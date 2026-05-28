Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Συνελήφθη, χθες (27.5.2026) το πρωί, στην Κόρινθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, 26χρονη ημεδαπή, η οποία κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 35χρονος.

Ειδικότερα, στα πλαίσια διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, προέκυψε, ότι τα δύο άτομα διαχειρίζονταν ομάδα – κοινότητα σε ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων στο Viber.

Σχεδόν 4.000 μέλη

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η συγκεκριμένη δημιουργήθηκε την 18.9.2025, αριθμεί περί τα 3926 μέλη και είχε σκοπό τη μαζική πληροφόρηση των μελών της σχετικά με τα ακριβή σημεία και το χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων, ιδίως από τα κλιμάκια των Υπηρεσιών της Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας και κυρίως στην Κορινθία, υπονομεύοντας το αποτέλεσμα των αστυνομικών ελέγχων.

Στην κατοχή της συλληφθείσας, βρέθηκε και κατασχέθηκε μια -1- συσκευή κινητού τηλεφώνου, στην οποία λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, η τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της εν λόγω κοινότητας. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα υποβληθεί αρμοδίως