Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας
Η 26χρονη μαζί με έναν 35χρονο που αναζητείται, διαχειρίζονταν ομάδα στο Viber που που προειδοποιούσε οδηγούς για μπλόκα αλκοτέστ της ΕΛΑΣ στην Κόρινθο
- Γαλλία: Κουνούπια έμαθαν να συνδέουν τη μυρωδιά εντομοαπωθητικού με το… γεύμα τους
- Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα
- Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
- Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Συνελήφθη, χθες (27.5.2026) το πρωί, στην Κόρινθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, 26χρονη ημεδαπή, η οποία κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 35χρονος.
Ειδικότερα, στα πλαίσια διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, προέκυψε, ότι τα δύο άτομα διαχειρίζονταν ομάδα – κοινότητα σε ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων στο Viber.
Σχεδόν 4.000 μέλη
Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η συγκεκριμένη δημιουργήθηκε την 18.9.2025, αριθμεί περί τα 3926 μέλη και είχε σκοπό τη μαζική πληροφόρηση των μελών της σχετικά με τα ακριβή σημεία και το χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων, ιδίως από τα κλιμάκια των Υπηρεσιών της Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας και κυρίως στην Κορινθία, υπονομεύοντας το αποτέλεσμα των αστυνομικών ελέγχων.
Στην κατοχή της συλληφθείσας, βρέθηκε και κατασχέθηκε μια -1- συσκευή κινητού τηλεφώνου, στην οποία λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, η τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της εν λόγω κοινότητας. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα υποβληθεί αρμοδίως
- Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Ντόρσεϊ (vid)
- Γιορτή σήμερα 29 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 29.05.2026]
- Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας
- Βόλος: 48χρονος πυροβόλησε σε κατάστημα – Συνελήφθη με όπλα και ναρκωτικά
- Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων
- «Ο Σπανούλης ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει στον Ερυθρό Αστέρα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις