνναρος.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ένα θερμότερο από το κανονικό καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ισχυρά ή παρατεταμένα επεισόδια καύσωνα. Μπορεί η εποχική μέση θερμοκρασία να βγει υψηλότερη επειδή θα υπάρχουν πολλές ημέρες λίγο πάνω από τα κανονικά, χωρίς απαραίτητα ακραία επεισόδια.